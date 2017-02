Entrevista a Aina Torres, autora de La memria viva (Sembra Llibres)

Montserrat Roig: la literatura, el periodismo... la vida

Pero, como si quisiera trascender las estrechas definiciones, despus se gan la vida con el periodismo. En ese otro oficio donde, en teora, los hechos se imponen a la ficcin. Sin embargo, tampoco esto es decir mucho, porque Montserrat Roig escribi artculos de opinin, reportajes, impagables crnicas de 500 pginas en las que se acerc a la memoria histrica (Els catalans als camps nazis), entrevistas en peridicos, revistas y sobre todo en televisin... La escritora y periodista tambin se elevaba sobre los encuadramientos ideolgicos, puros y duros, pues fue feminista, marxista, catalanista y antifascista. Y, sobre todo, un alma libre, segn la periodista Aina Torres, que ha publicado en Sembra Llibres una crnica de 150 pginas - La memria viva- sobre todas las caras de Montserrat Roig. La edicin del libro coincide con el 25 aniversario de la muerte de la escritora catalana.

-Actualmente hay calles, colegios e institutos de Catalua y el Estado espaol que recuerdan con su nombre la figura de Montserrat Roig. Se trata de una escritora todava olvidada?

S que lo es. Es cierto que hay algunas calles y plazas en su recuerdo, pero la placa de la casa de lEixample de Barcelona donde la escritora naci, tard mucho en levantarse, en junio de 2013, cuando ella muri hace 25 aos. Incluso su hijo tuvo que realizar una peticin por la radio. Adems, en las facultades de Periodismo no se estudia a la Montserrat Roig periodista, y lo mismo ocurre con la Literatura: cuesta mucho que se le estudie en los institutos. Hace tres aos s que sali un texto suyo en las pruebas de Selectividad. Pero insisto, no se est estudiando a la autora y su obra. Slo hay profesores que, fuera del temario, y dado que se cumple este ao el 25 aniversario de su muerte, estn enseando algo de ella. Pero por iniciativa propia.

-Novelas, cuentos, teatro, ensayo, crtica literaria, guiones y entrevistas en la televisin, artculos y reportajes en los peridicos Por qu ha quedado Montserrat Roig excluida del canon literario?

Creo que por el hecho de ser mujer. En los aos 70 y 80 del siglo pasado, igual que ocurre hoy, la crtica literaria era mayoritariamente masculina. Se deca de Montserrat Roig que escriba obras autobiogrficas. Pero ella guardaba una carpeta, que se conserva en el Arxiu Nacional de Catalunya en Sant Cugat del Valls, con citas de autores que justificaban que toda literatura es autobiografa. Supongo que lo hizo por las acusaciones de algunos crticos, y para afirmar que todo el mundo escribe desde la propia experiencia. Otro de los reproches es que escriba slo para un pblico femenino, porque muchas de sus obras aunque no todas- tienen como protagonistas a mujeres.

-En qu obras se puede apreciar esta perspectiva feminista? En algunos de sus escritos las mujeres se emancipaban, pero afirmaba la escritora y periodista: Que no me pidan que en mis novelas aparezcan mujeres maravillosas, mujeres de una pieza (). Estamos llenas de miedos, de angustias, de la misma manera que los hombres!

Se puede observar en la triloga de novelas Ramona Adu! (1972), El temps de les cireres (1977) y Lhora violeta (1980). La autora entenda el feminismo como una concepcin de vida, y esta manera de ver el mundo fue imprescindible en su obra. Con la literatura, quiso abrir las ventanas a las mujeres que la historia haba encerrado en sus casas, para cuidar a sus hijos y maridos. Fue consciente de este silenciamiento histrico de la voz de la mujer en la literatura, aunque no slo en este mbito. Por eso elega protagonistas femeninos. Sobre Montserrat Roig ejerci una notable influencia Maria Aurlia Campany, escritora de una generacin anterior y pionera en introducir el feminismo en la literatura catalana.

Sin embargo, no coincidan en todo; para Maria Aurlia Campany, la escritura implicaba tener que renunciar a la maternidad, mientras que Montserrat Roig tuvo dos hijos. Quiso ser escritora y madre. Pensaba que igual que a los escritores no les atacaba la mala conciencia por no poder dedicarles bastante tiempo a sus hijos, ella tampoco tena por qu tenerla. Tambin se aprecia en la novelista una evolucin ideolgica desde el feminismo de la igualdad, hacia un feminismo de la diferencia. Otros referentes de la escritora fueron Virginia Woolf, Doris Lessing, Simone de Beauvoir o Annie Leclerc. De hecho, Montserrat Roig hizo claramente un esfuerzo por estirar del hilo femenino de la literatura, para ver quines le precedieron y qu haban escrito. Otra de sus grandes influencias en el mbito de la literatura catalana fue Merc Rodoreda, aunque el encuentro personal entre ambas no result especialmente grato. Hubo un momento, adems, en que tuvo la necesidad de enterrar a esta madre literaria.

-Tan importante como su faceta de escritora fue la de periodista. Escribi para Triunfo, Cuadernos para el Dilogo, LAven, Destino, La Calle, El Temps, Vindicacin Feminista, Mundo Diario, Tele/eXpress, El Pas, El Peridico de Catalua y Avui, entre otros medios. Viaj a Pars, Mxico y Cuba para hacer reportajes como freelance. Qu subrayaras del trabajo periodstico de Montserrat Roig?

Me llam la atencin, sobre todo, que no creyera en la falsa objetividad del periodismo, que muchas veces nos han querido vender en la Universidad. La idea de que no hay que tomar partido. Cuando lo cierto es que cualquier noticia es subjetiva. Slo por los temas que eliges ya existe una subjetividad. As, Montserrat Roig entrevist a Dolores Ibrruri La Pasionaria, escribi sobre las compaeras de los trabajadores en huelga de Motor Ibrica de Barcelona que, en 1976, se encerraron en la parroquia del barrio de Sant Andreu. Tambin se acerc a las xinxes (mujeres que trabajaban en las fbricas, especialmente del textil y que solan ir sucias; olan a los materiales con los que trabajaban). Entrevist a gente de la cultura como Ovidi Montllor, Vicent Andrs Estells o Joan Fuster precisamente para recuperarlos, ya que haban sido silenciados durante aos. Tambin destacara la manera en la que escribe, hace un periodismo casi literario.

-Hay diferencias entre la novelista que escriba ficcin y la periodista que entrevist al sacerdote pacifista Llus Maria Xirinacs cuando ste reivindicaba la amnista para los presos, en diciembre de 1975, en la puerta de la crcel Modelo de Barcelona; al vicepresidente del Gobierno cubano Carlos Rafael Rodrguez (El anticomunismo ciega a Estados Unidos, se titul la entrevista publicada en El Pas en abril de 1982) o escriba contra la guerra de Irak y a favor de los pueblos kurdo y palestino?

Quera establecer diferencias entre la escritura literaria y la periodstica. De hecho, cuando estaba cansada de escribir literatura que es mucho ms personal e interior- se pasaba por un tiempo al periodismo, que requera una mayor distancia. Hablaba entonces con su amiga y fotgrafa, Pilar Aymerich, y hacan un reportaje. Sin embargo, Montserrat Roig llamaba al periodismo literatura paralela, es decir, encontraba un cierto vnculo. Muchas de sus entrevistas son prcticamente literarias. Poda apreciarse en cmo cuidaba las palabras, por ejemplo, en las presentaciones de los entrevistados. En el programa de entrevistas que empez a presentar en el circuito cataln de TVE en 1977 -Personatges-, las introducciones a los protagonistas eran casi literarias. Antes que el programa sufriera la censura, lleg a entrevistar a Maria Aurlia Capmany, Pere Quart, Neus Catal, Lluis Llach, Maria del Mar Bonet o Antoni Tpies. Se notaba adems, aunque no escribiera, que era lectora de poesa.

-Montserrat Roig particip pronto en dos encierros, la Capuchinada (1966) de estudiantes en el convento de Capuchinos de Sarri (Barcelona); y el de profesionales, intelectuales y artistas en el monasterio de Montserrat contra el Proceso de Burgos (1970)....

Ella empez a militar en el PSUC en mayo de 1968, cuando estaba a punto de cumplir 22 aos. En 1970 abandon el partido y volvi unos aos despus. En 1977 se present en el nmero 10 de las listas del PSUC al Congreso de los Diputados, y de nuevo volvi a dejarlo. Entr y sali porque fue muy crtica; protestaba por el machismo que haba dentro del PSUC y la militancia de izquierdas. Ella era ms bien un alma libre. Se quejaba de que si en las manifestaciones le pegaban como a una ms, despus ella no estaba para pasar a mquina los escritos maravillosos de otros. En su literatura hay una primera etapa mucho ms comprometida y transformadora, en la que trata de las mujeres, la burguesa y el franquismo, pero despus -sobre todo a partir de L'hora violeta-, intenta un mayor distanciamiento de la realidad.

-Con los aos he descubierto que las lenguas nos eligen, escribi. Transitaba con naturalidad del cataln al castellano, con una escritura a caballo entre las dos lenguas?

Montserrat Roig escribe su obra literaria en cataln, y escoge esta lengua expresamente. Yo escribo en lengua catalana porque es mi lengua, porque adems es una lengua literaria y porque me da la gana, lleg a decir: Mi lengua es una lengua que me sirve. Pero tambin es cierto que, en el mundo del periodismo, como la mayora de medios de comunicacin de la poca se escriban en lengua castellana, haca uso de ella. Para poder dedicarse a la literatura, se ganaba la vida como periodista. Ella escribi los textos periodsticos bsicamente en castellano, aunque en medios como Avui pudo escribir en cataln. S, pasaba de una lengua a otra con naturalidad. En algunas conferencias en Madrid reivindic la escritura en cataln, lo que en su caso se trataba adems de una reivindicacin poltica: ella era catalanista; igual que tambin era antifascista.

-Como lectora de sus novelas y piezas periodsticas, qu visin del mundo te transmite Montserrat Roig?

Ella afirma que le gustara morir habiendo sido una cronista de su poca, y hay quien dice que lo consigui. Si leemos sus novelas, podemos saber cmo era la Barcelona de los aos 70, de qu modo pensaban las mujeres y cmo era la pequea burguesa de la poca (la escritora era hija de esta clase social). Pero sus novelas son sobre todo feministas (da voz a las mujeres), aunque tambin hablen del franquismo, y sean antifranquistas. Todos estos elementos aparecen mezclados en Ramona Adu!, Els temps de les cireres y L'hora violeta. Adems en sus obras hay siempre un componente autobiogrfico, y la infancia est muy presente. Por ejemplo, en El temps de les cireres utiliza el limonero del patio de la casa familiar como elemento a travs del cual se percibe el paso del tiempo.

-En el libro La memria viva se citan numerosos referentes literarios, Cules se mantuvieron hasta el final? Consigui forjarse ese estilo propio al que aspira todo escritor?

Todos, de Josep Pla dijo que le haba enseado a escribir. A Joan Fuster lo vea como al intelectual de izquierdas que a ella le hubiera gustado ser. Del poeta Vicent Adrs Estells valor un tipo de poesa, esa que canta al amor y al sexo, que no se produce en el Principado. Tuvo como referentes la poesa de Josep Carner y Pere Quart, o la novela urbana de Narcs Oller, que tambin cultiva Montserrat Roig. Precisamente antes de morir escriba un intento de novela urbana, que iba a titularse L'escriptora assasina. En el libro se reproducen los primeros apuntes manuscritos. En cuanto al estilo personal, la narrativa es un gnero de madurez y ella muri a los 45 aos, cuando Merc Rodoreda no haba escrito La plaa del diamant (1962) ni Virginia Woolf Una habitacin propia (1929). Parece ser, por tanto, que su mejor narrativa estaba an por llegar.

Lo primero que escribe Montserrat Roig (Molta roba y poc sab...i tan neta que la volen, en 1971) y lo ltimo (El cant de la joventut, en 1989) son cuentos. Al final de su obra se percibe una narrativa -en este caso breve- mucho ms cuidada y madura, con un mimo mayor en el lenguaje (ella siempre lo tuvo) y un tono ms potico. Es un estilo literario muy trabajado. Ella siempre consider que tena que leer mucho para poder escribir, y as lo hizo. Aprendi de todos los autores que lea, y a muchos de ellos los pudo entrevistar. Deca que de las entrevistas tambin aprenda muchsimo. Todas estas influencias se aprecian en sus libros. Se tomaba los consejos al pie de la letra. Cuando slo tena 15 aos, el poeta Salvador Espriu le dijo que fuera sincera ante la hoja en blanco, no utilizara los llur, dhuc, d'antuvi, quelcom y se ahorrara los adverbios terminados en -mente.

-Por ltimo, dedicas un captulo al inters -literario y periodstico- de la autora por la memoria histrica y, en concreto, a un gran reportaje de 500 pginas escrito a lo largo de tres aos, Els catalans als camps nazis.

Es un formidable ejemplo de periodismo de investigacin. Piensa que con el tiempo que ha pasado -se public en 1977-, nadie ha podido hacer un trabajo como el suyo sobre los deportados catalanes, del Pas Valenciano y las Islas Baleares a los campos de exterminio nazis. En el libro, en el que se incluyen entrevistas a los supervivientes, reportajes y mucho periodismo de datos, se dej sangre, sudor y lgrimas. Hubo presos que, hasta ese momento, no haban podido explicar a nadie el horror que haban vivido. Actualmente, Els catalans als camps nazis no se encuentra en las libreras. Edicions 62, que dispone de los derechos, lo publicar en uno o dos aos con un prlogo de la historiadora Rosa Torn, de la asociacin Amical de Mauthausen. Hay quien considera a Montserrat Roig mejor periodista que escritora. De pequea, cundo iba al mercado haca siempre muchas preguntas... Deca que ella se dedica al periodismo para ganarse la vida, pero realmente invierte el mismo esfuerzo o ms que en la literatura. Su periodismo era muy riguroso, pero al mismo tiempo tomaba partido.

