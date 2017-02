Triunfo con sabor amargo

HispanTV

En Ecuador, las elecciones presidenciales, celebradas el pasado domingo 19 de febrero, mostraron un pas dividido.Una segmentacin establecida a partir del proyecto de continuidad ofrecido por el candidato oficialista de la Alianza PAIS, el Administrador Pblico Lenin Moreno que obtuvo un 39,33% de los votos y las visiones neoliberales ofrecidas por sus ms cercanos competidores, el banquero y empresario Guillermo Lasso del Movimiento Creando Oportunidades CREO con un 28,18 % y la candidata socialcristiana Cynthia Viteri con un 15,7%La incgnita sobre la posibilidad que Lenin Moreno alcanzara el 40% de los votos y con ello triunfar en primera vuelta, se mantuvo hasta el ltimo minuto. Esto, pues la constitucin ecuatoriana consigna, que la dupla presidencial vencedora en primera vuelta debe reunir al menos el 50% ms uno de los votos vlidamente emitidos o si sus papeletas superan el 40% del total escrutado debe tener una diferencia de 10% sobre el candidato que est en segundo lugar. Ya las cifras finales, revisadas el 98,5% de las actas de votacin mostraron, segn el presidente del Consejo Nacional Electoral CNE Juan Pablo Pozo una tendencia claramente establecida y que el restante de actas por escrutar no afectar los porcentajes recibidos por los presidenciablesAs, el pas sudamericano deber enfrentar una segunda vuelta ballotage - entre los candidatos ms votados: Lenin Moreno de la Alianza Oficialista PAIS y el lder derechista del Movimiento CREO, Guillermo Lasso definiendo as, el prximo 2 de abril al sucesor de Rafael Correa, quien estuvo al mando del pas durante una dcada triunfando en tres elecciones presidenciales en lo que se denomin la Revolucin Ciudadana.La eleccin de este ao 2017 mostr con claridad, que el carisma, la popularidad, las cualidades y el estilo de gobierno de Rafael Correa no tienen un traslado mecnico al candidato oficialista, un Lenin Moreno, que a pesar de todas caractersticas de hombre comprometido con el mundo social, representante de la continuidad del llamado Socialismo del Siglo XXI estrechamente involucrado con el tema de la inclusin del mundo de la discapacidad e incluso su experiencia poltica recordemos que se desempe como Vicepresidente de Correa entre los aos 2007 al 2013 - unido a las propias dificultades econmicas y polticas de la alianza gobernante, no ha sido suficiente para triunfar en primera vuelta.Consciente de esa posibilidad, Lenin Moreno declar, pocos minutos despus que el Consejo Nacional Electoral diera a conocer los votos con el 98,5% de las mesas escrutadas que esta es una lucha de largo aliento, porque esta batalla la vamos a ganar, pero hay muchas otras que librar, que hay que seguir librando. Hay que ir conquistando espacios. Ya se han conquistado muchos, pero seguiremos conquistando otros. Un milln de votos de diferencia entre la Alianza El Pas y el Movimiento derechista es el resultado de las elecciones generales ecuatorianas destinadas a elegir el mandatario de la nacin sudamericana, su vicepresidente y a 137 integrantes de la Asamblea Nacional de los cuales 76 corresponden ya a la alianza oficialista generando con ello una mayora en la cmara parlamentaria - adems de cinco representantes al Parlamento Andino.A todo ello se adicion una consulta a la ciudadana, por iniciativa del gobierno de Rafael Correa, para prohibir que cargos pblicos tenga bienes o capitales en parasos fiscales. La pregunta especfica fue "Est usted de acuerdo en que, para desempear una dignidad de eleccin popular o para ser servidor pblico, se establezca como prohibicin tener bienes o capitales, de cualquier naturaleza, en parasos fiscales?". Una consulta que tendr efectos indudables, sobre la vida poltica latinoamericana, donde parte importante de su clase poltica tiene estrechas vinculaciones con el mundo de los negocios, las empresas, la banca y el sistema financiero a travs de los grupos econmicos que suelen financiar la actividad poltica de la casta poltica. Tal como ha sucedido en pases como Chile, donde su denuncia ha generado una profunda crisis en la institucionalidad poltica de este pas andino.Ms de 12 millones de ecuatorianos respondieron el pasado domingo 19 de febrero a la consulta popular denominada pacto tico: Hasta el cierre de este articulo, con el 72,5 por ciento de actas escrutadas, el S consegua un 55,10 por ciento de los votos, contra un 44,9 % del NO. Recordemos que el 3% del PIB del Ecuador estimada en 32 mil millones de dlares est depositada en parasos fiscales como fue denunciada el ao 2016 por el mandatario ecuatoriano tras el escndalo de los llamados Panam Papers. El propio candidato derechista posee capitales en pases considerados parasos fiscales, por tanto, si eventualmente fuese el ganador de la eleccin presidencial, el hecho que el SI se haya impuesto obligara a los funcionarios pblicos, en el plazo de un ao, repatriar dichos fondos so pena de ser destituidos.Seguridad salud, educacin empleo fueron los temas principales que movieron el sentir ciudadano ecuatoriano y las propuestas de los distintos movimientos polticos que pugnaron por alcanzar la primera magistratura del pas sudamericano. Moreno llam al dilogo, al consenso, entenderse, escucharse y hacer realidad una sociedad inclusiva, factores fundamentales dentro de la consolidacin de la democracia. Ello, en momentos que la tensin se deja sentir en el ambiente poltico ecuatoriano con las sospechas y denuncias emanadas desde CREO y de la oposicin agrupada en torno a Cynthia Viteri de un supuesto fraude por la decisin del CNE de dar a conocer la cifra final de la votacin presidencial, tres das despus del fin de los sufragios. Idea alentada tambin por medios de comunicacin internacionales, crnicamente opositores, como el Diario El Pas de Espaa que han sostenido una fuerte campaa de desprestigio contra el gobierno de Correa y que magnificaron las protestas derechistas, que hubiese alcanzado mayor virulencia si el candidato del oficialismo hubiese alcanzado el 40% necesario para ser el nuevo presidente.Pozo afirm ante el hecho del retraso en la informacin oficial sobre si habra ganador en primera vuelta o un ballotage que El retraso en el ingreso de los datos oficiales se debe a inconsistencias, actas rezagadas y entrega de resultados que no han tenido firmas adecuadas de secretarios o presidentes de juntas". Mientras las cifras de Moreno se acercaban lentamente al deseado 40% el nerviosismo se intensific en la nacin sudamericana, incluso con amenazas de bombas en la sede de la Alianza PAIS, sumado al intento de atentado explosivo contra la presidenta de la Asamblea Nacional, Gabriela Rivadeneira, el pasado jueves 16 de febrero. Encendiendo an ms el nimo de la poblacin con el incremento de las acusaciones de parte de la derecha, que sali en pequeo pero virulento y ruidoso gento a acusar al gobierno de un supuesto fraude. A pesar que el gobierno invit a la Alianza PAIS y CREO, organizaciones como UNASUR y la OEA a ser protagonistas y participes de la etapa final del proceso de escrutinio, como muestra absoluta de transparencia. Para la derecha eso no fue suficiente y comenz a aplicar tcticas de desestabilizacin, conocidas y crnicas en su forma de hacer poltica desinformando, llamando a la poblacin a defender la democracia y otros clsicos de los manuales golpistas.Concretada una segunda vuelta, el escenario se complica para Lenin Moreno visto, esencialmente, dos puntos: Uno, la decisin de parte importante de la oposicin de anunciar su voto a favor de Guillermo Lasso como fue el caso de la candidata derechista socialcristiana Cynthia Viteri, que obtuvo el tercer lugar en la presidencial sealando Votaremos por la candidatura del seor Lasso pero no formaremos parte de un eventual gobierno de CREO un apoyo que no garantiza, en modo alguno el endosar a Lasso el porcentaje obtenido por esta abogada y periodista nacida en Guayaquil. En segundo lugar, la fuerte competencia que se desatar para conseguir los apoyos y votos necesarios que permitan, a uno y otro candidato llegar a la presidencia con los clsicos ofertones de cargos y prebendas, que suelen acompaar el juego electoral de una derecha decidida a recuperar el poder ejecutivo en Ecuador.En ese plano, Lasso ha convocado a la oposicin a construir una mesa de gobernabilidad por el Ecuador lanzando la ya conocida provocacin respecto a que los gobiernos del llamado socialismo del Siglo XXI no generan esa estabilidad, en una matriz discursiva que se ha utilizado contra la ex mandataria argentina Cristina Fernndez, Dilma Rousseff en Brasil y Nicols Maduro en Venezuela. Una derecha agrupada en CREO que intensificar su llamado a derrotar lo que llama el autoritarismo Correista negativizando la labor del actual mandatario, calificando a esta dcada de gobierno, como una dcada perdida, sin reconocer logro alguno de la Alianza PAIS. Acusando que no se ha logrado salir de la prctica de un Estado Rentista, con un modelo fracasado en lo econmico y con mtodos autoritarios en lo poltico, lo comunicacional y en materia de participacin poltica.Por su parte, la Alianza gobernante apelar a la consideracin que los diez aos de gobierno de Correa son una Dcada Ganada donde las relaciones polticas y econmicas internacionales se han diversificado, como integrantes de alianzas regionales pero tambin buscando nuevos mercados. Con una clara disminucin de la pobreza sacando de esa lnea a dos millones de ecuatorianos con reformas del Estado en materia de consolidacin de instituciones democrticas y una reforma en el mbito educativo como nunca antes en Ecuador bajo la premisa de pasar de la manufactura a la mente factura, invirtiendo en formacin, capacitacin y apostar al maana. Junto a una reforma sanitaria de envergadura.En un escenario de ballotage la Alianza PAIS deber establecer puentes a la oposicin y a sectores sociales desencantados, lo que se ha denominado una correccin estratgica, reconociendo, que no es la fuerza interna avasalladora que era con Correa el ao 2009 y el 2013. Sobre todo en un escenario transversal de acusaciones de corrupcin, convertido en una plaga en las ltimas elecciones en Latinoamrica, que obliga a replantearse la forma de hacer poltica pero, sobre todo, depurar de malos elementos el aparato estatal y la labor del sector privado en el mismo plano. Aqu se trata de un mal general y no slo adscrito al mbito pblico. En este marco las acusaciones contra la estatal Petroecuador fue un duro golpe a la imagen de gobierno y con ello la posibilidad de un triunfo holgado en primera vuelta.Las cifras de la votacin presidencial y ratificada por el Consejo Nacional Electoral CNE muestran un triunfo con sabor amargo de Lenin Moreno. La incertidumbre frente al ballotage del prximo 2 de abril da muestra de una divisin marcada en la sociedad ecuatoriana. Entre los partidarios de un proyecto que se prolong por diez aos y aquellos, que en una oposicin fragmentada pero dispuesta a unirse contra Moreno muestran la disposicin de modificar fuertemente lo que ha sido la poltica econmica, poltica, comunicacional y de relaciones exteriores de la Repblica del Ecuador si llegan a ocupar el gobierno.Prueba de ello, por ejemplo, es la opinin del candidato Guillermo Lasso, quien declar que en caso de ser electo, el perseguido Julian Assange deber dejar la Embajada de Ecuador en Londres , donde se encuentra refugiado desde hace un lustro Nuestra Embajada no es un hotel. Le diremos al seor Assange cordialmente que se retire de la embajada del Ecuador en Inglaterra y buscaremos hacerlo dentro del marco del respeto al derecho internacional en los primeros 30 das del gobierno". Un claro guio a la nueva administracin estadounidense y la muestra fehaciente del lado en que se encuentra en materia de la defensa de la transparencia informativa, del manejo poltico y de las alianzas que pretende tejer en caso de llegar a ocupar el Palacio de Carondelet.Este mes y algunos das de espera, para la segunda vuelta, sern de fuerte tensin en Ecuador, desde el este y su confluencia con los ros Napo y Aguarico, hasta el extremo oeste en la Punta de Santa Elena. Desde el Ro Mataje en el norte al Ro Chinchipe en el sur. Un mes donde se agudizarn las contradicciones y visiones dispares entre el oficialismo, representante del llamado Socialismo del Siglo XXI y una derecha que pugnar por volver a ocupar la primera magistratura. Y, en este perodo, la sociedad ecuatoriana tendr que caminar con mucho cuidado. Esto, pues la historia en Latinoamrica nos ensea en forma contumaz, que cuando la derecha temer perder en las mesas de sufragio, cuando sus intentos de apoderarse del Estado se ven frustrados, suele acudir con entusiasmo desbordante a la violencia e incluso a Golpes de Estado, para as generar el temor en la poblacin, torcer las decisiones ciudadanas, enrarecer el ambiente.Las elites conservadores, los dueos del capital no dudan en llamar a las calles y a la violencia en un actuar intimidatoria destinado a fomentar el caos. Es la clsica visin que trata de imponer la idea, que si gana la derecha todo el proceso es limpio pero si triunfan aquellos que propugna una visin distinta al neoliberalismo, no dudan en llamar a las calles, acusar de fraude, sabotear a las instituciones electorales, incentivar el terror y con ello torcer la voluntad ciudadana. Sin negar la necesaria autocrtica a la forma de hacer gobierno de los gobiernos centrados en garantizar el apoyo social, tambin es fundamental estar alerta, denunciar y cortar de raz cualquier intento desestabilizador contra el Estado ecuatoriano como lo est haciendo el sector oligrquico y reaccionario de la sociedad de este pas sudamericano. El 2 de abril se juega algo ms que una presidencia en momentos que Latinoamrica soporta vientos de fuerte derechizacin.Fuente: http://www.hispantv.com/noticias/opinion/334032/elecciones-presidenciales-lasso-moreno-ballotaje