"No vamos a dejar que destruyan nuestra jubilacin", afirman sindicalistas

Brasil de Fato

Las nueve centrales sindicales brasileas se estn uniendo en una jornada comn de movilizacin en el mes de marzo. El foco ser el combate a la Propuesta de Enmienda Constitucional (PEC) 287, bautizada por el gobierno de Michel Temer (PMDB) como reforma de Pensiones y que pospone jubilaciones y disminuye los valores de los beneficios, impactando especialmente mujeres, profesores y trabajadores rurales.

Para las entidades representativas de los trabajadores, hay posibilidades de frenar el proyecto. No vamos a dejar que destruyan nuestra jubilacin, dijo Vagner Freitas, presidente de la Central nica de Trabajadores (CUT), el jueves (23).

La declaracin fue dada durante la 13 Jornada Nacional de Debates entre las nueve centrales y el Departamento Intersindical de Estadstica y Estudios Socioeconmicos (DIEESE), iniciada en So Paulo (SP). Este ao, el evento fue enteramente dedicado a la discusin en torno de la cuestin de la Seguridad Social.

Adems de la CUT, estaban presentes la Central de Sindicatos Brasileos (CSB), Central General de Trabajadores de Brasil (CGTB), Central Sindical y Popular (CSP-Conlutas), Central de Trabajadores y Trabajadoras de Brasil (CTB), Fuerza Sindical, Intersindical, Unin General de Trabajadores (UGT) y Nueva Central Sindical de Trabajadores (NCST).

Ms de 80 entidades sindicales estaban presentes en la Jornada, tambin entidades de la sociedad civil, como representantes de la Orden de Abogados de Brasil (OAB).

Desmantelamiento

Es importantsimo estar unidos en este momento. Es un marco histrico, continu Freitas. No es una reforma. Es demolicin. Es el fin del Sistema de Pensiones. Nuestra lucha es por la jubilacin. No hay como remendar: no hay remiendo en la tragedia, declar.

Como una parte relevante de los municipios del interior brasileo tiene una dinmica econmica que depende del pago de jubilaciones, el presidente de la CUT tambin defendi la necesidad de presionar a los alcaldes contra la propuesta de Temer. Vamos a montar comits en cada municipio de Brasil, afirm.

Es fundamental que los trabajadores sepan lo que est en debate. Yo quiero reforma. Hay mucha gente que no paga la Seguridad Social: el agro negocio, las grandes facultades privadas. Pero la propuesta que est ah es perjudicial, concord Joo Carlos Gonalves, de Fuerza Sindical.

Para Edson Carneiro, de la Intersindical, la propuesta del actual gobierno ataca no solo la Constitucin, sino las conquistas de los trabajadores obtenidas desde la dcada de los 1930, como la Consolidacin de las Leyes de Trabajo (CLT) y el derecho a la seguridad social.

Nosotros no podemos hablar de reforma. Es privatizacin, la transformacin de las pensiones en un producto bancario. Para nosotros, es muy claro: se trata del pago de la cuenta del golpe, afirm, defendiendo que la medida atiende a intereses del mercado financiero y estimula la migracin de los trabajadores a los planes de pensiones privados.

Carneiro defendi que los electores reclamen a los parlamentarios de todos los partidos. Quien vote por este desmantelamiento nunca ms tendr el voto de la clase trabajadora. Es preciso crear una amplia unidad, con la juventud, con el movimiento popular, con los frentes Pueblo Sin Miedo y Brasil Popular, enumer.

Parlamento

La senadora Gleisi Hoffmann (PT) particip brevemente del debate. Ella reforz el sentimiento de esperanza en la movilizacin contra la propuesta.

Estoy optimista. Vamos conseguir enfrentar la reforma de las Pensiones. Las personas entienden la importancia de este tema. Imagina un trabajador rural tratando de jubilarse con esta propuesta: es el derecho al cementerio lo que ellos quieren dar, critic.

Hoffmann reforz la necesidad de movilizacin en las calles. Entre las cuatro paredes del Congreso es imposible detener esta propuesta. Es preciso movilizacin, como esta que est ocurriendo aqu, alent.

Calendario

La primera movilizacin que abarcar el tema de las pensiones ser el 8 de marzo, Da Internacional de Lucha de las Mujeres. En seguida, el da 15 de marzo, la Confederacin Nacional de Trabajadores en Educacin (CNTE) comenzar una huelga que debe ser seguida por otras categoras. El objetivo del movimiento sindical es que haya un Da Nacional de Paralizacin.

La Jornada de Debates Nacionales es un evento promovido por el DIEESE con la intencin de formar dirigentes y militantes sindicalistas en temas de inters de la lucha sindical.

Traduccin: Pilar Troya

Fuente: https://www.brasildefato.com.br/2017/02/24/no-vamos-a-dejar-que-destruyan-nuestra-jubilacion-afirman-sindicalistas/