Pesadilla evitable

Pese a que algunos ecuatorianos son prospensos a creer en pajaritos preados, como ilusionarse conque por all las cosas son mejores que por ac, y corren aventuras y juicios en busca del falso El Dorado, la pena de muerte prueba lo contrario. Mientras que hace ms de un siglo en nuestro pas no se asesina legalmente a nadie y antao, en las pocas ms ttricas de nuestra historia, fue rara la vez que se la aplic, en EEUU no slo que la usan a menudo sino que la emplean como medio de coercin contra la gente progresista, prueba de ello son los casos de Ethel y Julius Rosenberg, luchadores por la paz, y de los anarquistas Sacco y Vanzetti, achicharrados en la silla elctrica a pesar de ser inocentes.

Por eso, adems del descalabro del feriado bancario, lo que ms asusta al Ecuador de un hipottico triunfo de Lasso, es su inhumana amenaza de entregar a Assange a la injusticia gringa. Habrse visto mayor barbaridad? Un mes para destriparlo, ponerlo en el pincho y cocinarlo a fuego lento. Ecuatoriano, pinsalo bien por entero, si en un pas civilizado, que hace ms un siglo aboli la pena de muerte, un candidato da treinta das de plazo para entregar maniatado a las fauces del lobo a un refugiado, qu otras morrocotudas intenciones albergar en su incgnita mente?

Lasso en el poder, podemos imaginar es t a pesadilla si somos lo suficientemente sabios para despertar a tiempo. En ella habra algunos despapuchos: Se debe gobernar un pas en ruinas y no hay fondos para nada, por lo que no queda ms que bajar pensiones, cobrar por la educacin y la salud, eliminar los subsidios a la vivienda, al gas, a la electricidad, a los combustibles y despedir a miles de improductivos empleados pblicos. Duele el alma, pero no hay otro remedio. Mentira! Es probable que slo se cumplan rdenes del Fondo Monetario Internacional.

Esas palabras en algo se semejan a las que en Brasil pronunci Temer, al que la derecha admira; a las que en Argentina pronunci Macri, al que la derecha idolatra, y a las que tal vez hubiera querido pronunciar Mahuad, el que decret el feriado bancario, y del que Lasso fue su m inistro.

Acaso Ecuador puede olvidar que miles de enfermos murieron por falta de atencin mdica cuando sus ahorros fueron congelados? Acaso Ecuador puede olvidar que sus hijos perdieron sus casas como consecuencia de ese fatdico decreto? Acaso Ecuador puede olvidar a las miles de vctimas que ese nefasto decreto caus? Acaso Ecuador puede olvidar que miles de ecuatorianos emigraron lejos de su terruo, luego de ser despanzurrados por ese decreto? Acaso Ecuador puede olvidar los salarios de miseria que sus trabajadores devengaron como consecuencias de las medidas tomadas por los que ahora pretenden regresar al poder? Acaso Ecuador puede olvidar que los pobres no pudieron alimentarse? Acaso Ecuador puede olvidar que parte de la prensa apoy con mil argumentos las medidas del gobierno de entonces? Acaso los ecuatorianos somos imbciles para imaginar que la oligarqua nos va a dar de comer, a dar educacin, salud y vivienda, o nos va a tratar peor que a perros con sarna?

Ecuador, en tus manos est evitar el retorno de los buitres hambrientos, con tu voto consolida la democracia. Que tu decisin sea salvar el porvenir.