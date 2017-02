La trama de Mariana Aylwin, Cuba y la crisis de la Nueva Mayora

La poltica siempre es relaciones de fuerza, de clase, de poder. Tanto entre opresores y oprimidos, como entre las distintas facciones entre los propios opresores y los propios oprimidos.

2. En Chile y el mundo existe una crisis del rgimen democrtico representativo liberal que se manifiesta de manera distintiva segn cada sistema poltico de cada pas. Fenomnicamente, en Chile, como no hay multas por no ir a votar, entonces el abstencionismo se aproxima al 70% de la poblacin habilitada para sufragar. Por qu? Porque las mayoras ya saben que las elecciones no cambian su vida concreta. Ello no significa que la poblacin mgicamente ha cobrada estadios de auto-consciencia poltica, social, econmica y cultural de sus intereses. Slo significa que a la poblacin chilena le da lo mismo quin administre el orden establecido. El malestar creciente existe y la corrupcin del sistema poltico ha colaborado con su descrdito. Pero lo estructural como tendencia, es que no vale la pena votar. De hecho, la cada de la participacin electoral de la mayora social es anterior a la revelacin profusa de la corrupcin. De todos modos, en la llamada historia republicana de Chile, el porcentaje de votacin ha sido bajo. Por ejemplo, segn el analista norteamericano Paul Drake (Socialismo y Populismo en Chile 1936-1970, Inst. de Historia de la UCV, 1992), en la eleccin de Pedro Aguirre Cerda en 1938, primer mandatario de los denominados Frentes Populares, bast que el 5% de la poblacin del pas votar por l para que ganar.

La crisis de las democracias liberales se verifican cuando los poderes Ejecutivo y Legislativo se han vuelto con superior visibilidad en meros administradores de los intereses empresariales predominantes. Y en Chile, en particular, el denominado duopolio de matices invisibles entre la NM y la derecha tradicional, son el fiel reflejo del sistema poltico estadounidense. A saber, la NM sera el Partido Demcrata y la derecha tradicional el Partido Republicano. Cualquier parecido a otros sistemas polticos del Continente y del mundo no es pura coincidencia.

3. Puede que no pase nada, dicen quienes les conviene que no pase nada, o que pase mucho, dicen quienes les conviene que s pase mucho ante el incidente respecto de la decisin soberana de la Repblica de Cuba de no permitir el ingreso a la Isla de la dirigente del Partido Demcrata Cristiano (PDC), Mariana Aylwin, para que participara de un acto de provocacin con fines sediciosos contra la Revolucin. Qu evento? Uno convocado por la Fundacin Libertad y Vida ligada a Oswaldo Pay, fallecido en un accidente el 2012 y declarado contrarrevolucionario quien lleg a ser vicepresidente de la Internacional Demcrata de Centro, integrada por partidos pro-fascistas (centro derecha, segn la jerga oligarca liberal-conservadora) de distintas partes del mundo como el PP de Espaa y la DC de varios pases, incluyendo Chile. Al acto tambin se sum la organizacin Red Latinoamericana de Jvenes por la Democracia, socia de partidos pro-fascistas en el Continente. Desde ah se invent el premio Oswaldo Pay que entregara un reconocimiento pstumo a Patricio Aylwin (pap de Mariana) y a Luis Almagro, actual secretario general de la Organizacin de Estados Americanos (OEA) y agente de la CIA (1). Sin embargo, finalmente la actividad no se llevara a cabo, y eso lo saba Mariana Aylwin por aviso previo del propio gobierno cubano (2). Igual la ex ministra de Educacin de la Concertacin (y sostenedora de colegios privados subvencionados (3)) insisti en asistir como turista a la casa de una de las hijas de Pay.

4. La finalidad ntida de Mariana Aylwin era y es crear un hecho poltico al interior de la Nueva Mayora (NM) para quebrarla. Naturalmente, detrs de Mariana existen intereses objetivos, no es que sea una ocurrencia sin el aval y planificacin de, por lo menos, la direccin del PDC chileno. Se inscribe en una estrategia internacional vinculada a los objetivos histricos del imperialismo norteamericano en contra de la Revolucin cubana; de impedir cualquier reforma redistributiva; de golpear al Partido Comunista chileno (PCCh); y de castigar cualquier disenso respecto de los intereses pentagonistas en Chile, Nuestra Amrica y el mundo. El PDC juega a ser el autntico testamentario del Imperio estadounidense en el pas andino.

5. Desde que el Partido Comunista chileno ingres a la componenda en el gobierno (por eso de llamarse Concertacin, ahora es Nueva Mayora), las reyertas abiertas e implcitas entre esa tienda y el PDC han sido ms o menos habituales. Si bien el sistema poltico dominante en Chile es nepotista, corrupto, castizo, profesionalizado, etc., que Mariana sea hija del que fuera presidente del PDC durante el gobierno de la Unidad Popular de Salvador Allende, uno de los golpistas clave de 1973 y primer presidente de los gobiernos civiles pos rgimen cvico militar, Patricio Aylwin, no se resuelve mediante una cuestin de gentica poltica. Para no ir muy lejos, uno de los hermanos de Patricio Aylwin, Andrs Aylwin, es la anttesis poltica de Patricio sobre todo en materia de DDHH. La estatura tica de Andrs Aylwin a favor de las vctimas de la tirana encabezada por la junta militar entre 1973 y 1990, super con creces la conducta de muchos dirigentes de los propios partidos polticos de izquierda de donde provenan las vctimas. Y Andrs Aylwin no es ni fue un agente de la inteligencia cubana. Slo es y fue un agente de la inteligencia humana.

El caso de Mariana es distinto. Aqu s, en efecto, ella es una perfecta hija de su padre.

6. En qu consiste la trama de Mariana? En trminos locales e inmediatos aqu ya se aventur la hiptesis de quebrar a la Nueva Mayora, o, al menos, conseguir un mejor posicionamiento del PDC en su interior. Qu significa un mejor posicionamiento al interior de la Nueva Mayora? Obtener ms cupos parlamentarios para el PDC y que la candidata presidencial para fines de 2017 sea Carolina Goic, actual senadora y presidenta del PDC, su ahijada poltica. O hacer trizas a la NM para integrarse a la derecha tradicional. O que los dems partidos de la NM expulsen al PCCh, hacindole perder una de sus franjas ms francamente reformistas. O modificar sustantivamente el incipiente programa reformista del precandidato en curso de la NM, Alejandro Guillier. O que, mnimo, el Partido Comunista chileno califique de dictadura al gobierno cubano. O todas las anteriores ms otros objetivos probables que ya aparecern en el camino.

7. Por otra parte, al interior del PDC existe el grupo de inters y de poder los salvadoreos, cuyos rostros ms visibles son Gutemberg Martnez y Soledad Alvear, entre otro/as. Por qu se les llama los salvadoreos? Debido a la colaboracin estratgica que prestaron a la CIA norteamericana en la guerra de El Salvador en la dcada de los 80 del siglo XX. Entonces, la insurgencia revolucionaria y popular tuvo en las cuerdas a la tirana del capital transnacional de EEUU. Por razones que no vienen a cuento explicar aqu, las fuerzas revolucionarias llegaron a una suerte de empate estratgico ante la ayuda material, poltica y militar protagnica del Pentgono al Estado salvadoreo. En medio de esa colaboracin norteamericana, por su experiencia tanto en el golpe de Estado en Chile de 1973, como por su auxilio generoso a la Central Nacional de Informaciones (CNI) de la tirana, acudi esa fraccin del PDC a El Salvador a aportar con sus experticias contrainsurgentes. De all el apodo los salvadoreos. Asimismo, estos mismos chicos/as jugaron un papel cardinal en imponer como primer candidato a la presidencia de Chile de los gobiernos civiles pos tirana cvico militar, a Patricio Aylwin en vez de a otro dirigente del PDC, Gabriel Valds, quien contaba con mayor popularidad y una posicin ms progresista que Aylwin. Forzudos los salvadoreos. Implacables.

Ni siquiera es preciso recordar que el PDC emergi como una fraccin social-cristiana del Partido Conservador chileno (la falange nacional, inspirada en el fascista espaol Jos Antonio Primo de Rivera), que con el tiempo reemplazara al Partido Radical (tienda preeminente en los tiempos de los frentes populares) en el denominado centro poltico (pendular y permeado por la lucha de clases). En las elecciones presidenciales de 1964, el candidato del PDC, Eduardo Frei Montalva (pap del ex presidente concertacionista del mismo partido, Eduardo Frei Ruiz-Tagle), recibi recursos de EEUU para su campaa y luego hered la lnea poltica de la poca: la Alianza para el Progreso (4), estrategia imperialista anclada en la OEA con el fin de contrarrestar el ejemplo emanado de la joven Revolucin cubana.

Qu quiere decir lo anterior? Que la direccin del PDC tiene un largo prontuario de internacionalismo fascista e imperialista en Chile y el mundo. Y en consecuencia, no es extrao el movimiento de Mariana Aylwin.

8. En tanto transcurre pesadamente el Festival de Via del Mar, las reacciones del sistema poltico dominante no se han hecho esperar. Los dirigentes del PDC ya hablan de quiebre con el PCCh y la imposibilidad de cohabitar en la NM. Mientras que el PCCh comunic que emitir una respuesta oficial en los prximos das, el primer vicepresidente del PDC, Matas Walker, afirm que con estas actitudes se hace muy difcil formar una nueva coalicin poltica con el PC. Por su costado, el secretario nacional del PDC dijo que Existiendo una contradiccin absoluta en nuestros conceptos de democracia, es muy difcil mirar hacia adelante. Hay una diferencia insalvable respecto de qu es un sistema democrtico. Y el senador de la misma tienda, Ignacio Walker, indic que El incidente producido y las declaraciones pblicas de la Embajada de Cuba y del PC, a mi juicio, marcan un virtual punto de quiebre en las relaciones entre la DC y el PC.

El Partido Socialista, mediante una declaracin pblica trmula, asegur que en ningn caso, es apropiado mezclar situaciones de diferencias diplomticas para fines de poltica interna chilena.

Qued claro?

9. Sincrnica y contradictoriamente (en la superficie, claro), la presente administracin ejecutiva del Estado chileno, desbaratando con hechos su crtica a la decisin soberana adoptada por el gobierno cubano, y slo para hacer referencia a los tiempos recientes, impidi el ingreso a Chile de la lideresa por los DDHH y ex senadora liberal de Colombia, Piedad Crdoba, a comienzos de octubre de 2016 (5), arguyendo la vulneracin a la Seguridad Nacional.

De igual modo, a fines de enero de 2017, dos jvenes peruanos de suscripcin libertaria fueron expulsados del pas andino a travs de la aplicacin del Decreto 2601, emitido en 1975 por la dictadura de Pinochet, que impone la prohibicin de ingreso para quienes propaguen o fomenten de palabra o por escrito o por otro cualquier otro medio, doctrinas que tiendan a alterar el orden social. Como pruebas, acusaron la posesin de literatura anarquista (6).

Y la primera semana de febrero del ao en curso, esta vez fue expulsado de Chile el periodista italiano Lorenzo Spairini, acusado de haber sido detectado en diversas actividades anti sistema, alterando el orden social del pas y constituyendo de esta manera un peligro para el Estado. Spairini estaba becado por la Unin Europea para realizar asesoras comunicacionales a organizaciones sociales y sindicatos (7).

Un captulo aparte comportara el listado sin prensa de grupos musicales, intelectuales, dirigentes sociales y personas extranjeras que han viajado a Chile para visitar a las comunidades mapuche en resistencia por su autonoma y autodeterminacin, y que ni siquiera han tenido el honor de ser expulsados. Simplemente no los han dejado ingresar al pas en la frontera misma. Por supuesto, la lgica del poder teme que se informe sobre las luchas mapuche y adems no logra entender que las comunidades mapuche pueden auto-organizarse sin asesora de nadie. Los lectores ms antiguos recordarn que las primeras versiones oficiales del ajusticiamiento fallido del Frente Patritico Manuel Rodrguez en contra del dictador Augusto Pinochet en 1986, hablaron de agentes extranjeros provenientes del comunismo internacional, cuando en realidad los fusileros fueron chilenas y chilenos comunes y corrientes, puestos en una situacin extraordinaria. El miedo de la oligarqua y el imperialismo a la organizacin propia de los oprimidos/as es tan profunda que produce relatos extraterrestres para explicar las realidades que no pueden tolerar.

En fin. El pueblo y el gobierno cubanos conocen muy bien sus fortalezas y desafos, sus conquistas y debilidades. No ser el autor de este artculo quien salga a defender lo que tan bien ha sabido hacer un pueblo entero, sus dirigentes, su historia.

