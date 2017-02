Administracin de Justicia en Espaa

Los intocables

En una poca de engao universal, decir la verdad es un acto revolucionario

George Orwell



La queja pblica. Ni est ni se le espera.Lo han logrado. La ley mordaza, el futbol, la injusticia, los fiscales bienpagaos, los juicios interminablemente largos, la televisin adormecedora, los programas vacos de contenidos, la incompetencia de polticos de un color y del otro, la post-verdad, los intereses creados, los jueces que dormitan su privilegiada posicin y sus salarios.Las palabras cambiadas, los imputados de ayer y los investigados de hoy, el lenguaje no figurativo de hablar sin decir nada, la cobarda, las alfombras que estn selladas al suelo, los cmplices que frenan los casos, los miedos a perder el trabajo, los miedos a perder los anunciantes, los miedos a que se descubran todos los implicados.La justicia, esa entidad de mucho arroz y poco pollo. El divino tiempo que se gasta en los casos, el ruido meditico que se genera, las horas de televisin, la tinta de los diarios, todo un espectculo montado para nada. Casos como los de Rato, Pujol, Eres, Grtel, espectculos mediticos que solo tienen por objeto vender una imagen de la justicia que no es. Solo un calentn que despus queda en nada. Resulta ser un maquillaje, un teatro ficticio de una obra, que se adormilar en un cajn, hasta que la gente se olvide inevitablemente de todo ello, ya sea por nuevos casos, o porque el tiempo todo lo cubre con la fina capa de esa ptina de lo cotidiano. Donde unos casos, sus legajos, se dispondrn sutilmente arriba de otros que es necesario frenar u olvidar.Es que no se necesita. La queja pblica est debidamente controlada por la Ley Mordaza. Los fiscales parecen defender los intereses de los sangre azul y los poderosos. Los indultos pactados de antemano cierran muchas bocas. Los juicios mediticamente explotados estn pactados con la suficiente antelacin para proporcionar carne meditica hoy, y ser olvidados maana, las condenas tambin. O acaso es normal que los investigados, -como el caso Grtel-, transformen sus visitas matinales en un pasello burocrtico. La tranquilidad con que hacan sus defensas no son propios de una persona sujeta a la libertad de la justicia. Todo parece esta pactado de antemano, con la indulgencia de todas las partes, incluso de los medios generalistas que no preguntan ni se hacen preguntas, parecen caminar lo noticiable con tacones, sin ensuciarse con preguntas comprometedoras. Con fiscales que defienden a los ricos y a la monarqua, todos forman partes de esta gran obra de teatro que se llama administracin de justicia. Juicios montados de forma espectacular, todo muy meditico, histrinico, una farsa montada para dar una idea que sencillamente no es.Es una opcin que permitira limpiar y adecentar un poco la justicia. La carga de intereses que, velados y pblicos, se mueven en los juicios donde hay polticos y corporaciones empresariales de por medio, resultan ser, sospechosamente largos y mediticamente sobre-expuestos de forma tal, que en la memoria pblica se tenga una imagen de que existe la justicia y la gente se quede con la idea de que "la justicia es igual para todos". Cuando las evidencias demuestran con claridad que no es as. Mientras, los imputados de ayer, los investigados de hoy, siguen haciendo de las suyas en la calle y disfrutando de su libertad. O, por el contrario, como el caso Granados, se eleva escandalosamente la prisin preventiva de un cabeza de turco que sirva de ejemplo de escarmiento pblico. Los sumisos medios generalistas no dicen nada al respecto. El clan Pujol forma parte de "Los intocables", esos que casi son un figura jurdica. Alguien dudaba en su sano juicio de que la susodicha no entrara en la crcel. El caso de la monarqua y la justicia, es la demostracin clara de que an vivimos en un pas bananero, como suele decirse. No nos resistamos, es solo cuestin de asumirlo.La situacin de las mujeres florero, es otra constante en los juicios donde hay altos intereses polticos o empresariales y monrquicos. Pero que adems, son aceptados en una clara actitud machista, se invita a pensar que las mujeres, se comportan como idiotas en sus relaciones de pareja. Es una ofensa al sentido comn y a los movimientos feministas entender que las mujeres no se enteran de nada. Estos "Juicios sensibles" desprenden un hedor que queda impregnado en la piel del pueblo. Mientras, aqu abajo ese mismo pueblo lo desahucian de la casa, le cortan la luz, lo embargan, con la anuencia de la fuerza policial. All arriba, un seor se entera de sentencia en su residencia de Suiza. Y un fiscal hace lo imposible por liberarlo de condena. Esos fiscales que jams pusieron en duda la situacin de los desahucios, los cortes de luz a la gente, los embargos por parte de instituciones pblicas al pueblo, los URES injustos, la ley Mordaza. Eso es la fiscala.Clama al cielo la situacin.Mientras tanto, un largo pesado y tortuoso mientras tanto, hace que la justicia y sus representantes, jueces, fiscales, administracin, aduciendo incapacidad, burocracia, impedimento, presiones y equilibrio siga sin dar muestras de queja o incomodidad ante un pueblo que observa estupefacto la indecencia de los corruptos que pasan por los juzgados para luego irse de rositas. Estas situaciones incmodas hasta el hartazgo garantizan un desentendimiento social del sentimiento de participar de una sociedad coherente en la administracin de la justicia.Resulta contradictorio reclamar responsabilidad civil a una sociedad que observa como los corruptos, imputados, investigados salen indemnes de la actuacin de la justicia, y cmo aquellos que deberan ser un ejemplo de conducta, se enriquecen con el dinero pblico, con bufetes financiados por partidos polticos que con el dinero pblico recibido de las arcas pblicas a travs de la cuota de voto obtenida, o de la asignacion regia, -pero que salen del pueblo en definitiva-, usan esos fondos para defender a sus procesados. Es, lisa y llanamente inconcebible que el pueblo, de forma indirecta financie los bufetes a los imputados/investigados de quienes roban a las arcas pblicas, se aprovechen de sus cargos para enriquecerse y se paseen por las calles de forma impune.

