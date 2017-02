Fallece la nieta restituida Carla Rutila Arts

Hasta siempre, Carlita!

Hasta siempre, sobrina! No creo que exista ninguna otra vida, pero qu lindo sera que te puedas encontrar con tu viejo y tu vieja, aunque sea por unos minutos Difcil expresar algo ms. Solo el inmenso dolor y recordar este texto que escrib hace muchos aos, cuando fuiste recuperada. En todo caso, la vida es una mierda sin dudaLa noche deslumbrante y helada sirve de fondo. Ella est ah, mirndome, con sus ojitos entre vivarachos y sorprendidos. Su carita muestra un mundo de contradicciones que no puede ocultar, no sabe si decirme to o llamarme Kintto. Al principio acta tratando de protegerse, luego se va abriendo. Al habl ar trata de mostrarse fuerte, como que no teme a nada, sin embargo en algunos momentos sus ojos se llenan de lgrimas. Tiene solo diez aos y hoy su vida tuvo un cambio total.Nueve aos antes, el 2 de abril de 1976 Carla haba entrado en una pesadilla. Cuando los aos de oscuridad comienzan a irse, con testimonios de algunos sobrevivientes de Orletti, tiempo de investigacin de las Abuelas de Plaza de Mayo, confrontacin de datos y mucho caminar se lograr armar el rompecabezas del recorrido de Carlita, hasta que ser ubicada. Pero Eduardo Ruffo lograr huir un tiempo con ella porque mantendr sus con- tactos en organismos de inteligencia argentinos. Cada vez que est por ser capturado, le avisarn para que escape. Sin embargo, esta noche del 24 de agosto de 1985 no tuvo suerte, su casa fue rodeada por la polica argentina y fue preso. Tras la detencin, el juez dio la tutela de Carla a su abuela materna, Matilde Arts. Tus ojos son iguales a los mos, dijo la nia al verme. Buscaba reconocerse en su verdadera familia. Y de a poco fue encontrando su historia... Das despus, tras realizarse el examen hematolgico que comprob que ella era Carla, las lgrimas, el abrazo fuerte y aquel soy 99.98% tu sobrina, marcaba el reencuentro con su identidad.Nota de Rebelin: Comunicado de Abuelas de Plaza de Mayo, "Hasta siempre, querida Carla": http://www.abuelas.org.ar/noticia/hasta-siempre-querida-carla-767 Video "Nietos, historias con identidad" (2014): http://youtu.be/olERGeaO1HU?list=PLr6ojCqgUoZ8x32AjIdlNgt8xcZTbaqZV