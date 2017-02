Donald Trump

Se termin el "outsider"?

Al Mayadeen TV Espaol

A diferencia de lo sucedido con el Oriente Medio, donde desde la campaa electoral sus amenazas a Irn han generado respuestas del gobierno de Tehern y aumentado las tensiones en un escenario donde Estados Unidos ha perdido liderazgo a partir del papel de Rusia en la crisis siria, en Latinoamrica haba sido diferente.Con excepcin de las deportaciones de inmigrantes, incluyendo la construccin del muro con Mxico, el Tratado de Libre Comercio con ese pas, y los irrespetuosos pronunciamientos sobre la muerte de Fidel, hechos desde Miami, el magnate inmobiliario devenido presidente no se haba manifestado sobre la regin que histricamente Washington ha considerado su patio trasero, ni sobre Venezuela, el pas que administracin de Barack Obama calificara de amenaza "inusual y extraordinaria" contra la seguridad de EE.UU. El mismo Presidente venezolano, Nicols Maduro, lleg a decir que nada sera peor que Obama.Sin embargo, este 13 de febrero, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancion al Vicepresidente de Venezuela, Tareck El Aissami, alegando nexos con el narcotrfico y diciendo era resultado de "una larga investigacin" pero solo una semana antes el senador Bob Menndez y la congresista republicana Ileana Ros-Lehtinen, ambos de la ultraderecha cubanoamericana, enviaron a Trump una carta, con la firma de 32 legisladores, solicitando investigar "de forma exhaustiva la conducta y actividades de El Aissami y adoptar sanciones contra l, donde citaban como prueba publicaciones de la misma prensa que Donald Trump no cesa de calificar como mentirosa.Casi en paralelo, la televisoraa la que Trump incluye en su lista de prensa mentirosa y desde hace aos tiene fuertes vnculos con la ultraderecha cubanoamericana asentada en Miami, saca al aire una trama basada en un ex funcionario de tercera del gobierno venezolano para acusarlo de trfico de pasaportes y luego pasar a un clima de guerra antichavista en toda su programacin.Entre los suscriptores de la misiva de Ros-Lehtinen y Menndez a Trump estaba el tambin senador cubanoamericano Marco Rubio, quien se felicit por las sanciones contra El Aissami y dese que estas sean solo el principio para asegurarnos de que el rgimen de Maduro siente presin para poner fin a sus actividades ilcitas, liberar a todos los presos polticos, empiece a tolerar el disenso y respete la voluntad de los venezolanos que votaron para que se abandone el desastroso camino de Chvez y Maduro. La noche del 15 de febrero Trump cenaba con Rubio luego de que el presidente recibiera a Lilian Tintori, la esposa de Leopoldo Lpez, quien cumple crcel en Venezuela por incitar a los hechos de violencia que costaron la vida de 43 personas. el diario de, transmite el ambiente del encuentro: "Un sonriente Rubio aparece en la foto con el presidente, el vicepresidente Mike Pence y Tintori".Con posterioridad a la cena, Trump declar a la prensa: Cenamos con el senador Rubio y su esposa, que es adorable y tuvimos una discusin muy buena sobre Cuba, porque tenemos ideas muy similares sobre Cuba.Y la semana siguiente la secuencia continu en La Habana, donde personas pagadas desde Miami invitaron a algunos polticos latinoamericanos que ya pasaron sus quince minutos de fama para que encabezados por el Secretario General de la Organizacin de Estados Americanos, Luis Almagro, entidad a la que Cuba no pertenece ni debe respeto alguno por su historial de agresiones y complicidades contra la Isla, les acompaaran en un show propagandstico con el obvio propsito de provocar una reaccin en Washington, quebrar el amplio consenso del que goza el gobierno cubano en la regin y afectar los procesos de integracin que en los ltimos aos haban avanzado a travs de foros como la CELAC."Un", se deca de Donald Trump al llegar a la Casa Blanca pero, al menos en Amrica Latina, la maquinaria poltica de Miami ya lo tieneFuente: Especial y Exclusivo para Al Mayadeen TV Espaol