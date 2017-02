Entrevista a Joaqun Miras Albarrn sobre Praxis poltica y Estado republicano. Crtica del republicanismo liberal

Una res publica es un tipo de cultura material de vida, un vivir en comn, deliberado por la comunidad con el fin de que todos sean por igual dueos

Joaqun Miras Albarrn es miembro-fundador de Espai Marx

Estamos en la segunda parte querido amigo. Informo al lector de la situacin. Esta parte se titula "La Repblica es una cultura comn de vida. Crtica del republicanismo liberal". Abarca desde la pgina 75 hasta la 225 del libro. Est divida en seis captulos y un apartado de conclusiones. El primero de los captulos se titula: "Tres republicanismos y sus momentos histricos". En l nos situamos. Antes de ello unas preguntas sobre el ttulo de esta segunda parte. Repblica como cultura comn de vida. Qu es una cultura comn de vida?



Uso la palabra "cultura", tal como la utiliza la antropologa cultural. Es el conjunto de saberes prcticos, tanto saberes tcnicos como axiologas valorativas o principios orientativos de la actividad. Ese saber que la comunidad produce y reproduce y dentro del cual todo individuo se socializa y se construye, el saber hacer que ahorma nuestras costumbres de vida, nuestros hbitos. Desde saber hacer pan a saber cmo se usa el pan, a usar el pan. Desde el cortejo amoroso al saber cmo cruzar una calle. La cultura material de vida como saber hacer total y que, insisto, incluye lo que est bien y est mal. Es lo que en el mundo clsico se denominaba ethos.



Ah tenemos una definicin-aproximacin a la nocin, a un trmino, ethos, que usamos a veces con mucha ligereza, sin saber muy bien qu significa...



Aristteles, gran pensador republicano, tiene tres obras, nada menos, denominadas ticas. Es lo que el republicano Rousseau denomina "moeurs", costumbres y las considera las leyes ms fundamentales de toda sociedad y de toda repblica. Es lo que Hegel denomina "Sitte", costumbres, y sistema de costumbres o "Sittlichkeit". O lo que se ha traducido, acertadamente, desde el idealismo italiano, como "eticit", eticidad.



Todo orden social, todo rgimen, es, ante todo, una cultura material de vida, que ordena un vivir, y dentro de la cual se forman se construyen- las individualidades, su saber hacer, sus normas de vida, sus necesidades, sus expectativas, sus capacidades y facultades, que no son preexistentes ni innatas. Y una res publica es un tipo de cultura material de vida, un vivir en comn, normado, deliberado por la comunidad con el fin de que todos sus ciudadanos sean por igual dueos de su comunidad.



Toda repblica, por serlo, es una cultura comn de vida? La repblica federal alemana o la repblica de Estados Unidos, son culturas comunes de vida?



La objecin que planteas es muy cierta.



Casi no tena intencin de objecin. Por casualidad.



Estos regmenes no son repblicas, res publicas, porque una repblica es una sociedad cuyo vivir en comn es asunto pblico, deliberado, elaborado voluntariamente en comn por parte de todos sus ciudadanos. Los sociedades que t destacas son regmenes liberales, en los que la cultura material de vida, lo que regimenta la mayor parte del tiempo de vida humano y ordena la sociedad, est excluido de la poltica. Y es considerado "asunto privado". Esta superchera la privacidad- implica que carecemos de instancias para deliberar y organizar y decidir cmo vivir, y nuestro vivir queda sometido al capitalismo y a su poder de manipulacin y control sobre la vida cotidiana. La "vida privada" es un concepto acuado por la ideologa liberal para excluir de la actividad poltica el orden de la sociedad civil. Sobre esto me he extendido en mi libro.



S, s, sin duda.



Si estos dos regmenes que mencionas no son repblicas precisamente por este respecto que t sealas, y a la luz de lo que era considerada res publica por la propia tradicin republicana, tampoco lo son por otros respectos.



Por ejemplo.



Las repblicas no son, es intolerable para la tradicin res publicana, regmenes representativos. La representacin, esto es, la cesin de la capacidad legislativa en una minora de especialistas, es una monstruosidad para el republicanismo, y as lo afirma por ejemplo, Rousseau al referirse a Inglaterra. La ciudadana res publicana puede delegar la accin gubernativa inmediata en individuos mandatados no "representantes"-, pero nunca la capacidad legislativa. La soberana tiene que estar siempre en manos del pueblo, de la comunidad republicana, y no hay soberana sin ejercicio de la deliberacin y votacin de las leyes. Sin el control permanente sobre el personal al que se delega su ejecucin. Esto se convierte en ficcin, cuando lo que se elige es una cmara que es la que legisla sin mandato imperativo ni control ni posibilidad de revocacin, cuando los elegidos pueden incumplir su programa electoral sin que esto tenga consecuencias. En todos esos casos, la soberana es poseda y ejercida por la cmara y por el gobierno, no por los ciudadanos.



Por ltimo, esos dos regmenes apuntados por ti, tampoco son repblicas.



Por qu no lo son?



Por el inmenso poder personal acumulado por sus magistrados. El presidencialismo no es republicano. EEUU, Francia tambin, son en realidad, y para un res publicano, monarquas, monarquas electivas. Estos regmenes son regmenes liberales representativos, basados, como todo rgimen liberal, en elitismo aristocratizante, en minoras selectas que ejercen el poder. Estos regmenes liberales surgen precisamente tras la Revolucin Francesa, una vez derrotada sta, y como alternativa para aniquilar la tradicin republicana que resurge precisamente en la Revolucin Francesa, con Robespierre.



Una vez pronunciamos la palabra Repblica y recurrimos a la tradicin republicana para definirla, nos percatamos de que esta tradicin es muy exigente y tiene mucho calado poltico, tico poltico. Esta tradicin nada tiene que ver con el liberalismo, que es precisamente la reaccin anti-republicana creada en la contemporaneidad para liquidar el republicanismo.



Dos preguntas si me permites sobre lo que acabas de decir. Estamos hablando de republicanismo en singular. No deberamos hacerlo en plural? No pasa aqu lo mismo que ocurra con el ser aristotlico que se deca de muchas formas?



El republicanismo tradicional, originario, siempre fue conscientemente comunitarista y es tambin tico, tico poltico: sostiene la nocin de ethos. No tiene sentido proponerse la deliberacin y gestin pblica de la comunidad, esto es, la repblica, la politeia, si no se parte del carcter comunitario del ser humano.



Aceptado esto, podemos adoptar la idea que propones, siempre que registremos su relacin con una u otra de las corrientes tradicionales, clsicas, de pensamiento, reinterpretadas desde su presente. El republicanismo, como la literatura oral, pervivira materialmente solo en variantes. De hecho, la poltica, toda prctica poltica, resultante de un periodo histrico concreto y de una concreta correlacin de fuerzas dentro de una sociedad con una tradicin histrica previa concreta, es concrecin resultante, a partir de los saberes, las tradiciones intelectuales y los proyectos de las diversas fuerzas sociales organizadas en conflicto.



El problema es la "unidad" que posee el nuevo republicanismo acadmico, que se basa en una doctrina comn, y muy enfrentada con el anterior, porque es una elaboracin que pretende producir una republicanismo, en realidad, liberal, un pez cornudo, sin comunidad, sin ethos, sin sociedad civil real, fundamentado en el individualismo antropolgico; sin puntos quemantes tales como quin hace la ley, quien la elabora verdaderamente, quin ejerce de veras la soberana. Sin caracterizacin de la realidad concreta histrica, de las fuerzas sociales en conflicto, ni los dramas sociales histricos que se debaten.



De hecho se autopostula como "el" republicanismo, y no tiene necesidad de estudiar las prcticas republicanas histricas, reales, de, por ejemplo, el siglo XX "nada" sobre el "Estado de bienestar", forma concreta adoptada por el republicanismo en ese periodo- . Este republicanismo liberal, acadmico, que es el que ha puesto en circulacin el trmino para autodefinirse en estricta soledad y apartamiento, es muy unitario. Por supuesto, debemos debatir con l.



Lo de pez cornudo les hubiera encantado a Brecht, Benjamn y Fernndez Buey. Debemos entender, por lo dicho, que la llamada democracia representativa nunca es propiamente una democracia? Ms en concreto: los sistemas polticos vigentes en muchos pases europeos, son o no democrticos desde tu punto de vista? Cmo, si fuera que no, organizar la vida pblica en sociedades con millones de ciudadanos? No podra caerse en el caos social, en la total ineficacia?



Los sistemas polticos vigentes no son democracias, ni son repblicas. Democracias son regmenes donde se establece el poder de los pobres, repblicas son regmenes donde la ciudadana, sea esta mixta pobres y ricos, o clases medias y ricos- o patricia, ella ejerce prcticamente la soberana. O sea controla la produccin de la ley.



Me preguntas sobre posibles alternativas que permitan evitar el caos y la ineficacia.



Por eso te preguntaba.



Permteme que destaque que vivimos en el caos y la ineficacia polticas, que eso es lo que se da ahora, y es, precisamente, resultado de la "gobernanza": del control de poder por parte de elites y minoras polticas y econmicas. Lo que hoy podemos concluir de cierto, antes de preguntarnos si la participacin protagonista en la poltica de la mayora producira el caos nos faltan "muestreos" para afirmarlo-, es que el orden opuesto, el existente, el oligrquico liberal s las causa.



Tocado y hundido. Gracias por la correccin.



Es ms, el caos ha aumentado de forma inaudita en la medida en que los regmenes liberal parlamentarios fueron consiguiendo eliminar los movimientos de masas, expulsar a las masas de la activa participacin poltica mediante la forma mediada en que ello era posible, logrando la burocratizacin y oligarquizacin de las agencias polticas y sindicales, etc.



Para articular alternativas verdaderamente democrticas, de masas, se puede recurrir al referndum, que es precisamente, lo que, las pocas veces que se ejerce, horripila a las clases partidarias de la gobernanza. Las convocatorias de los referendos de Grecia, Gran Bretaa, Italia han sido considerados "grandes errores". El gran error de la democracia, claro.



Pero, para reflexionar sobre posibles alternativas, me quiero referir a la denominada Constitucin Jacobina la francesa de 1792, la de la Convencin. Una constitucin elaborada para permitir la participacin poltica de un pas de 25 millones de habitantes y, creo recordar, 30 mil comunas. Y que es la solucin histrica propugnada en un momento histrico social real, concreto, no una especulacin de libro.



Adelante con tu reflexin.



En primer lugar, veamos lo que era la Convencin. No era un parlamento. Tena la capacidad elaborar y promulgar los decretos, y ese era su nico instrumento legislativo ejecutivo. O sea, era un gobierno, "el" gobierno, pues los decretos son el instrumento caracterstico del poder ejecutivo, del gobierno que ejecuta los mandatos promulgados previamente por las leyes. Haba ministerios, pero estos no tenan la potestad de juntarse el consejo de ministros, no podan deliberar colegiadamente para adoptar decisiones sobre la marcha del gobierno. Adems, la Convencin operaba como comit de redaccin de leyes. Un comit de redaccin de un parlamento actual, redacta el borrador de una ley, y luego, sta, se discute en el plenario del parlamento, se enmienda, y, por fin se vota. Si se aprueba, se promulga.



La diferencia?



La Convencin era ese comit de redaccin de borradores de leyes. Una vez redactadas, eran publicadas en la Gaceta, y sta era enviada a las circunscripciones de electores, las Asambleas Primarias, un organismo fundamental de la constitucin jacobina. All, todos los ciudadanos de una circunscripcin electoral, convocados a reunin, la votaban. La ley constitucional determinaba el mnimo de asambleas sin cuya reunin y voto en favor, no era vlida la votacin de la ley.



Y los controles?



Haba adems instrumentos de control del poder central. El poder local ejercitaba todas las actividades que estaban a su alcance, y los escalones superiores tan solo actuaban sobre lo que delegaba el poder local, una vez no era posible actuar desde el mismo. Se recomendaba que el poder local, encargado de la recaudacin de impuestos, no transfiriera de golpe el total recaudado al poder central. Adems, el poder central, dotado de burocracia o funcionariado, estaba bajo la supervisin de un organismo de vigilancia de funcionarios. Esta era la verdadera tarea, la tarea no mitolgica del Comit de Sant Publique. Se cre porque recursos del estado republicano haban aparecido en manos de las tropas anti republicanas, y porque una forma de boicotear el estado revolucionario era dejar incumplidos los mandatos legales, cosa que hacan los funcionarios no adeptos. El comit dict cinco mil penas de muerte: solo esas.



Los parlamentarios no podan ser elegidos dos veces consecutivas. S podan presentarse nuevamente, tras el periodo de intermitencia.



Bueno, podemos ver aqu una posibilidad, una elaboracin histrica, concreta, surgida dentro de un proceso de movilizacin, lucha, negociacin, concreto, histrico.



Lo dejo aqu.



Lo esencial



Lo importante es que haya un movimiento popular organizado que posibilite la actividad poltica, directa, cotidiana de todo aquel que quiera, incite a muchos a participar y promueva y sostenga el activismo de la gente: en centros de trabajo, en barrios, etc. Eso es lo importante, y cada movimiento popular eso es la "democracia"- deber encontrar sus recursos, sus instancias, sus instituciones, deber aproximar la capacidad de ejercicio de poder, a la vida cotidiana de la gente. No al revs. Lo contrario sera, sin movimiento real de masas, convocar asambleas sobre "participacin ciudadana", promover desde cursillos, la "participacin ciudadana", tratar de educarnos desde la administracin sobre ello, etc. Elaborar listados a priori de formas de ejercer el control y declarar que los va a prescribir



Lo de "crtica al republicanismo liberal", es un homenaje a Kant? Qu aspectos de la filosofa de Kant te interesan ms? Perdona por la generalidad de la pregunta. Hablamos a continuacin sobre esto que apunto.



De acuerdo.

