La CONAIE frente a los acontecimientos electorales

"Rechazamos tanto a la vieja derecha as como a las nuevas lites"

CONAIE

Boletn de PrensaD.M. Quito, 21 de febrero de 2017La CONAIE, como legtima representante de las comunas, pueblos y nacionalidades, y fiel a nuestra historia de lucha contra los poderes econmicos y polticos, tanto a los antes como a los de ahora, convencidos antiimperialistas, sea estadounidense, chino o europeo, y coherentes con nuestro compromiso en la defensa de los pueblos oprimidos y explotados, ante los ltimos acontecimientos suscitados luego de los resultados electorales extraoficiales decimos lo siguiente:Ms all de lo que determine la Constitucin y las leyes, en la prctica, los procesos electorales son controlados por quienes tienen el poder econmico (banqueros y empresarios) y poltico (el gobierno que controla el Estado y buena parte de los medios de comunicacin) dejando poco o ningn espacio para los sectores sociales organizados independientes. Esta realidad en ltima instancia perjudica a la democracia.En este ltimo proceso electoral fue ms que evidente que las organizaciones polticas opuestas tanto a los viejos (CREO, PSC) como a los nuevos grupos de poder (AP) participamos en condiciones de desventaja poltica y con fuertes limitaciones econmicas, y en medio de una polarizacin entre las derechas de este pas. Sumado ms a 10 aos de una poltica orquestada desde el gobierno contra las organizaciones y movimientos indgenas, populares y sociales. A esta realidad se suma las denuncias de posibles elementos de fraude. El conteo de votos para asamblestas tanto a nivel provincial como nacional, as tambin, para parlamentarios andinos se han presentado varias irregularidades en las provincias; votos que desaparecen o candidatos que estando en primer lugar, de pronto quedan ltimo o incluso fuera de toda posibilidad.Desde la CONAIE denunciamos estas irregularidades que vulneran los derechos polticos de los ciudadanos, de los pueblos y nacionalidades y exigimos que se esclarezcan todas las denuncias presentadas, caso contrario, el proceso electoral carecer de legitimidad y eso lesionara muy gravemente la democracia.El respeto a la voluntad del pueblo expresado en las urnas debe ser condicin esencial para la buena salud de toda democracia. Frente a la posibilidad o no de una segunda vuelta en las elecciones presidenciales, el Consejo Nacional Electoral debe ser enteramente transparente y aclarar toda denuncia que ponga dudas en los resultados y manejo del proceso.Ya sea que haya o no segunda vuelta de manera oficial, y cualquiera sea el gobierno en el prximo perodo, nuestros objetivos de lucha estn claros. La CONAIE acogiendo su historia de lucha rechaza tanto a la vieja derecha (CREO y PSC) as como a las nuevas lites agrupadas en AP ya que no representan los intereses de los pueblos y nacionalidades. Nuestras objetivos de lucha son:Defensa y construccin de una democracia realPor una economa equitativaMoratoria minera y petrolera y el inicio de un proceso de debate nacional sobre modelos econmicos no extractivistasAmnista a los luchadores sociales procesados y encarceladosLa construccin real de la plurinacionalidadReforma agraria y democratizacin del manejo del aguaLibre ingreso a las universidades y reconstitucin del sistema de educacin intercultural bilinge.Por el Consejo de Gobierno, Jorge HerreraPRESIDENTE CONAIEFuente: