Denuncia pblica desde la crcel de Jamund

Los atropellos a la poblacin privada de la libertad no cesan, ni an en medio de negociaciones con los actores armados en el contexto nacional; Los compaeros presos polticos, hacinados en la Crcel de Jamund Valle fueron agredidos el 15 de febrero del ao 2017 por funcionarios del CRI, brazo represivo del Inpec.La denuncia pblica consiste en dar conocimiento a las autoridades competentes de los hechos sucedidos el mircoles 15 de febrero del ao 2017, a los entes de control: Procuradura General de la Nacin y la Defensora del Pueblo, y a las instituciones nacionales e internacionales encargadas de velar por una proteccin efectiva de los derechos humanos de todas las personas, incluidos los presxs.Informan los compaeros presos polticos, que a las 4:40 am, an cuando dorman, ingresaron al Bloque 2 de esta penitenciara los uniformados del Cuerpo de Reaccin Inmediata del Inpec; como si estuvieran entrenados para sembrar terror, golpearon a todas las personas privadas de la libertad, incluyendo a los presos polticos, y utilizando un lenguaje vulgar y gestos de fuerza capaces de producir heridas graves, entre otros, patadas y puos en el rostro, golpearon a las personas con el bastn de mando en la cabeza y espalda y utilizaron indiscriminadamente gases lacrimgenos en un lugar donde no existe ventilacin; finalmente, les ordenaron quitar las prendas de vestir, menos la ropa interior, desde tempranas horas de la maana y prolongadas por 5 horas ms, los tuvieron de cunclillas sin posibilidad de mirar al rededor so pena de ser condenados en este acto de tortura y tratos crueles e inhumanos a colocar las manos al rededor de la cabeza.Se identifca al funcionario pblico responsable de estos actos de atropello a la dignidad de las personas y a la vulneracin de derechos fundamentales al sargento Rodrguez.Presentamos nuestra solidaridad y preocupacin por el bienestar de los compaeros presos polticos y dems internos.Fuente original: https://derechodelpueblo.blogspot.com.es/2017/02/denuncia-publica-desde-la-carcel-de.html