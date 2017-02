Autoridades del penal en Jujuy le prohibieron recibir miles de cartas de afecto por su cumpleaos

El Servicio Penitenciario Federal reconoce en la Ley 24660 que todos los presos tienen derecho a recibir y enviar cartas o encomiendas. La ley, sin embargo, no rige en el territorio que gobierna Gerardo Morales: el penal de Alto Comedero en Jujuy no autoriz la entrega de miles de postales de afecto que le enviaron a Milagro Sala por su cumpleaos. Las autoridades de la crcel alegaron que la destinataria no est autorizada a recibir este tipo de correspondencia.El lunes pasado, mientras festejaban el cumpleaos nmero 53 de la dirigente social e indgena, el Comit por la Libertad de Milagro Sala lanz la campaa #QueridaMilagro para incentivar el envo de cartas y tarjetas postales a la celda en la que est detenida desde el 16 de enero de 2016. Para tal fin, el Comit dise tarjetas postales que contienen diferentes textos e imgenes, adems de la leyenda Con presos polticos no hay democracia. Libertad a Milagro Sala y a lxs presxs polticos de Jujuy. En su dorso escribieron la direccin del penal de Alto Comedero: Ruta Nacional 9 esquina Avenida Forestal, Barrio Alto Comedero (4600), Departamento Manuel Belgrano, Provincia de Jujuy.

As es como cientos de tarjetas con mensajes de afecto dirigidos a la dirigente social, quien hoy cumple 404 das de detencin, llegaron al penal de Alto Comedero. Ella nunca pudo verlos.

La destinataria no est autorizada a recibir este tipo de correspondencia, explicaron a los carteros en la puerta del penal de Alto Comedero, violando as el artculo 158 de la ley 24660. All se establece que el interno tiene derecho a comunicarse peridicamente, en forma oral o escrita, con su familia, amigos, allegados, curadores y abogados, as como con representantes de organismos oficiales e instituciones privadas con personera jurdica que se interesen por su reinsercin social.

Los registros del Centro de Distribucin del Correo Argentino de San Salvador de Jujuy confirman la violacin a este derecho porque sealan que en cada una de las constancias que debe dejar el cartero se repite la frase que le dijeron al empleado que intent hacerle llegar las cartas a Milagro en el penal.

El abogado Eduardo Tavani, del rea legal del Comit Nacional por la Libertad de Milagro Sala, verific de manera directa esta situacin, a la que calific como una canallada y una muestra ms de lo que ocurre en Jujuy. Es una paradoja, porque las postales estn a la vista de todos, exhibiendo su cara y su obra, reconociendo y reivindicando a Milagro. Entonces, como no pueden violar su correspondencia, porque est a la vista, la privan de ella, expres Tavani.



