Elecciones en Ecuador: un triunfo en riesgo

Prensa Latina

El domingo 19 de febrero/2017 se realizaron en Ecuador las elecciones para presidente y vicepresidente, miembros de la Asamblea Nacional, Parlamentarios Andinos y una consulta popular para que los funcionarios pblicos y dignatarios no puedan tener capitales en parasos fiscales.El SI gan en la consulta (al menos 55%); y Alianza Pas (AP) tendr mayora en la Asamblea (proyectadas 64 de 138 curules) y gana en el Parlamento Andino.Todas las encuestadoras anticiparon el triunfo del binomio de AP Lenin Moreno/Jorge Glas. Pero el conteo oficial, por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE) y sobre la base del 98.5% de las papeletas escrutadas (mircoles 22 de febrero, 08.53), ubic a ese binomio con el 39.33% y al ex banquero Guillermo Lasso con el 28.19%. Moreno ha quedado prcticamente a un punto de llegar al 40% requerido (y adems tener 10 puntos por lo menos sobre el candidato que le siga en votaciones), para ganar en primera vuelta. El CNE ha admitido que habr segunda vuelta.Pero esa diferencia ha destapado a la derecha poltica, econmica y meditica que apoy al banquero. En una bien orquestada estrategia, antes del proceso electoral no slo lanzaron una campaa sucia, sino que sembraron la idea de que se preparaba un fraude electoral; y con los resultados en marcha, se activaron otros mecanismos indudablemente ya preparados: videos de individuos retenidos con mochilas llenas de votos premarcados; simpatizantes de Lasso convocados a tomar las calles, exigir la segunda vuelta an antes de conocerse los resultados oficiales y vociferar contra el escandaloso fraude.Asimismo hicieron circular supuestos pronunciamientos de las fuerzas armadas pidiendo transparencia del proceso, desmentidos por el Comando Conjunto; y levantaron la agresividad contra todo cholo y corresta. La peluconera (trmino que grafica a esos agresivos sectores de la alta clase) se ha movilizado tal como los esculidos en Venezuela.La derecha poltica ecuatoriana tiene larga experiencia histrica sobre el xito que les puede proporcionar esas campaas, que cuentan ahora con el respaldo de una serie de medios de comunicacin privados, que han pasado a ser sus instrumentos ideolgicos. Las derechas promovieron una intensa campaa contra el referndum constitucional de 1978 y atacaron de comunista a la nueva Constitucin. El mismo ao, en la primera vuelta qued adelante el progresista Jaime Rolds, quien en la segunda deba confrontar con el socialcristiano Sixto Durn Balln, cuyo partido levant entonces la idea del fraude, al mismo tiempo que Durn era presionado para abandonar su candidatura y crear as un vaco que impidiera las elecciones. Finalmente gan Rolds (1979-1981). Su gobierno y el del sucesor Osvaldo Hurtado (1981-1984) fueron sistemticamente atacados de comunistas por las derechas polticas y empresariales.En las elecciones de 1984, el perdedor en primera vuelta fue el socialcristiano Len Febres Cordero y nuevamente sus partidarios vociferaron contra el monstruoso fraude electoral a favor de Rodrigo Borja, candidato de la Izquierda Democrtica que fue el triunfador; pero como Febres gan la segunda vuelta, nunca ms volvieron a hablar del asunto.El gobierno de Febres Cordero (1984-1988) fue el de los empresarios y as lo proclamaron. Con l hubo imposiciones violentas sobre el Congreso, donde no tena mayora. Y el pas vivi una administracin violadora de la Constitucin y los derechos humanos, que inaugur la hegemona del modelo empresarial/neoliberal, con varios escndalos de corrupcin que involucraron a personajes del gobierno.En cada eleccin posterior, las derechas se anticiparon a prever un fraude, cada vez que les convino As volvieron a decirlo cuando triunf Rodrigo Borja (1988-1992). Si ellos no estn en el poder, no hay fraude. Esa es la consigna de su experiencia histrica. Hoy han preparado el camino con eficacia y, para la segunda vuelta, lanzarn todo su arsenal meditico y poltico a fin de impedir el triunfo de los candidatos de AP.Es evidente que hay una alianza poderosa entre las derechas polticas, las elites empresariales de las cmaras de la produccin y los medios de comunicacin privados colocados a su servicio. No les preocupa carecer de mayora en el Legislativo, ni la misma Constitucin de 2008, sino el control del Ejecutivo en un sistema presidencialista en el cual el presidente es jefe del Estado y jefe del gobierno; y porque, adems, saben cmo imponerse a toda institucionalidad contraria a sus intereses, sin descartar -como la experiencia histrica del pas lo verifica-, el uso de la represin, el autoritarismo y la prepotencia.En Ecuador est en juego un tipo de economa y de sociedad iniciado por la Revolucin Ciudadana, que quedara truncado si es que triunfa el otro proyecto del ex banquero Lasso y sus fuerzas de sustento. No solo eso. En Ecuador est en juego la vigencia del ciclo de gobiernos progresistas, democrticos y de nueva izquierda, a los cuales busca derrotar una internacional derechista y, sin duda, el imperialismo que pueden exhibir sus triunfos en Argentina y en Brasil.Pero sobre todo est en juego la posibilidad de que la poblacin ecuatoriana avance en mayores conquistas sociales, en institucionalidad y en democracia. Buena parte de los ciudadanos parecen olvidar la historia y se han dejado seducir por la idea de que el cambio ofrecido vendr de la mano de las lites que siempre los han dominado.El triunfo de AP en la primera vuelta no es garanta para la segunda, porque no slo tendr que enfrentar a las fuerzas poderosas antes sealadas, sino tratar de modificar la conciencia de amplios sectores de la poblacin que votaron en su contra.AP gana en las siete provincias de la Costa, lo que altera el predominio derechista en esa regin, aunque la tradicional oligarqua costea y particularmente de Guayaquil mantiene una base electoral nada despreciable. AP ha perdido en cinco de las 10 provincias de la Sierra, donde hay un giro conservador, incluso en provincias centrales con significativa presencia indgena donde gana Lasso; tambin pierde en Galpagos y en cinco de las seis provincias de la Amazona, donde probablemente pes el cuestionado extractivismo minero.De modo que el triunfo en primera vuelta tiene algo de sabor amargo, al que hay que sumar el hecho de no haber alcanzado al menos el 40% de la votacin para evitar la segunda vuelta.No solo cuentan las fuerzas opositoras que han avanzado; han pesado tambin los dos ltimos aos de la administracin del Presidente Rafael Correa, por ciertos giros conceptuales, decisiones sobre leyes laborales, el tratado comercial con Europa, las alianzas pblico/privadas, el endeudamiento, la fuerte recesin econmica y las magnificadas denuncias opositoras sobre la corrupcin que, al parecer, han alejado a los antiguos simpatizantes.Todo ello no impide evaluar que en una dcada Ecuador ha tenido cambios econmicos, sociales, polticos e institucionales inditos en el siglo XX, algo reconocido incluso por distintos organismos internacionales como Cepal, Pnud, BM e incluso FMI.Pero el balance de la gestin y los logros de una dcada indudablemente ganada -en la que el liderazgo del presidente Rafael Correa ha sido rector e indiscutible-, tampoco ha sido suficiente para crear una conciencia social que impida las posibilidades de reversin de lo logrado.No cuenta, por tanto, slo la poltica o la economa, sino la conciencia social; y trabajar sobre ella es un asunto arduo, difcil en el tiempo. En Amrica Latina hay momentos de progreso democratizador y otros de largos retrocesos, que esperamos no se repitan por decisiones populares en la segunda vuelta presidencial que se realizar el prximo 2 de abril. AP est optimista en que triunfar. Quito, 22 de febrero de 2017El autor es un historiador, investigador y articulista ecuatoriano.Seccin "Firmas Selectas de Prensa Latina"Fuente: http://bit.ly/2kV3kjg