Adelanto de la biografa de la escritora Elena Poniatowska

Elensima



Elena Poniatowska (Pars, 1932), al pie de la mquina (1955-1957), fotografa incluida en la biografa Elensima: ingenio y figura de Elena Poniatowska, de Michael K. Schuessler (Aguilar de Penguin Random House).

Elena Poniatowska (Pars, 1932), al pie de la mquina (1955-1957), fotografa incluida en la biografa, de Michael K. Schuessler (Aguilar de Penguin Random House).





Elena Poniatowska como Al Capone, fotografa de Hctor Garca incluida en la edicin actualizada de la biografa Elensima: ingenio y figura de Elena Poniatowska.



Elena Poniatowska no requiere de introduccin alguna. Es autora de ms de cuarenta libros que abarcan casi todos los gneros: entrevista, cuento, teatro, crnica, testimonio, novela, ensayo y biografa. A pesar de su extensa y variada obra literaria, es mejor conocida por sus entrevistas y libros de testimonio, gneros reinventados en Mxico por ella. Muestra excepcional de este ltimo es(1971), crnica colectiva del enfrentamiento entre estudiantes y soldados, constituida por un collage de voces que sirven al mismo tiempo de forma y contenido., novela neorrealista, es tambin testimonio, el de una mujer rezongona y admirable que luch en la Revolucin Mexicana y vivi ms aventuras que el Periquillo Sarniento o la Pcara Justina.Si bien Poniatowska ha disfrutado de un enorme xito como periodista y escritora, siempre se sinti un poco abandonada por los crculos literarios de la lite. Como periodista, anduvo tras la noticia y por estar reporteando da y noche, nunca tuvo tiempo de participar en la sociedad literaria. Adems, desde muy joven empez a creer que haba que hacer libros tiles, libros para su pas, lo cual haca exclamar a Carlos Fuentes: Mira a la pobrecita de la Poni, ya se va en su vochito a entrevistar al director del rastro. Por lo visto, el precio de las cebollas y los jitomates, los desalojos y las invasiones de tierra resultaron para ella mucho ms importantes que los estados de nimo o las vanguardias literarias del momento. Quiz por eso un da me explic que algunos escritores la consideran la cocinera, la barrendera, la criada que est limpiando los escusados de la gran casa de la literatura. Lejos de pertenecer al mundo que tanto le fascina, Poniatowska es descendiente del ltimo rey de Polonia, Estanislao Augusto Poniatowski, y del mariscal de Francia, el prncipe Jos Ciolek Poniatowski. Su familia cuenta entre sus antepasados ilustres con un arzobispo, un msico y algunos escritores, incluyendo a la ta Pita, Guadalupe Amor, duea absoluta del infierno. Gracias a su ascendencia, y debido a sus propias inclinaciones de izquierda, sus conocidos europeos la bautizaron como laElena Poniatowska naci en Pars en 1932 y emigr a Mxico a los diez aos junto con su mam y su hermana Kitzia, quienes huan de una Europa devastada por la Segunda Guerra Mundial. Su madre, Paula Amor de Ferreira Yturbe, fallecida en marzo de 2001 a los noventa y dos aos, fue una mexicana afrancesada, cuyos antepasados abandonaron Mxico despus del fusilamiento de Maximiliano y la demencia de Carlota. Nacida en Francia, doa Paulette conoci a su futuro esposo, el prncipe Jean E. Poniatowski Sperry Crocker, durante un baile de los Rothschild en Pars, y se casaron poco despus, en 1931. Del matrimonio nacieron tres hijos: Elena, Kitzia y Jan, el ms pequeo, fallecido en 1968 a los veintin aos, vctima de un accidente automovilstico.Poniatowska comenz su educacin en Francia, donde su abuelo le dio sus primeras clases de francs y matemticas. Al llegar a Mxico, continu sus estudios de primaria en la Windsor School. Concluy su educacin formal en Estados Unidos, en el Convento del Sagrado Corazn de Eden Hall en Torresdale, cerca de Filadelfia. All hizo el programa de Academic Classes: cuatro aos de estudios generales, aparte de las clases de solfeo, baile, religin y buenos modales. Aunque sus profesores le aconsejaron que continuara sus estudios en Manhattanville College, debido a una devaluacin en Mxico sus padres no pudieron financiar su educacin universitaria y Elena regres a tierra de volcanes y pirmides, haciendas y palacios, pero tambin de jacales y huaraches, pulque y huitlacoche.De vuelta en Mxico, Poniatowska estudi taquimecanografa para despus trabajar como secretaria bilinge, pero nunca hizo una carrera formal. Segn ella, no pas por la universidad ni de noche. Si bien es verdad que ha recibido varios doctorados honoris causa de universidades de Mxico y del extranjero el ms reciente, el que le confiri la Universidad de Georgetown (Washington) en 2016, la escritora seala que su educacin superior fue poco tradicional: no asisti a la Universidad La Salle, sino a la Universidad de La Calle. En cambio, sus entrevistados, entre los que figuran Alfonso Reyes, Luis Buuel, Octavio Paz, Diego Rivera, Juan Rulfo, Andr Malraux y Rosario Castellanos, se transformaron en los benvolos maestros de una joven siempre curiosa y, a veces, impertinente.Mi primer encuentro con Elena Poniatowska fue en 1990, hace ms de veinticinco aos, en la Universidad de California en Los ngeles, cuando di una conferencia sobre Guadalupe Amor. All mismo, y casi sin conocerme, me convid a su casa en Mxico para revisar las muchas entrevistas que le haba hecho a su estrambtica ta. De este primer contacto sali mucho del material para mi libro La undcima musa: Guadalupe Amor. Tambin all, al verme rodeado de innumerables lbumes de fotos, recortes periodsticos y otras evocaciones de una asombrosa trayectoria intelectual, resolv dedicarle mi siguiente proyecto biogrfico. He aqu el resultado de ms de cinco aos de investigacin, entrevistas, lecturas, revisiones y no pocos contratiempos.Al escribir el libro, mi propsito ha sido dual. Por un lado, presentar el ingenio y la figura de una gran escritora mexicana a un amplio pblico hispanohablante, por ejemplo, a los ya escasos individuos que creen que Elena Poniatowska es una bailarina rusa. Por el otro, crear un caleidoscopio vital, un mosaico construido por medio de un coro de voces las de su madre, su nana, sus compaeros escritores, crticos literarios y, fundamentalmente, de ella misma que a la vez fuera accesible para el lector general y til para investigadores quienes, al tener acceso directo a documentos inditos incluidos en este libro (algunos perdidos en los cajones y estantes de la escritora por ms de cincuenta aos), podrn sealar y analizar las mltiples cualidades literarias que encierra su obra, una que alterna de manera casi imperceptible el periodismo y la literatura, el testimonio y la novela. Es un libro que, al mismo tiempo, rinde merecido e implcito homenaje a Elena Poniatowska, ya que est pensado y construido como un collage, el mejor medio para reflejar si bien fugazmente las facetas cardinales de su vida y su obra. A lo largo de los diez captulos que conforman el libro, me ocupo con especial atencin de sus obras culminantes, al reconocer que procurar incluir ms de lo esencial de la vida y la obra de una escritora tan productiva es, como sentenci Sor Juana Ins de la Cruz, presuncin necia: una empresa destinada al fracaso. No obstante, y tal vez imitando al atrevido Faetn griego, quien, al tratar de apropiarse del carruaje solar fue arrojado desde lo alto hasta las oscuras profundidades del mar, he determinado, concienzudamente, eternizar su fama en mi ruina.Fuente: http://www.jornada.unam.mx/2017/02/25/opinion/a03a1cul#texto