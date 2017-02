La Seguridad Global, promotora del Terror Global

Uno de los grandes retos de los derechos humanos en el siglo XXI, tanto para frenar su propia erosin, como para hacerle frente a los violentos embates del capital y sus estrategias de barbarie, es poner al descubierto la concepcin de seguridad imperante, que con la idea de prevenir el mal y atacar al terrorismo, ha convertido la humillacin, el temor y los tratos crueles, inhumanos y degradantes en la formula que contrariamente a lo planteado legaliza al terrorismo de estado.

La seguridad, que consume hoy la atencin del mundo, tiene un carcter extraterritorial, que abarca la jurisdiccin internacional, con base en tratados bilaterales de negocios con los Estados Unidos y aplicable a los miembros de las Naciones Unidas. En menos de dos dcadas de implementacin ha ocurrido exactamente lo contrario, la inseguridad se apoder del mundo en correspondencia con los ecos de una seguridad usada para justificar el odio y la destruccin. El paso destructor de tal seguridad ha dejado humillacin, sufrimiento y muerte, cuando se crea que haba una civilizacin en paz, que hara posible obtener una ciudadana universal y alcanzar el respeto supremo por la vida y la dignidad humana. En nombre de la seguridad se han amontonado por miles los cuerpos inertes de victimas inocentes en territorios como Siria, Libia, Yemen, Afganistn, Iraq y en decenas de territorios olvidados como Hait, Somalia, Sudan, Colombia, Guatemala, Honduras.

La seguridad con una nueva ingeniera del terror se reinstal con las reglas de la guerra preventiva a partir del 9/11, que pusieron fin a los limites de la guerra simtrica, validaron la ilegitimidad en las actuaciones de los estados e implantaron una legalidad sin justicia. La nueva herramienta legal es la ley patriot (USA Patriot Act) que amplia la capacidad de control del estado bajo el supuesto de combatir al terrorismo, extender la capacidad de las agencias de seguridad, fortalecer la vigilancia, establecer nuevos delitos y endurecer las penas por delitos de terrorismo y; la resolucin 1373, del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Las dos con el espritu de la LeyMcCarthy-Walter que durante los tiempos de la Guerra Fra alent la lucha contra el comunismo. La seguridad anunciada invalida de manera violenta los fundamentos de conceptos, prcticas y sentido de los valores y principios contenidos en el Derecho Universal de los derechos humanos y en el Derecho Internacional Humanitario. El terror del estado qued legalizado y a diferencia del momento anterior qued protegido, en tanto su primer efecto fue la eliminacin de la divisin entre las esferas civil y militar y con ella la desaparicin de la distincin entre resistencia civil y resistencia armada.

La seguridad se difunde mediante su anttesis de temor generalizado a supuestos peligros latentes, causados por enemigos difusos, invisibles y peligrosos que se esconden en cualquier parte y estn dispuestos a atacar a la poblacin. Se aplica con o sin consentimiento en todos los pases del mundo y en especial en aquellos asociados a las alianzas contra el terrorismo (o quiz mejor en alianzas promotoras del terrorismo). Se impone sin atenuantes como un valor supremo, se deifica como un ideal de proteccin, aceptado por los pueblos, que sin alternativa, eligieron entre su seguridad y sus derechos constitucionales, concluyendo por restringir los derechos para garantizar la seguridad. De esta manera por encima de los derechos humanos y del DIH, galopa la ilimitada potestad del estado y sus agentes para afectar el derecho a la vida o integridad de cualquier persona en el mundo, -no hay excepcin, cualquiera puede ser el enemigo salvo la minora de elite-, basta ser sealado o condenado sin juicio previo, pertenecer a una minora excluida o venir de un pueblo o regin estigmatizada.

La seguridad es una formula ideolgica inventada en el marco del neoliberalismo por las elites polticas, econmicas y militares, aferradas al poder sin limite, ni escrutinio publico y necesitada de justificaciones legales globales para mantener el despojo. En su corto recorrido ha dejado torturas, desapariciones, encarcelamientos preventivos, crceles de terror, masacres, genocidios, hambrunas, murallas para aislar, deportaciones y asesinatos, tratados con impunidad como asuntos secretos de estado. La seguridad elevada a la categora de valor, promueve prcticas degradantes y ofensivas contra la humanidad, permanece instalada como un chip en el cuerpo del sujeto, que ya tiene interiorizado su propio enemigo interno; en las instituciones que actan con indolencia y en el cuerpo social, que reproduce odio, desconfianza y temor. La seguridad protege a la impunidad que pone a salvo a los que dinamizan los sistemas de corrupcin y en general al pequeo grupo de poderosos que con solo respirar mueven al mundo, promueven la disolucin de los lazos sociales entre hermanos y entre pueblos y lesionan la solidaridad, la cultura, el afecto, la poltica, el colectivo.

La seguridad para impedir el mal responde a los impulsos del capital que paraliza al cuerpo social en cuanto su real propsito no es la seguridad, si no la destruccin de las conquistas de derechos alcanzados y la disolucin de toda forma de resistencia a la acumulacin sin limite de las riquezas colectivas. La seguridad es el nuevo nombre de la opresin, es la estratagema que mantiene latente la barbarie. La seguridad distribuye temor entre vecinos, entre grupos tnicos, entre colectivos sociales y entre inmigrantes de todos los lugares y en todos los pases. Y ese temor produce ganancias, es aprovechado por empresarios voraces legales e ilegales- para aumentar la explotacin bajo el chantaje de aceptar la permanencia en un lugar. Es el temor individual a todo, a ser acusado, detenido, torturado, expulsado, violado, asesinado, pero tambin a quedarse sin nada, a perderlo todo, quedar sin trabajo, ser encerrado. Y es el temor colectivo de pueblos enteros a ser convertidos en enemigos y bombardeados, destruidas sus ciudades y sus bienes, rociados con txicos hace tiempo prohibidos, quemados con azufre o herbicidas, olvidados, desterrados, humillados.

La seguridad lleva a discriminar, perseguir a minoras, violentar derechos de mayoras, impedir la protesta social, condenar adversarios polticos y sociales, asesinar en masa o al detalle, sus estrategas aconsejan construir ghetos, inventar otras violencias, provocar reacciones violentas de las victimas para justificar nuevas intervenciones que alienten la cadena del horror. Los estrategas son financistas, ejecutivos, banqueros, especuladores, juristas, polticos que reproducen clientelas, expertos en seguros y militares que crean, recrean y difunden el miedo a la inseguridad. Planifican escenarios de guerra, venden armas y tecnologas, organizan ejrcitos, movilizan mercenarios. Los estrategas de la seguridad en sntesis, constituyen el mximo peligro, son creadores de la inseguridad, la fabrican, la expenden, la extienden, ofertan imaginarios para proteger del riesgo y hacer creer que la vida es segura con un polica para cuidar, un militar para combatir y una crcel para encerrar.

La seguridad est en contrava con los principios de la seguridad real basada en el reconocimiento del otro como un ser humano, que debe ser respetado y contar con garantas de estado para permanecer libre de temor, humillacin y tratos degradantes. La seguridad promovida est convertida en una poltica de terror que impide la justicia como bien comn, pero a la vez impide que esta se aplique a los responsables de las humillaciones y los crmenes. La seguridad sin justicia deja ver que su propsito no es la convivencia pacifica entre hermanos, pueblos o estados, si no la defensa de la acumulacin ilimitada de quienes no abandonan el sueo de convertir al mundo en un inmenso casino y a los pases en municipios que a merced del miedo les multiplican sus ganancias manipulando informacin y extendiendo la idea de que en cualquier parte hay un enemigo a combatir.

La seguridad del terror legalizado que crea inseguridad, es til al funcionamiento de la sociedad desigual y globalizada bajo control de inversionistas decididos a tomar por cuenta propia el control del estado eliminando la intermediacin de la clase poltica e instaurando gobiernos de empresarios tipoTrump, que empez por anunciar que el mundo ser seguro si se fabrica a su medida.







