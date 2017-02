Entrevista a la legisladora del FIT y docente Laura Marrone

"Hay un proceso asambleario en todo el pas como no se vea desde la huelga de 1988"

Los sindicatos docentes anunciaron una medida de fuerza de 48 horas en todo el pas el 6 y 7 de marzo, en la semana en que estaba previsto el inicio del ciclo lectivo. Es contra la decisin del Gobierno de no convocar a la paritaria nacional. En Provincia de Buenos Aires, los gremios adelantaron su rechazo a la propuesta de una suba del 18% en cuatro cuotas.

Adems, los maestros participarn de la marcha convocada por la CGT para el 7 de marzo y adherirn al paro de mujeres del 8.

M.H.: Quisiera hacer un repaso de dnde est parada la discusin salarial docente, tanto a nivel general, como en la Ciudad de Buenos Aires.

L.M.: Desde hace algunos aos, exista un mecanismo que se llama paritaria nacional que reuna a los sindicatos docentes y a los distintos Ministros de Educacin del pas para acordar un piso salarial que luego cada provincia deba tener en cuenta para realizar sus propias negociaciones provinciales. Este mecanismo deriva del hecho de que nuestra estructura de financiamiento educativo y nuestra composicin salarial dej de ser nacional como lo era antes de la transferencia de las escuelas a las provincias. Durante las pocas ms duras de la transferencia, cada provincia peleaba su piso salarial por su cuenta sin ninguna referencia nacional. Durante el kirchnerismo se estableci este mecanismo nacional que la nica diferencia que tuvo en cuanto a la etapa anterior, fue la obligacin de todas las provincias de respetar un piso. De todas maneras se daban situaciones como que el piso que se estableca para muchas provincias era inferior al ya establecido, eso nos pasaba a nosotros en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo.

Por otro lado, se daba la situacin que este piso luego muchas provincias no lo garantizaban, entonces en algunos casos hubo algn mecanismo de compensacin y siempre qued el peso central del financiamiento en las provincias.

Este ao el Ministro de Educacin Bullrich sincer la situacin, como no se iba a hacer cargo del pago de los salarios y evidentemente vamos a una baja salarial, porque la poltica a nivel nacional es que los salarios no superen un aumento del 18%, directamente decidi no reunir a la mesa salarial nacional y queda a consideracin de las provincias de acuerdo a su capacidad de pago.

A esto se ha sumado una cuestin poco conocida y es que el mecanismo por el cual se estableci este sistema de negociacin, tambin garantizaba un pequeo porcentaje a las confederaciones de los sindicatos que se sentaban a la mesa de negociacin salarial. Los sindicatos provinciales no tenan esa cuota extra, era una facultad que el gobierno nacional le otorgaba de la masa salarial que se discuta a los sindicatos participantes. Con el mecanismo actual, por el cual no se establece un piso salarial nacional, los sindicatos tambin se ven afectados.

Esto ha desatado una situacin indita, en un sentido la reaccin de CTERA que desde hace muchos aos no desarrolla una medida nacional para luchar contra la baja salarial y ha dejado a provincias el ao pasado como Santa Cruz, Tierra del Fuego, Misiones, Santiago del Estero, Chaco que se desangraron en conflictos provinciales solas, sin ningn tipo de apoyo ni coordinacin nacional en un marco de gobiernos provinciales que no respetaban ni siquiera ese piso nacional establecido.

Lo que pas este ao fue que el 2 de febrero hubo una movilizacin convocada a la puerta de donde se supona se iban a reunir los gobernadores con el Ministro de Educacin nacional. Fuimos al hotel Savoy, pero no se reunieron all.

En este momento hay un proceso asambleario impresionante en todo el pas, no solamente de las provincias que vienen muy rezagadas y, por lo tanto, con planes de lucha provinciales, sino tambin provincias que no estaban en la lnea de fuego de la demanda salarial pero que ya se ven en una situacin insostenible, como es el caso de Neuqun que ya vot un plan de lucha y Santa Cruz que va tambin a medidas de fuerza.

Un dato sintomtico han sido las asambleas en las jornadas de capacitacin que se dieron en la Ciudad de Buenos Aires durante esta semana, donde ha habido algo as como una decena de asambleas autoconvocadas en las distintas sedes, que han reunido docentes ms que nunca, tendra que remontarme a la famosa huelga de 1988 para recordar una convocatoria como sta, en asambleas muy genuinas, espontneas y masivas que empezaron a pedir un plan de lucha pero unitario. En la Ciudad de Buenos Aires hay 18 sindicatos y no existen instancias de base.

M.H.: Hay una asamblea convocada el 1 de marzo.

L.M.: As es, una asamblea que pretende ser unitaria, que sea el mbito de resolucin. Ha sido tomada como iniciativa de estas asambleas y la apoya e impulsa Ademys, pero Ademys no quiere que esa asamblea sea exclusivamente de Ademys y todas esas asambleas espontneas que se armaron esta semana, sino que tambin venga la UTE y todos los dems sindicatos. La UTE ha sido convocada, incluso se ha convocado expresamente a su direccin, porque es la mejor forma de derrotar esta poltica que tiene una ofensiva no solo salarial, porque es bastante conocida la escala inflacionaria que tenemos y lo que va a significar el 18% que el gobierno pretende para la paritaria de este ao.

Bullrich en estos ltimos das con mucha petulancia dijo en una asamblea de empresarios y distintos personajes vinculados a la privatizacin de la educacin que l aplica una ofensiva contra los docentes desde muchos lugares, sabiendo que los docentes solo tienen capacidad de dar respuesta en uno, y entonces muchas otras cuestiones pasan de largo.

Bullrich atiende en los dos lados del mostrador

M.H.: Esa es la tctica poltica del PRO, no dijo nada que no se sepa.

L.M.: Lo que resulta bastante irritante es el nivel de cinismo con el que se dedica a atacar lo que son los derechos de las personas, a una vida digna y a la educacin.

M.H.: Igualmente me parece que los intereses de Bullrich pasan por los negocios ms que por la educacin.

L.M.: l se reconoce a s mismo ms que un Ministro de Educacin, como un Gerente de Recursos Humanos. La ltima de las muestras de que su inters va hacia la privatizacin tiene que ver con toda la ofensiva que est haciendo en formacin docente, que por un lado no va a ser solo para docentes, sino que tambin para los estatales, con las empresas del seor Snchez Zinny.

M.H.: Los hermanos que atienden en las dos puntas del mostrador.

L.M.: Uno, Gabriel, est a cargo del INET (Instituto Nacional de Educacin Tcnica) y a su vez establece contratos y convenios para la capacitacin por va digital con empresas que estn a cargo de su hermano, Ignacio, director de marketing y educacin de Internet Media Services (IMS). Esto da por resultado una verdadera expoliacin de los recursos del Ministerio de Educacin para el negocio de la educacin privada.

Hemos hablando ya del art. 17 que modifica el gobierno el 28 de diciembre del ao pasado, por el cual les haba quitado a los docentes que los cursos valieran por toda su carrera ponindoles una caducidad de 5 aos. En la nueva escala, pone ms valor a los cursos digitales, justamente los cursos que brinda Zinny y su compaa, que no tienen grupos de docentes para dar una oferta seria de capacitacin sino paquetes de productos digitales que venderan al Estado.

Estamos frente a un negocio de varios millones de pesos que facilita este gobierno mientras cierra todo lo que es la formacin docente. Justamente a los trabajadores que estn siendo desplazados de los programas de formacin, que van a volver a manifestarse.

M.H.: Lo que se est viendo en los ltimos das es esta suerte de utilizacin para negocios privados del Estado, el tema de Correo Argentino, el caso Avianca que surgi ahora.

L.M.: El capitalismo cuando entra en crisis busca nuevas ramas para su reproduccin. Es algo que nunca imaginamos a este nivel, que la salud y la educacin fueran parte de la nueva extensin de los negocios del capitalismo.

M.H.: Es la Ley de pblico-privado que se vot el ao pasado en el Parlamento llevada a este terreno, porque aunque se vot para grandes proyectos de infraestructura fundamentalmente, en un mbito menor podemos ubicarla dentro de este tipo de proyectos que est llevando adelante el Ministerio de Educacin con Internet Media Service que es la empresa de capitales estadounidenses con la que ha hecho este negocio el gobierno.

L.M.: Volviendo al tema de paritarias, maana hay una reunin muy importante a nivel nacional de todo lo que son los sindicatos combativos de toda la docencia, luego de un esfuerzo muy grande, una convocatoria de Ademys a la que se sumaron sindicatos de Formosa, el gremio de docentes autoconvocados, el sindicato de Tierra del Fuego, cuya Comisin Directiva est amenazada por parte del gobierno de Bertone en una ofensiva brutal, tienen una condena que est apelada, pero lo que pretenden es desconocerlos en el reclamo de los trabajadores docentes y estatales, viene tambin Santa Cruz, representantes del sindicato de Misiones.

M.H.: En Misiones hubo un acuerdo de un 13%.

L.M.: Son los sindicatos que usan los gobiernos, como hizo Vidal en la provincia de Buenos Aires que firm sin ninguna asamblea ni proceso real donde los trabajadores hayan dado algn tipo de aval, lo mismo pas con ese sindicato pequeo de Misiones que no tiene ninguna representacin.

Al plenario adems se suman los Multicolor de provincia de Buenos Aires que tienen muchsima representacin, de La Matanza, La Plata, Baha Blanca, entre otras, que van a estar presentes.

Esta convocatoria pretende ir con un mandato al Congreso de CTERA, que ser el jueves.

En principio se est discutiendo un paro para el 6, 7 y 8 de marzo, este ltimo acompaando el paro mundial de mujeres y un plan de lucha, pero que sea discutido en las bases y que no haya ninguna decisin que pueda tomar el Congreso de CTERA por fuera de las decisiones de las bases. Nosotros sabemos de qu se tratan estos mecanismos. En este momento hay una gran efervescencia, hay una gran voluntad de defender el salario que pretende ser destruido y derechos como la formacin docente de la que hablbamos antes. Si CTERA pretende eso como una maniobra para descomprimir el descontento y despus mandar al muere al movimiento, se va a encontrar con que se ha organizado una alternativa de direccin a nivel nacional que va a disputarle a CTERA el respeto a las bases para la continuidad de las medidas de fuerza. Cualquier decisin va a ser tomada por las asambleas escolares, como en otras oportunidades hemos logrado hacer. La dispersin que hemos tenido durante los ltimos aos, que es lo que permiti a CTERA estas negociaciones y dejar a las provincias solas, creemos que no va a continuar, que vamos a dar una vuelta de pgina. El 1 de marzo la asamblea ser en el local de ATE en Belgrano y Alberti.

