Hace unos aos publique en el desaparecido Diario Progresista un artculo bajo el ttuloTranscurrido el tiempo y despus de que el Partido Popular sigue en el Gobierno con el apoyo del PSOE y Ciudadanos, han perfeccionado el sistema y ahora la manipulacin es casi perfecta. Quitando alguna coma y poniendo algn que otro punto, la reflexin de entonces sigue teniendo vigencia.

Los ilusionistas llamamos Misdirection a distraer la atencin de los espectadores hacia algn punto distinto de donde se realiza el movimiento secreto o gimmick. Los objetivos son bien distintos; nosotros para hacer aparecer una paloma, ellos para que desaparezcan derechos, pensiones y prestaciones.

En el libro Armas silenciosas para guerras tranquilas , atribuido a Noam Chomsky, hace referencia a determinadas estrategias de manipulacin a travs de los medios de comunicacin. Otras fuentes afirman que las 10 Estrategias de Manipulacin es un documento del Grupo Bildergerg (mayo de 1979). Sea como sea, estas son las mencionadas estrategias y cmo el PP las aplica a su favor.

Estrategia de distraccin; para mantener a la gente ignorante. Con el fin de evitar que la ciudadana piense y se organice, se lanza una lluvia de informacin poco importante o fuera de su alcance, manteniendo la atencin lejos de los problemas reales.

Los debates que se han producido en Podemos, la batalla interna en el PSOE por el poder, el soberanismo en Catalunya y las sentencias hechas pblicas casi al unsono del caso Urdangarn o Tarjetas black de Rato, siendo importantes son humo. Nos enzarzamos en guerras de opinin sobre si Espaa es una nacin de naciones o como se trata el riesgo de fuga en el Cdigo Penal, como si furamos expertos historiadores o juristas prestigiosos. Mientras, el poder protege a los corruptos y perdemos de vista los recortes en sanidad, educacin y la prdida del poder adquisitivo de las pensiones.

Estrategia de ejecucin gradual; para evitar el conflicto social inmediato. Para llevar a cabo una medida, que en principio podra resultar inaceptable socialmente, basta con aplicarla de forma gradual; creando el ambiente propicio para que lo inaceptable se convierta en inapelable. En los ltimos tiempos, se han venido introduciendo ideas y conceptos, para reducir la organizacin del Estado (menos gasto social y menos servicios pblicos). Hoy se ven sus frutos envenenados.

Ahora Las Marchas de la Dignidad en defensa del Sistema Pblico de Pensiones , salen a las calles a cuerpo, para mostrar una realidad que se quiere ocultar y para demostrar la solidaridad con quienes sufrimos los efectos de las polticas capitalistas que, utilizando la crisis como excusas, confiscan derechos y riqueza a las clases populares y trabajadoras en beneficio de una minora privilegiada. Ocupan las calles para defender los servicios pblicos como la sanidad, la enseanza y denunciar la situacin de pobreza de ms del 30% de la poblacin y el aumento de la pobreza infantil.

Estrategia de diferir resultados; suponiendo que es ms fcil aceptar un sacrificio en el futuro, que una inmolacin en el presente. Es una estrategia que, adems de manipular intereses, promueve la insolidaridad generacional.Para que maana puedan poderse pagar las pensiones de jubilacin, hay que rebajar hoy sus importes. Para que el sistema de salud pblico pueda mantenerse en el futuro, hay que privatizarlo hoy.

Lo cierto es que las pensiones sufrirn en 2017 la mayor prdida de poder adquisitivo en cinco aos, tras una subida 0,25% y la previsin de que el IPC estar por encima del 1,5%. La Autoridad Fiscal prev que la Seguridad Social continuar con dficit durante los prximos aos y las pensiones perdern hasta 7 puntos de poder adquisitivo hasta el ao 2020 .

Estrategia de minusvaloracin; para engaarnos como a nios. Cuanto ms infantil sea el trato, ms probabilidad de que la reaccin carezca de sentido crtico.

Los periodistas de TVE critican que la direccin de Informativo impone que se apueste por las noticias banales e inocuas polticamente , mientras se ocultan las incmodas para el Gobierno. O sea: censura. En uno de los ltimos telediarios, un programa que dura una hora, dedicaron tan solo 20 al Informe anual de Amnista Internacional, callando lo que se deca de Espaa, mientras se dedicaba ese mismo tiempo a la noticia del traslado de una osa panda a Estados Unidos y tres veces ms (1,15), para informar del hallazgo de fsiles de dinosaurios en la serrana de Cuenca. TVE ignoraba uno de los momentos polticos ms llamativos y comentados del da: el enfrentamiento en el Congreso, durante la Sesin de control, que protagonizaron Pablo Iglesias y Mariano Rajoy, que fue titular en las dems televisiones y medios de comunicacin.

Estrategia de la ignorancia; para evitar el control democrtico. Presentando los temas como algo complicado y complejo, se aleja la materia del entendimiento medio, dejando la gestin en manos de los tcnicos y expertos. Se disea un sistema educativo de calidad para la clase pudiente; y la educacin mediocre para la trabajadora, limitando los recursos.

Si piensan que la educacin es cara, prueben con la ignorancia . Agustn Moreno defenda en la subcomisin del Pacto Educativo en el Congreso, que debe blindarse la financiacin para el sistema educativo y no solo por razones de igualdad de oportunidades y de justicia social, si no porque es lo ms rentable que puede hacer una sociedad. Un sistema de educacin democrtico, consecuencia de un acuerdo social, poltico y territorial alcanzado a travs de un proceso de mxima participacin de la comunidad educativa, que est pidiendo la derogacin de la LOMCE, para establecer una ley que favorezca la estabilidad del Sistema.

Estrategia de la culpa; para que el individuo se autoinculpe de su propia desgracia. As, en lugar de rebelarse contra el sistema, el individuo, culpndose, se autoexcluye de la solucin y la accin queda inhibida; y ya se sabe que sin accin, no hay revolucin. Se acusa a los trabajadores de que no trabajan lo suficiente, a los enfermos que acuden demasiado a los servicios de salud, a las familias que se han endeudado por encima de sus posibilidades y a los jubilados, que son culpables de la precariedad, por no morirse a tiempo.

Hay que alzar la voz contra la inoperancia y porque nos derrumban la Sanidad Pblica . Mientras los techos se caen sobre enfermos y trabajadores, se entregan millones a empresas privadas que usurpan el espacio pblico y facilitan el derrumbamiento de los derechos de usuarios y trabajadores. La Marea Blanca denunci que Ms de 5.500 millones de euros son razones suficientes para levantarse Queremos alertar a la ciudadana del peligro que nos acecha con los presupuestos para 2017, temiendo que traigan grandes recortes, como han prometido a la Unin Europea.

Hay ms estrategias de manipulacin. Est la Estrategia de provocacin; para ofrecer soluciones a problemas creados, provocando la reaccin social, a fin de que se demanden medidas, para aplicar a continuacin, precisamente, las que el poder tena previsto aplicar. Se provocan actos violentos en una manifestacin, y a continuacin la polica acta contundentemente. Manipula que algo queda.

Estrategia de la mediocridad; para enaltecer lo vulgar. Estimulando la creencia de que lo moderno es ser vulgar, lo inculto cobra protagonismo y el yo paso adquiere sea de identidad. Esto se observa, cuando los medios informativos, al servicio del poder, cargan contra los valores de la sociedad progresista y avanzada o contra el sistema pblico educativo, acusndole de impulsor de valores alejados de la tradicin, sin presentar una alternativa de calidad a la sociedad actual.

Estrategia de la emocin; para evitar la reflexin crtica. Con esta frmula, se accede al inconsciente para implantar ideas, deseos, miedos y temores o para inducir comportamientos. Por ltimo, la Estrategia de la sobreproteccin; para mostrar quien es el que cuida y protege. Nosotros sabemos lo que Espaa necesita, se escucha decir desde las tribunas. Danos tu voto. Nosotros, que tenemos una visin global, proponemos lo mejor. Tu no actes, nosotros, nosotros que sabemos. Y con la estrategia del miedo y la criminalizacin de las protestas, se evita la reivindicacin de las demandas ciudadanas.

Nada tenemos que perder salvo las cadenas. Nunca regalan nada, todo hay que conquistarlo luchando. Contra la manipulacin, la mayora social debe salir a la calle y mostrar la indignacin por el trato que nos dan y denunciar la injusticia con el grito colectivo de Pan, trabajo, Techo y Dignidad, Todos [email protected] , con los colectivos sociales, sindicales y polticos por el presente y el futuro.

