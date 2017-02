Trump y las entelequias de la Unin Europea

Pas el vicepresidente de EEUU por Europa sin terminar de despejar las dudas que afligen a la UE desde la eleccin de Donald Trump, dejando claro que lo que a EEUU le interesa es la OTAN. El otrora rutilante edificio europeo sigue sin cerrar sus grietas cada vez mayores- y teme ser declarado en ruina, con sus lderes sumidos entre la perplejidad y el miedo a los planes ocultos de Trump. Tales angustias no existiran si la UE fuera un proyecto slido y sostenido en sus propios pilares, pero nunca ha sido as. La OTAN fue invencin de EEUU en su duelo a muerte en el O.K Corral con la Unin Sovitica. La Comunidad Econmica Europea surgi como reaccin al desafo social y econmico que planteaba el comunismo, crendose un modelo que, redistribuyendo parte de la riqueza, permitiera detener el avance de las fuerzas de izquierda, sobre todo comunistas, en los duros aos 50 y 60 del siglo XX. Ambos proyectos (OTAN y CEE) descansaban en el poder militar y econmico de EEUU, no en las capacidades propias de Europa Occidental. La Europa actual naci, pues, como una dependencia de EEUU, lo que explica sin ambages los temblores y sudores fros que hoy recorren sus capitales.

Una Europa refresquemos la memoria- que financiaba buena parte de su bienestar merced al neocolonialismo, que permita prolongar el expolio de los pases salidos de la descolonizacin, a partir del dominio industrial absoluto de Occidente y del control, tambin absoluto, de las instituciones financieras mundiales FMI y Banco Mundial- y de las todopoderosas transnacionales, que hacan y deshacan a su gusto en los pases formalmente independientes, pero realmente esclavizados bajo el diktat de Occidente.

Europa Occidental, adems y paradjicamente, ha tenido un poder militar limitado, que haca galones combatiendo a pueblos indefensos y mal armados, pero que naufragaba en las lides entre iguales. Alemania se bast para derrotar a los dos grandes imperios coloniales Francia y Gran Bretaa- y las guerras mundiales las decantaron EEUU la primera y la Unin Sovitica la segunda. Desmantelados los imperios y derruidos los pases, Europa Occidental qued convertida en adendum de EEUU y, como adendum, fue construyendo un modelo que hoy hace aguas y cuyo reflejo de autocoservacin ha sido el expolio de los pases de sur por los del norte, con Alemania como Pantagruel.

Hace aguas porque los cimientos sobre los que fue construido el modelo europeo han sido barridos por las transformaciones mundiales de las ltimas dcadas, sin que la UE muestre mayor capacidad de adaptacin. Entender las nuevas realidades del mundo requiere superar viejos reflejos condicionados derivados, unos del pasado imperialista de varios pases europeos, otros de la Guerra Fra que, lamentablemente, sigue viva y coleando en Polonia e, incluso, en la misma Alemania, paralizando la poltica europea.

Empecemos por estos datos. EEUU, en los aos 50, posea el 50% del PIB mundial y su podero econmico era incontrastable. Hoy representa el 19% de ese PIB y, por muchas ganas que le ponga Trump, EEUU no volver a gozar de aquella preeminencia absoluta. En los aos 70, gloriosos para la CEE, sta produca el 26% del PIB mundial y hoy es el 17% (en 2060 sera apenas un 9%). Pues bien, hasta los aos 90, la UE fue la regin ms estratgica para EEUU, tanto en su enfrentamiento con la URSS como por el hecho de que EEUU y la UE representaban ms del 50% del PIB mundial. Hoy el corazn de la economa mundial se ha trasladado al Sudeste Asitico, con China como epicentro, y los intereses estratgicos de EEUU tambin se han trasladado a la regin del Pacfico. Que Trump se haya retirado del Tratado Transpacfico (TTP) no implica ningn cambio de direccin. El TTP tena pocas posibilidades de ser aprobado en el Congreso estadounidense, donde era mayoritaria la oposicin al mismo. Que Trump prefiera tratados bilaterales est en la lnea seguida por EEUU desde hace dcadas. EEUU firm un TLC con Vietnam en 2000 y sendos con Singapur y Chile en 2003. Tambin con Australia (2004), Per (2006) y Corea del Sur (2007). Las relaciones con Japn han tenido siempre en un marco bilateral. Lo nuevo fue el TTP, pensado ms como martillo poltico geoestratgico contra China que como un acuerdo estrictamente comercial.

La salida de Gran Bretaa de la UE es, contrariamente a lo que se cree, una buena oportunidad para relanzar un proyecto efectivamente europeo. Gran Bretaa era el caballo de Troya de EEUU en Europa y para los britnicos EEUU es su nico aliado real desde la I Guerra Mundial. El Brexit puede facilitar la estructuracin de un proyecto netamente europeo, sin las hipotecas que siempre impona Gran Bretaa, muchas de ellas pensadas para hacer fracasar una verdadera integracin europea, pues esa integracin ha sido considerada siempre peligrosa por EEUU. El ex consejero de Seguridad Nacional del presidente James Carter, Zbigniev Brezinski sealaba, en 1998, que EEUU deba trabajar para reducir el riesgo de ver cmo se desarrolla una rivalidad econmica entre EEUU y una Unin Europea ms unida. En otras palabras, que EEUU deba impedir el surgimiento de una Unin Europea ms unida que rivalizara econmicamente con EEUU. Trump avanzar en esa lnea (America First) y no cabe pensar que dudar en aplicar restricciones a la UE si son necesarias para fortalecer la economa estadounidense. Las industrias automovilsticas, aeronuticas y agropecuarias han sido y son campos de batalla servidos. El TTIP morir de su muerte para dar paso a solapadas o directas guerras comerciales y de mercados. La UE est como Ulises, entre la Escila de EEUU y la Caribdis de Asia, sin tener ninguna nereida que la gue.

La OTAN carece de sentido. Su existencia se basa en una premisa que no resiste el ms bsico anlisis: defender Europa de una agresin rusa. Los hechos indican lo contrario: es Rusia la que debe defenderse de la OTAN que, desde 1999, no cesa de ampliarse (este 2017 ingresar Montenegro) y de acumular contingentes y medios militares del Bltico al mar Negro. El peligro y sinsentido de esta poltica tardo-imperialista queda desnudo con una simple y elemental pregunta: Si la Unin Sovitica en la cspide de su poder, cuando contaba con el Pacto de Varsovia y un crecimiento econmico potente, no invadi Europa Occidental por qu habra de hacerlo ahora Rusia, que tiene menos territorio, menos poblacin y menos recursos militares que la URSS en su apogeo? Las guerras se hacen, deca Tucdides, por el honor, el temor y el inters. Qu ganara Rusia con una guerra, cuando su mayor objetivo es el desarrollo econmico? Qu beneficio obtendra de invadir una regin en declive que es, adems, su mayor mercado energtico? Como ha sealado Vladimir Putin, Rusia tiene 140 millones de habitantes y la OTAN 700 millones. Quin debe temer a quin? Tal desigualdad lleva a una conclusin elemental: Rusia, por s misma, no podra sostener una guerra regular sin ser derrotada, lo que la obligara en caso de conflicto- a recurrir a su arsenal nuclear, lo que llevara a la desaparicin en horas de Europa y a poner fin a todos los debates.

Por eso es importante conocer la existencia de armas como los misiles hipersnicos, capaces de alcanzar velocidades de 5 mach, es decir, 6.100 kilmetros por hora, lo que les permitira alcanzar Pars en 40 minutos y Madrid en 50. Su velocidad los hace virtualmente indetectables a los sistemas antiareos actuales, razn por la cual Rusia planea convertirlos en 2020 en espina dorsal de su defensa. No es el nico sistema. Un solo misil balstico intercontinental ruso RS-28 Sarmat Satn 2 para la OTAN- con 100 toneladas de peso y hasta quince cabezas nucleares, podra borrar de un golpe pases del tamao de Francia o Alemania. Para qu servira la OTAN en ese panorama?

Por supuesto, EEUU contina desarrollando sistemas nucleares no menos terrorficos pero, atencin al detalle, EEUU tiene 9 millones de kilmetros cuadrados, Rusia 17 millones y Europa sin Rusia 6 millones. EEUU podra perder 5 millones de kilmetros cuadrados y sus supervivientes sobrevivir en los otros cuatro. Rusia podra perder tambin 5 millones de kilmetros y le quedaran doce. Europa pierde 5 millones de kilmetros cuadrados y desaparece. Ejercicio catastrofista? S, pero necesario si se quiere entender la ilgica de la OTAN. Teniendo de perspectiva lo que en los aos 60 del siglo XX se llam DMA, Destruccin Mutua Asegurada, no indica la lgica sta s lgica real- que es ms prudente apostar por la paz y unas relaciones mutuamente provechosas entre la UE y Rusia que no continuar en el camino suicida de la OTAN? Por dems, la OTAN fracas estrepitosamente en su papel de sper-polica mundial, como se demostr en Afganistn, Iraq, Libia y Siria. Alguien la imagina ganando una guerra contra Rusia ya no digamos contra Rusia y China- si no pudo con los talibanes?

Un momento dirn algunos-, EEUU pelear a muerte por Europa. Una aventurada apuesta, pues no sera el primer caso de amor no correspondido. Que la UE haya entregado alma, corazn y vida (sirva el bolero) a EEUU, creyendo que EEUU se arriesgar a ser destruido por defender intereses de la UE no conoce a EEUU, ni sabe de poltica. Ninguna potencia prioriza intereses ajenos por encima de los propios. Dos hechos ilustran tal realidad. En 1925, un grupo de polticos se reuni con el ministro (embajador) de EEUU en Managua, para pedirle apoyo a sus ambiciones. El ministro comento: Aqu se piensa muchas veces que nosotros venimos a servir los intereses de los unos contra los otros; pero se equivocan. Nosotros servimos los intereses de nosotros mismos. Lo mismo afirm Ronald Reagan en 1983: Nosotros no estamos en el mundo para defender los intereses de los dems. Estamos para defender nuestros intereses. No es eso lo que dice Trump, que America First?. Mxico se vendi a EEUU con el TLC de 1994. Trump, ahora, le regalar deportaciones masivas. Y si se arregla con Rusia, la UE qu? En estos menesteres se engaa slo quien quiere.







Augusto Zamora R., Autor de "Poltica y geopoltica para rebeldes, irreverentes y escpticos", Akal, 2016.