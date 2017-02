Celebracin del Tercer Encuentro sobre los Impactos de la Minera

ContraMINAccin, red contra la minera destructiva de Galicia

El prximo sbado 4 de marzo en el centro socio-cultural Vite de Santiago de Compostela, ContraMINAccin celebra el Tercer Encuentro cobre los Impactos de la Minera. Ser a partir de las 10.30 horas y contar con la destacada participacin de miembros de diversas organizaciones internacionales que forman parte de la red global S a la Vida, No a la Minera - Yes to Live, No to Mining (YLNM), junto con integrantes de diversas organizaciones gallegas.

La minera es una cuestin de preocupacin pblica cada da ms candente en Galicia, como tambin lo es en otros sitios del mundo. Por este motivo, cada dos aos desde 2013 vienen celebrndose encuentros para discutir sobre los impactos socioeconmicos, legales y ambientales de la minera. En este Tercer Encuentro, queremos prestar especial atencin a la destruccin del agua y el suelo, a la criminalizacin de quienes se oponen a los proyectos mineros y tambin proponer alternativas a la minera.

En la actualidad, la administracin contina manteniendo una actitud de indiferencia ante los problemas ambientales y una disposicin favorable respecto de los emprendimientos mineros. Si bien la oposicin social consigui que la Junta Gallega ya no se atreva a afirmar como lo haca antes que Galicia es una mina, sus actuaciones parecen seguir guindose por ese eslogan. Las empresas mineras continan recibiendo cuantiosas subvenciones al tiempo que se ignoran las mnimas exigencias ambientales y legales a esas mismas empresas o se ponen todo tipo de trabas y dificultades a las organizaciones ambientales y a los afectados. Todo esto se traduce en:

* Dificultades para acceder a la informacin ambiental y a los trmites mineros por parte de los vecinos afectados y las organizaciones ambientales.

* Por la va de la Ley de Acompaamiento de los presupuestos, pretenden que una Cmara Minera (organismo privado integrado exclusivamente por empresas del sector) se convierta en el nico registro pblico de las concesiones mineras de Galicia, hurtando as la participacin y el control pblico a la ciudadana y a los partidos polticos.

* La Consejera de Industria se niega a declarar la caducidad de las concesiones mineras incumpliendo as lo que dispone la ley. Por ejemplo, a pesar de las solicitudes expresas a la Consejera de Industria para que declare la caducidad de la concesin minera Erimsa na Terra Ch no hubo respuesta alguna. Desde 2013, el Sindicato Gallego de Labradores ya registr oficialmente seis veces esta solicitud en la Consejera de Industria.

La tierra, el agua y el patrimonio estn amenazados en Triacastela con la ocupacin de los predios y montes comunales, la destruccin de las vas pblicas de comunicacin o de los recursos hdricos. Adems, Cementos Cosmos est literalmente pasando por encima de uno de ms importantes yacimientos arqueolgicos y paleontolgicos de Galicia e incluso de Espaa. Frente a la peticin de que la cueva de Eirs sea declarada Bien de Inters Cultural (BIC), la administracin mira hacia otro lado a pesar de su inminente destruccin.

La tierra, el agua y el patrimonio tambin estn amenazados en Lousame. Los titulares de la explotacin minera de San Fins solicitaron una autorizacin de vertido de aguas industriales de la mina en el ro San Fins. Gran parte de esas aguas sern vertidas sin tratamiento alguno. Nosotros consideramos que el tratamiento previsto para el resto de esos vertidos es totalmente insuficiente. Aparentemente, estas aguas tienen un contenido de metales pesados muy superior al establecido por la ley y estaran afectando a los campos de marisqueo de la ra de Muros-Noia. Esta explotacin carece de estudio de impacto ambiental a pesar de que fue requerido reiteradamente a sus sucesivos titulares. Ahora, la empresa minera denuncia a la asociacin ecologista ADEGA por haber tomado unas muestras de agua en la mina, reproduciendo as los modelos de criminalizacin que las empresas mineras de todo el mundo aplican a quienes se oponen a sus actividades.

El Tercer Encuentro de este ao viene precedido de la celebracin en Santiago de Compostela de la reunin de coordinadores regionales de todo el mundo de la red Yes to Live, No to Mining (YLNM). La red Gallega ContraMINAccin es la anfitriona e invita a sus miembros a participar en el Tercer Encuentro para conocer de primera mano sus reflexiones, objetivos y acciones vinculadas con los distintos problemas que la minera provoca en todo el planeta. El movimiento YLNM fue creado en 2012 por personas, organizaciones y redes de todo el mundo preocupados por la amenaza al bienestar representado por el crecimiento exponencial de la minera en la ltima dcada. Junto con estos invitados queremos realizar, dentro del programa del Tercer Encuentro, un evento festivo-solidario en recuerdo de Berta Cceres, militante ambiental hondurea asesinada hace un ao y conocida por su lucha contra diferentes proyectos mineros.

ContraMINAccin es una red gallega de colectivos que tienen como finalidad la identificacin y el anlisis de los diferentes proyectos mineros en el entorno de Galicia, compartir estrategias y medios para luchar contra la minera destructiva, prestar apoyo jurdico y tcnico a los afectados y difundir en la sociedad los problemas que esta minera ocasiona, realizando actividades informativas en todas las comarcas gallegas. En la actualidad, est integrada por 23 colectivos: Agrupacin Montaa y Montaa y Aguas Limpias, Asamblea Rural Gallega, Asociacin Cerne da Terra, Asociacin ecologista Arco Iris, Asociacin Vspera de Nada, Asociacin Socio-Cultural O Irbio, Asociacin Trece-Catorce, Comisin de Asociaciones contra las minas da Terra Cha, Contramnate Conmigo de Laxe, Federacin Ecologista Gallega, Plataforma por la defensa de Corcoesto y Bergantios, Plataforma por la Defensa del Galieiro, Plataforma Vecinal Corno do Monte, Salva la Selva, Santa Comba Viva, Sindicato Gallego de Labradores, SOS Courel, SOS Groba y Verdegaia.

