Dnde est la izquierda?

El Telgrafo

No es muy difcil entender cmo Lenn Moreno obtuvo casi el 40% de los votos vlidos. En la ltima dcada, la estabilidad de Alianza PAIS como movimiento y partido le ha permitido crear vnculos de identificacin con una base de votantes que los tendr por muchos aos ms. Los borregos, como los identifican aquellos que gritan democracia mientras un ex Izquierda Democrtica busca que Quito arda a favor del representante poltico de la oligarqua financiera nacional. Somos, a la vez, un pas con todava marcadas y profundas desigualdades sociales donde el votante medio se beneficia de la redistribucin de la riqueza.Es decir, el votante medio es receptor neto de los impuestos que pagamos. La redistribucin que se ha logrado con el modelo desarrollista de los ltimos aos, buena o mala, limitada o amplia, sigue captando apoyo de aquellos que no son ni afiliados ni devotos, pero s beneficiarios de las estructuras que antes no existan y de los servicios que se han ampliado. Pero estas condiciones tienen un techo. Los escndalos de corrupcin, los lmites del modelo econmico, el distanciamiento y el hostigamiento a las bases sociales, y la severa incapacidad de autocrtica, son los obstculos que los ha alienado de quienes deberan ser sus aliados naturales, y ha creado una brecha infranqueable con aquellos que estn del otro lado. Con la segunda vuelta a dos meses, son muchos los espacios que debe ganar Moreno si quiere llevarse la Presidencia.En este escenario, lo que ms llama la atencin es el rol de la izquierda. Y no hablo de Alianza PAIS, hace ya algunos aos tirando hacia el centro. Hablo de la izquierda crtica, de la izquierda de bases, de la izquierda intelectual, de los movimientos sociales, de los sindicatos, que no han logrado establecer un discurso comn propositivo y colectivo, que les permita recobrar ese espacio ideolgico que ha dejado Alianza PAIS despus de 10 aos de desarrollismo. Sorprende, o a lo mejor no, que Moncayo haya dejado a la suerte el voto de la Izquierda Democrtica. Sorprende tambin que dirigentes del movimiento indgena hayan tomado tan poco tiempo para hacer pblico su apoyo a Lasso.Una izquierda mejor organizada y propositiva sera una izquierda capaz de recoger ese voto nulo y voto blanco al que deben hablar Lasso y Moreno, pero en el cual existe rechazo para los dos. Sera una izquierda capaz de establecer una crtica sustantiva a AP que la obligue a regresar, negociar, y replantearse el modelo y la poltica que estn llevando a cabo, y que por falta de esa izquierda se ha movido hacia la derecha. Y en este punto, esa izquierda organizada sera el voto dirimente para la segunda vuelta. Es difcil negociar con un gobierno que se ha mostrado ms bien intransigente ante los condicionamientos polticos. Las voces ms crticas dentro de Alianza PAIS han salido, mayormente, por el distanciamiento ideolgico del proyecto original. Pero esto tambin es poltica, y ahora hubiera sido cundo.Pero esta no es tanto una crtica para la izquierda desorganizada o lo que queda de la izquierda organizada. Al final, Alianza PAIS se tom esos espacios hace 10 aos y su transicin poltica ha dejado mucha confusin. Esto es, ms que nada, un llamado a la reflexin. Un llamado para evitar caer, tanto en esa posicin donde toda crtica a Alianza PAIS es hacerle el juego a la derecha, como en la peligrosa decisin de darle las riendas de este pas al mejor representante de la burguesa financiera y del capital.En este punto, un llamado tardo, pero cuya reflexin ser importante para marcar el futuro, inevitable, de la batalla que nos espera los prximos cuatro aos.Fuente: http://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/columnistas/1/donde-esta-la-izquierda