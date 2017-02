El eurocentrismo de Slavoj Zizek

El intelectual marxista de origen sloveno Slavoj Zizek, en su artculo PIENSA LOCAL, ACTA GLOBAL! seala lo siguiente, y que es lo medular en la fundamentacin de su discurso, como asimismo para darle ttulo a su artculo:Cuando surgi este axioma: piensa global, acta local por un grupo de ecologistas de origen europeo, fue cuestionado y rechazado por otros ecologistas e intelectuales, principalmente de Sudamrica, que vean el carcter eurocntrico y hegemnico de aquel principio, pues el piensa global significaba que haba un solo pensamiento en el mundo o de que todos deban llegar a pensar de una sola manera. Evidentemente, el pensamiento global o pensamiento nico que deba ser incorporado y asimilado por resto de la humanidad, era el de los autodenominados: primer mundo, desarrollados, civilizados, europeos, occidentales; ya que todos los dems eran tercermundistas, subdesarrollados, atrasados, primitivos, inferiores. En definitiva, dicha frase representaba una clara expresin homogeneizadora, monocultural, antropocntrica, totalitaria.Este cuestionamiento llev a pensar por cierta intelectualidad que ms bien podra ser al revs: piensa local, acta globalmente. El piensa local significaba que en el mundo haban varias formas de concebir la vida y de vivirla, de que haba que partir de la realidad cultural de cada pueblo, de que los procesos eran milenarios y diferentes en cada regin del planeta. El piensa local no poda quedarse en un individualismo o un encerramiento para actuar localmente, sino que tena que haber un actuar globalmente. Ese era, acompaar o apoyar otros procesos en otros lugares de fuera de lo local. Pensar desde su cultura o proceso histrico, pero estableciendo relaciones con todos los pueblos en el mundo, en la conciencia de que estamos en un solo mundo.Pero, para las racionalidades de las naciones primeras adems no se trataba de un pensar individual en cualquiera de las formas descritas anteriormente, sino de un pensar colectivo pues nadie piensa ni existe por s mismo sino a partir del otro, en la conciencia de que en la interrelacin o en el compartir se descubre a s mismo y descubre a los dems. Pero este pensar colectivo no se circunscribe al ser humanidad sino al ser natural integral, el cual no solo es la materialidad sino la espiritualidad que extraa. Por tanto, no solo es un pensar sino un sentir, los cuales no estn separados sino que estn conectados en un senti-pensar o un pensi-siento.No solo el ser humano piensisiente sino que en la vida todo es conciencia, habiendo tipos y dimensiones de la conciencia de acuerdo a la posicin geogrfica y a la altitud de cada regin. Esta condicin determina los procesos de cada sistema de vida en su relacin con ese espacio o ambiente particular, pero no solo con el mundo de abajo-tierra sino con las fuerzas de arriba-estrellas. En lenguaje acadmico: al humano integral no le interesa solo el texto sino el contexto y el subtexto. Por lo que no hay separacin o exclusin entre el pensar-actuar y lo local-global, sino un conjunto integrado y armnico.Siendo justamente ste el conflicto de Zizek y del occidente en general, de que dichos conceptos o principios siguen guardando una separacin entre el pensar y el actuar, entre lo local y lo global, entre lo individual y colectivo, entre el pensar y el sentir, etc. Terminan siendo expresiones dualistas, por ende, eurocntricas, ya que siguen la misma lgica cartesiana del pienso luego existo o existo luego pienso. Es decir, son parte y prolongacin de la misma visin dicotmica de lo que representa occidente o de cmo surgi la civilizacin, ya que antes de ello no exista esta concepcin de exclusin en ninguna parte del mundo. Lo que nos da cuenta, que adems hay un pensar de inclusin y un pensar de exclusin.En la historia mundial, solo lo que dio en llamarse civilizacin occidental procedi a dividir y especializar a la vida, a la naturaleza, a lo sagrado, a la realidad; pues antes de ello todos los pueblos del planeta la vean complementariamente. Conceban la existencia de la diferencia y de la oposicin, pero no de la fragmentacin ni de la separacin, en la medida de que entendan que todo estaba interrelacionado y de que todos dependan uno del otro. Siendo esta la divergencia fundamental, que marca la distancia y la ruptura entre el pensamiento occidental y el pensisiento no-occidental. Y a partir de ello dos sistema-mundos totalmente diferentes y excluyentes uno del otro.El pensamiento de exclusin es el generador y el responsable de la actual situacin de caos ambiental y global. El desajuste a los ecosistemas y su desequilibrio, la ha originado una manera de ser y de existir. La manera de concebir a la naturaleza y su relacin con ella, es la que ha provocado el cambio climtico y todas sus secuelas. La cosificacin y mercantilizacin de la naturaleza, es el mayor acto de destruccin ambiental -por ende humana- llevado a cabo por el occidentocentrismo. Caos que en nuestros das ha llegado al clmax, con la posibilidad progresiva de que seamos la generacin que vea la desaparicin de la especie humana o una buena parte de ella, si es que no se cambia a tiempo con este pensamiento contranatura y se retoma el sentido de vivir en el continuo de la natura o continatura. Ese el dilema de la humanidad actual.En este sentido, cuando Zizek utiliza estas analogas como fuente argumentativa de su discurso y de cmo las relaciona con Trump, deja ver otra parte de su euro-occidentocentrismo. As, en dicho artculo habla de Amrica, pero Amrica es solo EEUU. No existimos los latinoamericanos y los indoamericanos. Los EEUU se apropiaron de todo, hasta del nombre Amrica y hay quienes la validan y la reconocen como tal. En la prctica, para cierto pensar globalmente los centro y sudamericanos seguimos siendo el patio trasero de EEUU. Referirse a los estadounidenses como americanos, es una manera muy eurocntrica de expresarse, con todo lo que ello implica o envuelve. Pero adems significa que l acepta y reconoce al pensamiento europeo como el centro de todo y que las dems racionalidades o pensisientos son perifricos, es decir, menores. Zizek es crtico de la dicotoma centro/periferia, pero como su mentalidad es eurocntrica no se interesa por conocer a cabalidad el pensamiento de la alteridad y peor de experimentarla en un ser. Sigue en la lgica de externalidad del fenmeno de estudio o de objeto de conocimiento. No sabe lo que es la relacin sujeto-sujeto (inclusin) y solo conoce la de sujeto/objeto (exclusin).En el fondo, l y toda la intelectualidad siguen pensando y actuando centradamente, es decir, eurocntricamente. La periferia es bsicamente un discurso para cuestionar la centralidad de los pases ricos y de la derecha occidental sobre los pases pobres y la izquierda, pero no para cuestionar verdaderamente el centrismo de todo occidente sobre el resto del mundo. Y esto se debe, a que no se cuestiona al dualismo centro/periferia desde el pensisiento o conciencia de afuera o de los otros, sino desde el mismo pensamiento de adentro. Y eso tambin es eurocentrismo. Algo muy tpico en la izquierda y en los marxistas. Dicen que luchan por los olvidados, los ninguneados, los indios, los colonizados, pero lo hacen desde un pensamiento externo a ellos. Los otros son objeto de conocimiento analizados desde la externalidad y desde la lgica del pensamiento de exclusin o dialctico.El objetivo de las izquierdas es construir el socialismo y luego el comunismo en todo el mundo. Teoras stas, provenientes o construidas en Europa. No les interesa que los otros continen o profundicen en sus procesos milenarios y autnomos. Por el contrario, deben olvidarlos y lanzarse a hacer realidad las teoras y los experimentos de la clase ms avanzada y del pensamiento ms adelantado. O, como quizs dira Zizek: seguid nuestro sueo de izquierda.Por ello, todo se desenvuelve en la dialctica eurocntrica: derecha / izquierda, capitalismo / socialismo, liberalismo / marxismo, idealismo / materialismo, episteme / doxa, etc. Debiendo todos inscribirse en esas categoras, y si alguien se sale de ellas -las izquierdas apuntan con el dedo y dicen-: en el fondo es un derechista o alguien que le hace juego a la derecha. Y luego gritan como machos alfa: patria o muerte, mientras en la alteridad se respira matria y vida. El eurocentrismo se dedica a orar a su Cristo muerto en la cruz, a su Dios ha muerto, a la filosofa a muerto, al fin de la historia, etc.; mientras en otros lares se dedican a la fiesta, el ritual, la ensoacin, el homenaje a la vida. Lo cual nos da dos mundos: uno vital y otro necrolgico, uno animista y otro escatolgico. Una cultura de la vida y una civilizacin para la muerte.No pueden ver ms all, de ah su miopa y anorexia. Y quin no responde a esta lgica eurocntrica es simplemente: atrasado, extremista, fundamentalista, o un retro-revolucionario que quiere regresar al pasado, que no quiere desarrollarse y evolucionar. Tpica forma para desvalorizar y minimizar a quienes piensan diferente al pensamiento nico o global, de izquierda o de derecha. El dualismo, la dicotoma, la diastasis, la bifurcacin, la dialctica, etc., son para el eurocentrismo las nicas teoras sociales vlidas de anlisis y de sntesis. La ley de la competencia y de los antagonismos sociales, son las nicas fuerzas y motores que permiten el progreso y el crecimiento de la humanidad, o del mundo civilizado en palabras de Zizek. En suma, solo la lucha de contrarios hace posible la vida y su evolucin permanente. Y todo lo que salga de ese molde, no es: acadmico, cientfico, serio, objetivo, verdadero.En general, no conocen o entienden qu es la armona de contrarios. No pueden ver que la civilizacin u occidente surge como substitucin o reemplazo de este milenario y mundial principio, por el de lucha de contrarios. Siendo esta la base ontolgica del sistema-mundo civilizatorio que en su cspide de la modernidad gobierna a todos y hace que todo funcione en esa proyeccin: guerras, conflictos, sufrimientos, enfermedades, sequas, etc.El objetivo de la derecha es someter o superponerse al otro o menor o inferior, y de la izquierda el de liberarlos o emanciparlos a partir de someter o dominar a los de arriba o explotadores. En la lucha capitalista los de abajo deben sostener a los de arriba, unos son los que dirigen y otros son los trabajadores. En la lucha socialista, los de abajo deben pasar arriba y stos deben ser desplazados hacia abajo. Es lo que llaman la democracia liberal y la dictadura del proletariado respectivamente-, pero que a la final son dos maneras de sometimiento o exclusin. Es decir, el sometimiento de unos contra otros, como prctica indefinida de vida. Aunque Marx soaba que un da los sometedores proletarios convenceran a los sometidos burgueses de terminar con el Estado, el partido nico, y la democracia. Es decir, cuando todos se volveran comunistas y con ello se terminara para siempre la lucha de clases. Amn.Por tanto, nos parece equivocado el sealamiento de Zizek de que Trump piensa local y acta globalmente. Trump es super occidentocntrico, piensa globalmente y acta globalmente. Piensa que EEUU debe dirigir el mundo, que debe seguir mandado a todos, y de que no debe permitirse que sea desplazado como primera potencia mundial por la China u otro.Un antiinmigrante y racista como Trump, quiere que en el mundo solo hayan blancos. Desprecia profundamente a los negros, hispanos, rabes, indios, chinos, y todo cuanto represente lo no-blanco. Trump piensa desde su ego y acta en la bsqueda de un mundo a su medida. En este sentido, utilizar una frase nacida y cuestionada en un contexto para reproducirla en otro, es ms de lo mismo y no una ruptura con la dicotoma cartesiana. Mucho ms, al no tomar en cuenta la racionalidad de la alteridad o conciencia de la otredad. A los eurocntricos, les interesa muy poco descubrir y aprender de los otros de los diferentes, pues estn convencidos que la alteridad es la izquierda. Por eso Zizek llega a decir en el referido artculo:Como bsicamente conoce Europa y Amrica (EEUU), y solo tiene ciertas referencias de los dems pueblos no-occidentales, Zizek tambin piensa globalmente y acta globalmente. De ah, su obligado apoyo que ofreci a Hillary, ya que para l Amrica es el timn del mundo y lo que pase entre republicanos y demcratas es lo que marca el destino de la humanidad. Los occidentales son el centro y ellos marcan el destino de todos, hasta del planeta mismo y muy pronto del cosmos. Los dems pases de fuera de occidente son la periferia de la periferia, los cuales tienen como misin el seguir a la derecha o izquierda si quieren salir de esa condicin. Deben dejar de ser la alteridad para pasar a ser izquierdas liberales o marxistas. Puro eurocentrismo.Aunque esto para l es una crtica absurda:Zizek no entiende que la inmigracin de ahora y de ayer, de que los ataques que sufren por parte de los fundamentalistas, son el bumern de lo que ellos hicieron cuando colonizaron el mundo. Los pobres y los extremistas de fuera de occidente, han llegado a ello o son consecuencia del proyecto occidentalocentrista o la globalizacin. Si ellos no hubieran colonizado el mundo, habra alguien que quiera salir de esa situacin? Si ahora los chinos estn colonizando el mundo, los occidentales no estn temerosos de perder su majestad de potencias? Si los chinos someten a los occidentales, no se despertarn las ansias de descolonizacin y les regresar el bumern a los chinos?Es cierto, el capitalismo se ha vuelto global, pero el nacionalismo, el culturalismo y el centrismo tambin. Pero el problema no solo es del capital y/o del nacionalismo-culturalismo-centrismo, sino principalmente de una manera de concebir la realidad, entre los que han roto con las leyes naturales a travs de su pensar global, totalitario, absolutista; y los que guardan respeto y comunin a travs de la armona y el equilibrio complementario. Resolvindose esto, se resuelve todo lo dems. Y no al revs como cree el eurocentrismo y/o antropocentrismo de derecha e izquierda.

