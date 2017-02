China toma posiciones en el Golfo de Mxico

Contralnea

Pekn pagar regalas extraordinarias en la Provincia de Plegado Perdido por dos poco prometedores campos petroleros en aguas mexicanas. Mal negocio? En realidad lo que obtuvo fue una cabeza de playa a las puertas de Estados Unidos. Si Washington cree que puede cumplir sus amenazas en el Mar de China, Pekn responde tomando posiciones en su frontera martimo-energtica.

El pasado 5 de diciembre ser recordado en los anales patrios de la infamia entreguista como una fecha parteaguas en el apurado trnsito de una hegemona geopoltica monopolar Norte-Sur, que ha regido sobre el pas durante los ltimos 200 aos, hacia otra diversificada Este-Oeste, conformada por dos nuevos acreedores con planes propios sobre el territorio nacional concedido, distantes ambos de nuestra historia poltica e ideolgica dominantes: la no romanizada Alemania y la impredecible (e inesperada) China.

As es. Mientras en Cancn, en el marco de la de la Cumbre Mundial de Biodiversidad (la COP 13 del CDB), el presidente Enrique Pea firmaba el decreto de creacin de 4 nuevas reas naturales protegidas gestionadas por la generosa cooperacin alemana, a las que (aprovechando los bajos precios y su bajo potencial) se agregara una veda petrolera, en la ciudad de Mxico funcionarios de la Comisin Nacional de Hidrocarburos tutoriados por el secretario de Energa presidan el acto de apertura de las propuestas y asignacin de contratos para adquirir licencias hasta por 50 aos para la explotacin de la llamada joya de la corona de la reforma energtica: los campos de aceite en aguas profundas del Golfo de Mxico. Para sorpresa de todos y preocupacin de algunos, se col, en solitario, un gigante inesperado.

Entre la duda y el asombro transcurrieron los reportes y anlisis suscitados con motivo de la incursin de China en el mercado petrolero mexicano en aguas profundas. Algunos resaltaron las extraordinarias regalas ofrecidas por la empresa China Offshore Oil Corporation participante, ganadora de la sensible rea contractual 1 y tambin de la lejana 4. Pero fue en medios internacionales donde este hecho, unido al de colindancia (del lote 1) con el territorio estadounidense lo que abri la sospecha de consideraciones distintas a las comerciales detrs de esta puja y triunfo.

La licitacin

A las 12:40 del 5 de diciembre pasado, con la presencia del conspicuo prista secretario de Energa, Pedro Joaqun Coldwell, el director general de Licitaciones de la Comisin Nacional de Hidrocarburos (CNH), Martn Alvarez Magaa, quien preside la mesa de subasta de los 10 bloques en aguas profundas (cuarta licitacin de la Ronda Uno), abre el sobre que contiene la propuesta para el primer bloque (rea contractual 1 en la provincia Cinturn Plegado Perdido, frontera martima con Estados Unidos) presentada por el licitante en el sptimo turno. Se trata de Pemex Exploracin y Produccin y de la primera oferta econmica para este bloque. lvarez Magaa la grita: valor de la regala adicional 6,65%.

Acto seguido abre el sobre del siguiente concursante: la petrolera China Offshore Oil Corporation. Como buscando confirmar lo que lea, el funcionario tarda en revisar la propuesta ms tiempo que en la anterior, mientras traga saliva y mal disimula una mueca de tensin. Finalmente anuncia el valor de la regala adicional ofrecida: 17,01%. La elevada cifra provoca exclamaciones y susurros entre el pblico acreditado.

Para cada uno de los 3 bloques restantes en esta provincia geolgica slo se presentar un postor, aunque distinto en cada caso, y el cuarto bloque se lo llevar tambin la empresa china, que ofreci por l una sorprendente regala adicional del 15,01%. Las ofrecidas por los postores para el segundo y tercer bloques fueron, respectivamente, 5% (consorcio Total y Exxon Mobil) y 7,44% (consorcio liderado por Chevron, ms Petrleos Mexicanos Pemex y la japonesa Inpex).

En la licitacin farm out del campo Trion (asignado ex officio a Pemex en la Ronda Cero) con la que abri la jornada de subasta, la empresa BHP Billiton, ganadora frente a British Petroleum del contrato de asociacin con la paraestatal mexicana, ofreci una regala adicional de 4%.

Una hiptesis petrolera

Una semana despus, apurando conclusiones, el diario mexicano 24-Horas at un cabo, basado en una segunda adquisicin, para redireccionar la explicacin acerca de la llegada de China a la zona estableciendo que la riqueza petrolera del Golfo de Mxico fue el oscuro objeto del deseo que la atrajo China da otro golpe petrolero en el Golfo. La fuente para acreditar esta segunda adquisicin es un despacho publicado das despus de la subasta en Mxico, el 9 de diciembre, en el portal de la petrolera cubana CUPET, en el cual se informaba acerca de un proyecto de ssmica en la Zona Econmica Exclusiva de Cuba en el Golfo de Mxico a cargo de otra paraestatal China, la geofsica BGP, subsidiaria del conglomerado China National Petroleum Corp. Sin embargo el hecho ya se conoca. Semanas atrs (el 17 de noviembre) y en flyer incluso 2 meses antes (el 6 de septiembre) el portal de BGP Multi-Client, unidad operativa de la prospectora China, ya lo haba dado a conocer. Y as lo inform: Despus de firmar el acuerdo con CUPET, BGP Marina anuncia el inicio de una encuesta [colecta de datos geofsicos] en 25 000 kilmetros de lneas ssmicas que apunta hacia reas en la Zona Econmica [Exclusiva] del Golfo de Mxico. Se espera concluirla para el cuarto trimestre del 2017, hecho lo cual se dar inicio a la ronda de subastas.

Un matiz obligado sobre tres datos de soporte de la hiptesis petrolfera expuesta por el diario mexicano importan, no para descartarla sino para situarla en su dimensin real: el petrleo de la zona es para China un recurso instrumental. De la ponderacin de los datos y sucesos presentados en la licitacin, en el contexto de amenazas provenientes de Estados Unidos que enfrenta ese pas, concluimos que el petrleo que China fue a buscar al Golfo de Mxico no es para provisin sino una carta energtica y espacial de primera importancia geoestratgica.

Primero. 24-Horas afirma que en Cuba, como pas en nuestro pas, China se habra hecho tambin con un formidable contrato de exploracin: Con slo unos das de diferencia, China se hizo de dos posiciones estratgicas en el Golfo de Mxico. No es as. El proyecto de Cuba no es un contrato de exploracin para un rea con potencial productivo sino para una fase previa: que la empresa china delimite precisamente ese potencial, alrededor por cierto de toda la Zona Econmica Exclusiva (ZEE) de Cuba. Esto se consigue mediante trabajos de prospeccin bsica, cuyos resultados son insuficientes para iniciar el desarrollo directo de los posibles campos, como el propio comunicado de la estatal CUPET aludido deja entrever: El proyecto [con BGP] permitir identificar y evaluar zonas con potencial para la [posterior] exploracin [ya de carcter comercial] de hidrocarburos en el mar.

La nota de la prospectora China es tambin clara al respecto cuando seala que con posterioridad a estos trabajos se dar inicio a la ronda de subastas (cuyos ganadores necesariamente debern realizar una fase exploratoria focal previa de mayor precisin y dimensin, antes de acometer el desarrollo de los lotes asignados).

Segundo. Esas subastas sern de convocatoria abierta, con base en los datos allegados por los trabajos de BGP, como lo precisa CUPET en su comunicado: En estos proyectos no exclusivos [los de asignacin ya para exploracin y produccin comercial] las compaas interesadas pueden adquirir la informacin obtenida [ssmica y otra] para posteriormente evaluar su posible participacin en proyectos de exploracin [prospeccin] petrolera en el mar.

Malicia aparte, hay que decir que las corporaciones chinas (y rusas), adems de estar en callada posibilidad de conocer con anticipacin esa informacin (incluso alguna ms exhaustiva a la carta), sern de las primeras en presentarse. Pero, una vez ms, no porque su inters en el Golfo de Mxico sea aprovisionarse o constituir reservas de crudo, ms all del que Cuba desde luego demande.

Tercero. El diario reporta que Cuba ha hecho estudios geolgicos que calculan la existencia de reservas petroleras equivalentes a 20 000 millones de barriles [en] aguas ultraprofundas de su ZEE.

Se trata de un dato para la zona occidental colindante con Estados Unidos, vaticinado por la petrolera cubana hace tiempo, basado en que se tratara de la misma provincia geolgica donde Mxico y Estados Unidos mantienen sus mayores yacimientos. Pero estimaciones del servicio de encuestas geolgicas estadounidense (USGS 2010) cifran en apenas 4,600 millones de barriles de crudo equivalente el potencial probable, y trabajos de perforacin en la zona iniciados esta dcada han concluido hasta ahora en pozos secos.

Sin embargo, a pesar de estos matices, la contratacin de BGP por el gobierno de Cuba tampoco se advierte slo como una excusa productiva para acuar los preparativos geoestratgicos de un vasto plan defensivo de su aliado frente a un enemigo comn. La creciente demanda energtica de Cuba y el desaprovisionamiento de crudo de la venezolana PDVSA que ha conducido a apagones, son reales, como tambin lo son las amenazas de Trump contra la isla y su plan de autonoma energtica que presionar los recursos de la zona. Remontar las hasta ahora fallidas estimaciones de CUPET, con el propsito de presentar una licitacin internacional soportada, ahora s, en prospecciones fiables que arrojen potenciales crebles, y asignar la zona a empresas de matriz multipolar (y no slo de pases aliados), es una prioridad dual, energtica y de cobertura geopoltica, para una Cuba colocada una vez ms en la mira de su vecino. La apurada convocatoria a una Cumbre Mundial petrolera en La Habana, en febrero prximo, da cuenta de esta otra necesidad local.

Realmente busca China petrleo en el Golfo de Mxico?

Con la mayor aglomeracin global de empresas del sector en alta mar, y en las inmediaciones del territorio continental del primer consumidor mundial adems de su enemigo declarado (o tal vez por eso?), la riqueza petrolera del Golfo de Mxico, menor por cierto a la que yace bajo el subsuelo de otras regiones, le queda a China del otro lado del mundo.

Los mayores costos de su traslado hacia sus costas elevaran enormemente los precios que actualmente paga a sus proveedores de Oriente Medio o a su vecina Rusia con quienes mantiene de buenas a excelentes relaciones (que no tiene con Mxico).

Justificadas por el crecimiento de sus inversiones en el continente, sus necesidades de provisin regional podran explicar esta coincidente llegada a la colindancia territorial de los Estados Unidos si no fuera porque Venezuela, en el Mar Caribe y al lado del canal de Panam, le ofrece (y provee desde hace aos) este mismo recurso a costos menores, en cantidades ingentes, en territorio amigo y desde la porcin subcontinental que concentra el foco de sus inversiones en este hemisferio. Y tampoco se olvide, como dato para este anlisis, que las dos grandes apuestas de inversin de China en Mxico fueron canceladas por el actual gobierno.

La tarda reforma energtica de Mxico y la negativa del Congreso estadounidense a conceder a China opciones de compra o de operacin en el sector de la energa tampoco explican esta llegada porque al oriente de la misma provincia geolgico-petrolera Cuba abri desde 1999 a la inversin extranjera sus yacimientos, consiguiendo que varias empresas, entre ellas algunas de las grandes (pero ninguna china), iniciaran trabajos de exploracin. Adems: si el petrleo hubiera sido el foco de su llegada, el 5 de diciembre habra competido por el farm out Trion ya en operacin (que envuelve el lote 1 an por explorar) o por los de mayor potencial (los lotes 2 y 3). Pero no, China compiti por los lotes menos atractivos comercialmente, aunque territorialmente ms interesantes.

Revisemos una ltima posibilidad, ahora desde un foco ms amplio.

A partir de 2014 China sale de compras; 2 aos despus desplaza a Estados Unidos del primer lugar mundial en inversin extranjera directa. Ah se encuentra la respuesta? Tampoco. Porque esta salida no se da para adquirir territorios o recursos naturales sino empresas tecnolgicas de gama alta: Syngenta, Volvo, la unidad de servidores de IBM, diversas alemanas, entre otras. Un objetivo marcado en su plan quinquenal 2016-2020: conseguir una participacin central en la economa de la innovacin (high-tech) cuyo peso es cada vez mayor en el valor total del comercio mundial. Productos de la industria 4.0 y biotecnolgica, con procesos de rplica pirata ms costosos, se han incorporado en los nuevos acuerdos comerciales, como el antichino ATP/TPP o el recin firmado entre Canad y la Unin Europea, obteniendo certificados y privilegios de propiedad intelectual excepcionales.

La otra lectura. La llegada de China al Golfo de Mxico con dos tiradas coincidentes en el tiempo y trasiego, se da en un contexto de amagos de la administracin estadounidense saliente recargados por la entrante. Sera ingenuo afirmar que su llegada a la zona busca disputar los hidrocarburos locales que, a la fecha, suma los dos campos con el menor potencial, que sin embargo conforman un espacio de maniobra estratgica formidable en la vital frontera martima de su agresor. El gobierno mexicano, de la evasin a la negacin

Diversos medios, extranjeros la mayora, resaltaron la inesperada y contundente participacin de China en la subasta insinuando, algunos, motivos geopolticos detrs, otro (Russia Today) catalizando en propositivo ese motivo, y el Diario del Pueblo (rgano oficial del Partido Comunista de China), describiendo los resultados y destacando como nica mencin directa el saludo brindado a la petrolera china por el secretario de Energa Pedro Joaqun Coldwell.

Repasemos estos dichos y respuestas.

Al concluir el evento de licitacin las autoridades del sector, ms el subsecretario de Ingresos de Hacienda, ofrecieron una conferencia de prensa. Por algn entendido de la mesa, el posicionamiento pedido por dos reporteras para explicar la presencia de China, lo monopoliz el secretario Coldwell, un prominente y antiguo miembro del partido en el poder, sin que el resto de los funcionarios se atreviera a decir palabra.

Elizabeth Malkin. del New York Times, despus de felicitar a la mesa por la subasta, comenta: fue una sorpresa el inters por parte de la empresa China Offshore.

Coldwell: Uno de los objetivos que nos trazamos en Mxico con la reforma energtica fue dar vida a un sistema industrial privado altamente diversificado que coexista con nuestra empresa nacional Pemex. Diversificado significa de distintos tamaos como fue en el caso de la licitacin recin concluida (1,4 en aguas profundas) diseada para las megapetroleras, pero tambin que sea de distintas nacionalidades (). Damos una muy clida bienvenida a Mxico a la empresa china que se llev dos bloques, como [tambin] a las dems empresas participantes.

Jude Webber, del Financial Times, tras alabar tambin el proceso, pregunta: Quisiera volver sobre China. Creen que esto abre un nuevo captulo entre las relaciones entre Mxico y China?, porque hace 2 aos pues no eran tan amigos, con lo del tren.

Coldwell: Saludamos que la empresa china haya venido a competir y a ganar. Si esto contribuye a abrir un nuevo captulo en las relaciones entre Mxico y China, pues ser una aportacin ms que har la reforma energtica. Queda muy claro que Mxico es un pas muy competitivo y que atrae inversin de todas partes. Eso es lo que est diciendo no el gobierno mexicano sino la realidad econmica y las reglas que rigen este tipo de subastas y la geologa mexicana.

Al final de la conferencia, cuando el funcionario a cargo cerraba ya el acto, el secretario de Energa lo interrumpe para agregar una verdad a medias: Y les doy un dato indito (). Nunca antes Pemex haba ganado un rea petrolera por la va de la licitacin, siempre haba sido por asignaciones del Estado, lo que acredita que Pemex puede salir a competir, eh, asociada.

Horas despus, en entrevista con el diario El Economista (publicada al da siguiente), George Baker, director de la consultora petrolera Mexico Energy Intelligence con sede en Houston, expres: Fue una sorpresa para todos que llegaran ah los chinos (); no se esperaba que estuvieran tan cerca, a la entrada de Estados Unidos, casi como diciendo: trick or treat. La presencia de la empresa china puede ser interpretada con motivos geopolticos, la contraprestacin ofrecida es tan grande e importante que hace pensar en la existencia de otros motivos.

El 29 de diciembre, en la frontera de la ilusin, el portal RT (Russia Today), encabeza as su reporte sobre la llegada de China al Golfo de Mxico: Unidos por el crudo: Mxico estrecha lazos energticos con China. La foto muestra a las parejas presidenciales de ambos pases confluyendo manos sobre un globo. La nota inicia con una alusin a lo evidente: el pasado tormentoso entre ambos pases pero, como en una telenovela, pronostica un final de abrazo: Tras aos de relaciones fras y diplomticamente difciles, Mxico y China podran poner en marcha un acercamiento para la explotacin conjunta del yacimiento de hidrocarburos llamado Cinturn Plegado Perdido.

Difcil. Por cierto, Cinturn Plegado Perdido es una provincia geolgica que contiene varios yacimientos, no uno. Y hablando de asociaciones, stas se dieron, pero en sentido lgico, del gobierno de Mxico con una petrolera estadounidense y una japonesa, para adjudicarse el lote 3, mientras que China se present en solitario. De haber querido forzar el vnculo, China pudo haber competido por el campo Trion que, adems de ser vecino del fronterizo lote 1, le dara el 60% de la participacin, pero no lo hizo porque, para el objetivo buscado, una asociacin slo poda llevarse adelante con aliados polticos. Pero aun en el caso de que el gobierno mexicano decidiera acercarse, tendra que consultar antes con sus asociadas en Trion y en el lote 3. Para concluir, el portal de RT insiste y augura que se trata de Un contrato con dimensin geopoltica, y explica por qu: El acuerdo abre un interesante espacio geopoltico, un vnculo cooperativo entre ambas naciones () en un entorno marcado por la nueva gestin de Donald Trump () tanto China como Mxico fueron elementos importantes de la campaa de Donald Trump, y no precisamente de manera positiva (); estos dos pases podran formar ahora un frente comn frente a esas mismas dificultades.

El reporte de la prensa china

Al da siguiente de la subasta, el Diario del Pueblo de China destaca 4 notas sobre Mxico enviadas por su agencia de noticias (Xinhua): 1) en el marco de la Cumbre Mundial de Biodiversidad celebrada en Cancn (la COP 13 del CDB) la declaratoria presidencial de 4 nuevas reas naturales protegidas y 2) un acuerdo entre la Secretara de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Secretara de Agricultura, Ganadera, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentacin (Sagarpa) para evitar que las actividades agropecuarias afecten los bosques y la biodiversidad, 3) la firma de un protocolo fitosanitario para la exportacin de mora azul fresca a China y vsceras de cerdo, y, 4) la adjudicacin de 2 lotes en aguas profundas de Mxico a una petrolera China (sic). Esta ltima nota destaca la (nica) mencin en positivo y sin jiribilla expresada en la conferencia de prensa para China, dispensada (sin emocin) por el secretario de Energa Coldwell.

Dos das despus, como botn de muestra de la nueva era bilateral que semanas despus anunciar el portal de RT, la Secretara de Economa de Mxico publica en el Diario Oficial de la Federacin (junto a los decretos presidenciales de las 4 nuevas reas naturales protegidas y su veda petrolera) la declaratoria de inicio de la investigacin antidumping sobre las importaciones de tubera de acero originarias de China. El inicio de este procedimiento para sancionar al nuevo socio no ser nota en el Diario del Pueblo de China pero s, clculo de viejo guerrero, otras optimistas para nuestro pas relacionadas con su crecimiento industrial y el futuro promisorio en los indicadores de empleo.

Citemos ahora otros datos de la licitacin y del contexto global en los cuales China, de visin ancestral y dirigida por el Partido Comunista (la identidad es crucial para entender este lance), llega a la zona. Datos omitidos en las respuestas oficiales (del perdedor y del ganador), y no tomados en cuenta por la prensa, una desconsideracin que conducir a los nicos anlisis que se atrevieron a atar cabos a derrapar en una forzada hiptesis petrolera o a elucubrar la fantstica conformacin de un frente anti-Trump (que, en el frenes de su proyeccin, olvid incluir a Cuba).

Regalas plus para potenciales menores

Como lo reconoci el propio secretario de Energa mexicano a insinuacin de la corresponsal del Financial Times, las relaciones Mxico-China no eran (ni son) las mejores, luego de la cancelacin a principios del 2015 de los proyectos Dragon Mart en Cancn y del Tren de alta velocidad Mxico-Quertaro. Por qu entonces China ofreci a un pas que la ha despechado un porcentaje de regalas que ms que duplica el de sus competidores, mayor incluso al que usualmente ofrece a pases amigos? Una oferta desconcertante para los estndares de las petroleras chinas en los mercados petroleros en que participan. La pregunta a despejar es ineludible: qu razn orilla a un pas de prcticas mercantiles agresivas a ms que duplicar la regala que sus competidores ofrecen por un producto que, adems, ese pas obtiene a manos llenas, a menores precios y en rutas menos expuestas?

Los bajos potenciales, el sinsentido que completa la sospecha. El potencial prospectivo medio en millones de barriles de petrleo crudo equivalente (MBPCE) registrado en las bases de licitacin para las reas contractuales 1 y 4 es de 625,9 MBPCE y 540,5 MBPCE, respectivamente. Para el rea 2 asciende a 1 439 7 MBPCE y para la 3 a 1 304 MBPCE. Es decir, que aun sumadas las 2 reas adquiridas por China, sus potenciales petroleros no alcanzan al potencial siquiera de uno slo de las otras dos.

La puja que nadie report. De los 4 lotes licitados en Plegado Perdido slo para el 1 se presentaron 2 propuestas. De los 11 licitados en aguas profundas, ste ser el nico en el que Pemex Exploracin y Produccin (es decir, el Estado mexicano) se presentar en solitario y perder. No hubo quien quisiera acompaar a la paraestatal nacional porque de la zona, ese bloque era comercialmente poco atractivo. La regala adicional que PEMEX ofreci 6,65% tampoco fue baja pues equivale (y no por nada) al promedio de las esperadas y ofrecidas por los consorcios ganadores de los lotes 2 y 3, es decir, era una regala comercialmente competitiva. Pero, por qu ir por un lote poco atractivo y en solitario cuando, adems, lo que el Estado mexicano busca con la reforma energtica es poner este recurso en manos privadas? Una industria privada, declar al trmino del evento el secretario Coldwell. No resultaba una temeridad fiscal adems de un despropsito neoliberal (y una descortesa) que, por una parte, la paraestatal buscara un socio para un campo ya asignado (Trion) y por la otra, para el que lo envolva, pujara en solitario, como Estado? Ninguna contradiccin superaba las consecuencias de no tomar medidas frente a los fundados temores geopolticos de la llegada de China. Los planes de privatizacin consideraban la prdida del control de la frontera martima norte a manos amigas pero no de una potencia no amiga, de ideologa proscrita y, adems, enemiga del poderoso vecino. Justificar el posible triunfo no sera problema: se tratara del lote colindante al sur y al norte con un campo asignado previamente a Pemex por el Estado (Trion) y por el que probablemente nadie se habra interesado. La sujecin de Pemex a las reglas de mercado, asegurada por una oferta de regala adicional en lnea con el mercado, conjurara igualmente posibles sealamientos de dumping o de mantener an resabios estatistas.

Pero tal vez fue este ltimo aspecto, que autoamarr las manos del Estado mexicano, el que llev no a Pemex sino al grupo poltico-ideolgico en el poder a perder este lote. Acorralado en su propio laberinto neoliberal slo le rest apostarle a que la austera paraestatal china presentara una tirada en corto, esperando que sus consideraciones comerciales tuvieran autonoma frente a las geopolticas (debe estarse realmente desesperado para pensar as de China).

La pieza que falta, el lote 4 de Plegado Perdido. Con su adquisicin China cierra magistralmente una tirada de conjunto y acua el contracerco. La regala adicional pagada por este lote (el menos atractivo de los cuatro), es casi un 10% ms baja que la ofrecida por el sper estratgico lote 1, y se mantuvo en los rangos de valorizacin para el objetivo buscado. Su clculo fue simple. A partir de una lnea base que ponder el promedio ms alto de las ofertas econmicas esperadas (para ambos bloques), el gobierno chino slo duplic el monto. Siendo los concursantes todas empresas de negocios y Pemex un fardo a cargo de un gestor comercial, la obtencin de los dos lotes era slo cuestin de tiempo y discrecin. El lote 4 posee una cualidad determinante para la visin de conjunto del rea que los estrategas chinos tuvieron en cuenta para ir no por el petrleo de los bloques sino por el permetro que los delimita. Situado en el vrtice ms lejano al bloque 1, su ubicacin resultaba crucial a un vasto accionar de contracerco martimo al potenciar al mximo la radialidad de maniobra en la zona.

El contexto, para China

La llegada del hoy ex presidente Barak Obama a la Casa Blanca en 2009 es central en esta historia. Para 2009, China, gobernada por el Partido Comunista, ha consolidado la expansin de su podero econmico-industrial y amenaza la prevalencia mundial estadounidense. En Rusia, Vladimir Putin ha revitalizado al ejrcito y su factura la paga el consumo europeo de gas y aceite rusos. La relacin de Estados Unidos con China y Rusia, estabilizada la una a partir de la visita a Pekn, en 1971, del ex coordinador de seguridad nacional estadounidense y estudioso de los equilibrios de la diplomacia europea del siglo XIX Henry Kissinger y la otra bajo la administracin del ex presidente Clinton, es replanteada por otra de cerco y contencin.

Soportada en la teora del pivote geogrfico de Mackinder (que sita a Asia central como el eje de intervencin y control global), Obama concentra fuerzas navales en la principal ruta martimo-comercial de China, y a partir del 2014 abre un frente explcito contra Rusia (porque el soterrado llegara antes por el norte de Irak). El patrocinio a ISIS (Daesh), las sanciones econmicas euro-estadounidenses y la cada en los precios del petrleo para desestabilizar al Kremlin, y el acuerdo transpacfico de libre comercio (ATP/TPP), las maniobras en aguas internacionales del Mar del Sur de China (escalados por Trump) y el auspiciado rearme de Japn (a causa del crecimiento de China como potencia mundial, justific el pasado mes de septiembre su primer ministro Abe), son parte del paquete enderezado en contra de las dos potencias asiticas que, al final, cosech su reverso: la construccin de un indito vnculo histrico entre ambas al que se sumarn otros pases en un inmenso cartel geocultural y geopoltico continental que hoy va de Ankara hasta Manila. La continuidad representada por Hillary y las amenazas de Trump completarn el cuadro. El intervalo sucesorio estadounidense ser el punto ciego en el que transcurrir la llegada de China a la zona, al Este y al Oeste, para sembrar los preparativos de su plan de contracerco.

Este conflicto, que alinea a unos y a otros a lo largo y ancho del planeta no ser, desde luego, ajeno al rgimen poltico mexicano el cual, a pesar del maltrato, tom servil partido por su vecino hegemnico. Un ejemplo se halla en la licitacin del pasado 5 de diciembre realizada bajo la alineada matriz ideolgico-hemisfrica del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la Guerra Fra. Las palabras del general Alfonso Corona del Rosal un mes despus de la masacre estudiantil de 1968, dirigidas a los cadetes del Colegio Militar (19 de noviembre de ese ao), sern el teln de fondo implcito en esa subasta que alinear a Mxico del lado esperado pero resultarn ineficaces ante a la nueva realidad global: Ellos los que combaten a la Revolucin Mexicana lo que buscan es la transformacin de nuestras instituciones en un rgimen comunista; y no es que nos asuste a nosotros la palara comunismo, pero es que a un pas no se le debe conducir a situaciones peligrosas. No debemos olvidar la geopoltica de nuestra patria, no podemos olvidar la situacin en la que estamos, como no puede olvidar Polonia la suya, ni Checoslovaquia ni otros pases; nosotros vivimos en 1968 en la Amrica del Norte y en un pas de grandes carencias con el que no ha sido generosa la naturaleza, con una industria que se est formando.

Apoyndose en esta doctrina Pemex se unir a Chevron y a la japonesa Inpex para competir por el bloque 3 en Plegado Perdido, colindante al sur con el 4 asignado a China Offshore Oil, una proximidad que podra generar tensiones, y no por nada. Dos meses atrs, el gobierno liberal de Japn reconoci que buscaba ampliar su base militar en Djibouti, construida al lado de la estadounidense, para contrarrestar la llegada de China a la regin (las tres apuntando al estrecho de Bab el Mandeb, en la confluencia entre el Golfo de Adn y el Mar Rojo). Esto vale no ms para poner en contexto global a actores globales, cuyas tensiones podran trasladarse a la ZEE de Mxico en aguas del Golfo sino, sobre todo, para abrirle los ojos a quienes an crean que la llegada de China a la zona se da o podra conformar un frente anti-Trump, como plante el portal de RT. Una ms agresiva competencia por los mercados (que resten al proteccionismo de Trump) s que ser un signo de las relaciones entre Mxico y China. En esa lnea se inscribe el anuncio que hace poco hizo la Secretara de Economa acerca de un mayor abaratamiento fiscal de las Zonas Econmicas Especiales, precisamente para contrarrestar a China.

China no es un actor pasivo ni occidentalmente predecible. Ante las amenazas, en lugar de replegarse ha recogido el guante. El pasado mes de noviembre el diario chino Global Times, advirti que de materializarse cualquiera de ellas, su pas respondera ojo por ojo. Al dicho de Trump de revisar la poltica de una sola China, Pekn respondi que, de hacerlo, el uso de la fuerza estara justificado. El pasado viernes 13 de enero el gobierno de China previno a Trump de una confrontacin militar devastadora si la flota estadounidense bloqueaba, como anunci el da anterior su futuro secretario de Estado Rex Tillerson, el paso de China a las islas artificiales que ha construido en el Mar del Sur (la mitad del comercio mundial por va martima pasa por esa ruta). Una escalada no vista desde la guerra de Corea. Pero lectora estratgica de los tiempos, China se prepara a restablecer el equilibrio. Para ello, en el otro mar, sell en noviembre un acuerdo prospectivo en todo el permetro de la ZEE de Cuba y poco despus adquiri, por el occidente, dos lotes que le proporcionan un gran margen de maniobra hacia la frontera martima de Estados Unidos, a pesar de los intentos del gobierno mexicano por atajar su llegada. El verdadero potencial buscado y conseguido

La naturaleza jurdica y operacional del territorio martimo adjudicado es de primera importancia para entender la amplia autonoma y alcance estratgico de esta inesperada pero vaticinante llegada de China a mar de su oponente: las aguas del Golfo de Mxico, el otro mar.

Considerando el marco legal que rige los derechos territoriales del pas anfitrin, para China (cuya meta es un acomodo geoestratgico) no es lo mismo obtener una posicin en tierra que obtenerla en el mar; la extensin y regulacin jurdica en un caso no se corresponden a la del otro.

A finales de 2015 la Comisin Nacional de Hidrocarburos abri a licitacin yacimientos gaseros y petroleros en tres zonas geogrficas del pas (Ronda 1.3). En el norte se subast, entre otras, el rea contractual 20 (Ricos) situada a menos de 5 kilmetros de la frontera estadounidense y con escasos 24 kilmetros cuadrados. Fue asignada a una empresa mexicana mediana y a su postura no se present ninguna petrolera china (y tampoco ninguna de las grandes). El 12 de julio de este ao se licitarn 9 reas contractuales en la Cuenca de Burgos: zona terrestre, licitacin 2 y 3 de la Ronda 2, reas 5B y 7 y 02, respectivamente (suman 164 kilmetros cuadrados) prximas tambin a la frontera estadounidense. Pero tampoco es de esperar la llegada de ninguna petrolera china, aun cuando se trate de la frontera del pas objetivo.

El mar en cambio ofrece otras condiciones, especialmente en la ZEE situada ms all de las aguas territoriales. Ese espacio mantiene una regulacin jurdica internacional con restricciones de soberana para el Estado ribereo y el rea asignada en una licitacin petrolera proporciona una superficie suficiente para maniobras de envergadura. Para estirarla slo hay que ubicar en el mapa el rea en licitacin ms alejada pero prxima a la distancia buscada, ganarla, y ya est.

La Convencin del Mar de 1982, que regula la ZEE, forma parte de la legislacin internacional vigente en Mxico. La navegacin en sus aguas y el sobrevuelo en su espacio areo, son de acceso libre. Adems, el pas no conserva en la ZEE soberana sino slo sobre sus recursos naturales pero, en este caso, el 5 de diciembre pasado, este pas los concesion ya y por 50 aos.

Qu facultades restan an a la autoridad nacional en los bloques licenciados? Bsicamente 2. 1) Supervisar que el desarrollo de los campos se haga en el tiempo y forma pactados, nada difcil de cumplir para una empresa especializada en esa actividad, y, 2) que las leyes ambientales para la conservacin de los recursos de la zona se cumplan, lo que China exigir se aplique ex aequo a los contratistas polticamente correctos de los campos 2 y 3 vecinos.

Jurdicamente, ningn Estado puede oponerse al paso de naves militares que crucen o estacionen en su ZEE. En el caso de Mxico la autoridad tampoco podra hacerlo en el rea contractual asignada si el operador a cargo de su desarrollo no reclama o, incluso, reivindicara su presencia. China ha padecido por aos esta navegacin y sobrevuelo provocativos en su ZEE por parte de Estados Unidos y Japn, algo que, dicho sea de paso, estudi para cuando llegara la hora y esa hora ya lleg. Es un uso internacional que los pases notifiquen a los Estados ribereos sobre el paso de sus naves o aeronaves de guerra. Pero escalado el conflicto esas cortesas podran esperar, como ha venido sucediendo en los ltimos 5 aos en el Pacfico asitico.

En tierra, China no tendra ninguna oportunidad frente al Estado mexicano, pero en el mar, bajo la legislacin internacional vigente y con dos contratos de explotacin exclusiva para una superficie de 3 500 kilmetros cuadrados hasta por 50 aos y en un permetro de 400 kilmetros por lado hoy puede, desde las aguas del Golfo de Mxico y en la lnea de frontera, responderle a Estados Unidos con la misma moneda con que l la trata, y manejar varias opciones a la hora de plantarle cara. El posible despliegue de unidades tcticas en aguas de la ZEE de Cuba (un pas tambin amenazado por Trump), a donde China lleg el pasado mes de noviembre para labores de prospeccin geofsica, y la activacin de las rusas con presencia histrica en la isla, es un escenario realmente posible por el flanco Este. Nicaragua y Venezuela tampoco se encuentran lejos. Como es sabido, la disuasin ms efectiva se basa en una paradoja: el equilibrio de poder estratgico entre fuerzas contrarias, y hoy para Pekn y para Mosc, el Golfo de Mxico es lo ms cercano a la nmesis del Mar del Sur de China o del Mar Negro, donde navos estadounidenses patrullan intimidantes. Y si los recursos fsiles de la zona, vitales a los planes de autonoma energtica del norte, han de ser la excusa para desplegar fuerzas con multipropsito o la carta de negociacin para replegarlas (como en la crisis de los misiles de octubre del 62), ya est, a discrecin al este en Cuba y al oeste en Mxico hasta por 50 aos. Hay tiempo y China es verstil. La identidad y visin del postor

Un componente cualitativo de cualquier proyeccin estratgica es el marco lgico desde el cual los actores polticos hacen la lectura de los contextos. Factores de tradicionalidad, aprendizaje histrico y de opcin instrumental nutren los fundamentos de su complejo encuadre. La distancia entre cosmogonas puede resultar fatal para quien subestime o se equivoque con la del otro.

China se alz como nacin en el siglo III A.C. Las barreras geogrficas inhibieron su expansin pero edificaron su poderosa identidad colectiva. En punto de quiebre hace un siglo, crib las claves del mundo que la acechaba, recuper el control, se abri paso y sali a disputar un sitio en la cumbre. China no compr el paradigma democrtico de Occidente. Bajo la directriz de un inmenso aparato poltico popular y una frrea disciplina social, se hizo con una posicin global primus inter pares que afianz bajo modos propios, pero a costa del repliegue (econmico y poltico) de Occidente.

La visin multidimensional y de basamento ancestral de los estrategas chinos, tan difcil de percibir (ya no se diga comprender) por la universal cosmogona occidental y peor an por la colonizada de nuestros gobernantes, ha constituido sin duda el factor de mayor peso en el sostenido avance de China hacia afuera sin haber disparado, hasta ahora, un solo tiro.

Ese tiempo parece haber terminado y China lo sabe. Una era de forcejeo a punto de confrontacin ha sustituido a la asociativa que a principios de los aos 1970 busc desestabilizar a la entonces Unin Sovitica. La advertencia de bloqueo naval en aguas del sur de China lanzada por el secretario de Estado Rex Tillerson el pasado 12 de enero slo vino a confirmar para los estrategas chinos la lectura que ya haban hecho de la propuesta de quiebre y endurecimiento de la poltica exterior y comercial de Estados Unidos esbozada hace un ao por su hoy nuevo presidente.

La reaccin preventiva china slo poda darse desde su propio modo de ver y actuar. Hasta donde una identidad que nos es ajena permite encontrar aristas con patrones de confluencia, creemos ver al menos 3 que llevan su marca en esta tirada espejo que decidi hacerse, en Mxico, con dos reas, una al lado de la frontera estadounidense y la otra situada en el vrtice opuesto y, al oriente de la misma zona, acometer un vasto proyecto de prospeccin marina, tambin en la vital frontera energtica y comercial de su inminente oponente.

La primera tiene que ver con el tiempo. La superficie lograda en aguas del Golfo de Mxico, al lado de la frontera estadounidense y al otro lado del mundo, no se obtuvo para llevar adelante un despliegue inmediato de operaciones, una blitz krieg al estilo chino. Pekn conoce su capacidad frente a Estados Unidos. Por eso antes de colocar el dedo en el gatillo, va a maniobrar polticamente, a ganar aliados o a neutralizar potenciales oponentes. Aunque de hecho, y como era de esperar, ya lo est haciendo. El Diario del Pueblo, 2 das despus de la declaracin de Tillerson, inform que el gobierno chino se hallaba en plticas con Vietnam, aliado de Estados Unidos y principal Estado colindante en el Mar del Sur con reclamos. A esta va an le aguarda un largo tramo de actividad global y posibilidades de muy distinto calibre geopoltico y geoeconmico. Mientras tanto, China acelerar la construccin de la capacidad material en una magnitud que le permita llevar adelante, de la mano de un calculado golpe de sanda, un contracerco polivalente en el Golfo de Mxico, apoyado en los derechos adquiridos en Plegado Perdido y en el contrato geoprospectivo celebrado con Cuba y abastecido con la inteligencia recabada los ltimos aos de los movimientos estadounidenses en el Mar del Sur (cuyo sorprendente parecido con el Golfo de Mxico le proporciona una importante ventaja operativa). Los largos plazos del pensamiento estratgico chino velan armas sobre el plano de este otro mar. Su momento se ajustar al objetivo de la estrategia global defensiva fijado para este lance: presionar la restauracin del equilibrio bajo su propia visin del orden mundial. China no buscar la paz sino consolidar las bases de un nuevo orden.

La segunda tiene que ver con el Wei qui o go (vamos), un prolongado juego tradicional chino sobre un tablero con muchos casilleros cuyo objetivo es el cerco, no una accin de jaque que elimine al otro. La idea detrs es que el equilibrio final no se consigue mediante una victoria militar total que arrase al otro sino restableciendo el balance perdido sobre la base del Datong o la Gran Armona de un mundo que no es aislado sino que pertenece al todo, segn prescribe el confucionismo; un objetivo subrayado por cierto en varios planes quinquenales recientes del gobierno chino. Derivado de lo anterior, creemos que China buscar el amague, no el enfrentamiento directo, neutralizar a su oponente antes que batirlo, para negociar un equilibrio. La mejor batalla es aquella en la que no hay vctimas, segn dice el estricto general Sun Tzu en El Arte de la Guerra.

En el marco de este pensamiento y sus plazos se explica la insensata regala que China ofreci para adquirir los campos con menor potencial pero con la mejor ubicacin para una maniobra estratgica de contra cerco, bloqueos recprocos, y otras opciones de desgaste a desarrollar en un prolongado y polivalente juego de go. La posibilidad de valorizaciones estratgicas o culturales sobre activos pilares del mercado slo cabe en la visin liberal cuando se trata de un plan de guerra econmica, para derrumbarlos no para elevarlos. La manipulacin del renmimbi practicada por China constituye un ejemplo anlogo (despreciado por los neoliberales think tanks mexicanos) de las opciones multidimensionales de un pas oriental organizado bajo un pensamiento poltico complejo y ancestral. Y la incompetitividad geopoltica de Pemex, hay que decirlo, y no la mala suerte, es lo que llev a la paraestatal mexicana a perder el bloque 1, aspecto que el secretario Coldwell olvid mencionar en la conferencia de prensa dada al trmino de la subasta, cuando pidi reconocer el triunfo obtenido por Pemex (en asociacin) al adjudicarse el lote 3, obviando el descalabro sufrido frente a la petrolera china en la puja por el fronterizo.

La tercera arista se encuentra en el sorprendente parecido entre el Mar del Sur de China y la disposicin geogrfica, dimensiones territoriales y ambiente bioclimtico del Golfo de Mxico, adems de la importancia econmica y comercial de primer orden que ambos espacios representan para sus respectivos Estados. El mejor territorio para llevar adelante la poltica de ojo por ojo anunciada por el diario chino Global Times en noviembre es aquel propio del oponente que posee cualidades equivalentes al que sus fuerzas le han puesto cerco. Conclusin

Un huracn geopoltico de categora 5 se cierne sobre las aguas del Golfo de Mxico donde China acaba de sembrar un contrapivote geogrfico. Su contencin no depende ya de la autoridad mexicana (esencialmente por la baja competitividad de la clase poltica para entender el mundo actual), sino de las potencias que en este territorio y en el Mar del Sur de China se len. Adems, en aguas profundas no ser fcil para la marina de guerra mexicana atajar movimientos estratgicos de China, aun con el Montes Azules. Un eventual bloqueo del canal de Yucatn o del de Florida por fuerzas locales para prevenir el paso de naves hostiles estara entre las opciones.

La diversificacin de las inversiones petroleras alegada por el secretario Coldwell al trmino de la subasta del 5 de diciembre para excusar la llegada de China a la frontera martima estadounidense es, en el mundo real, no slo la consumacin de la fractura de la soberana energtica del pas sino la prdida del territorio y del control geopoltico del espacio.

Cabe esperar que en la regin Cuba, directamente, y Venezuela y Nicaragua, tambin en la mira del nuevo presidente estadounidense, se unan. Pero a 25 aos del fin de la Guerra Fra, el fiel de la balanza de este conflicto crepitando en las aguas del Golfo ser, paradojas de la historia, Rusia. Sin duda el mayor desafo geopoltico y moral para el Kremlin despus de los acuerdos de Yalta, con una economa hundida por las sanciones y ahora que una nueva administracin en Estados Unidos le vena a ofrecer lo que a China le ofreci hace 46 aos (incluida la infidencia).

Con pocos amigos para secundarlo en este lance (salvo Japn y Taiwn) y con una sociedad que no busca ms costosos conflictos externos, al gobierno de Estados Unidos slo le resta confiar en su capacidad tecnolgico-militar sobre la an rezagada de China. A cambio, China rene 3 poderosas armas polticas de las que carece su oponente con las que la historia, en tramo largo, ha dado cuenta invariablemente en favor de quien las posee. Contar con ms aliados resueltos (para obtener un rea global mayor de contracerco polivalente), su vasta y propia visin ancestral y nunca haber perdido la confianza en s misma.

La carta geoestratgica del Golfo de Mxico no ser para China la primera tirada de fuerza, sin duda, pero ser una carta. La zona intensificar su actividad extractiva, el proteccionismo de la primera repblica liberal no durar para siempre y China se alimenta de tiempo.

Fuente: http://www.contralinea.com.mx/archivo-revista/index.php/2017/02/02/china-toma-posiciones-en-el-golfo-de-mexico/