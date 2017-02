Per

Qu culpa tiene el fujimorismo en un escenario de corrupcin generalizada?

El Per de nuestros das se encuentra envuelto en un escndalo de corrupcin generalizada, algunos temen que incluso se trate de una situacin endmica, mortal. Hace unas semanas atrs publiqu un artculo sobre el mismo tema, denominado Corrupcin en el Estado Peruano, en el parta de una pregunta: Hasta dnde alcanza la descomposicin del Estado peruano? Y respondiendo esta interrogante, en la parte final argumentaba que La corrupcin no es de ahora, es de hace muchos aos, desde la instauracin de la Repblica o antes.

El maestro Edmundo Murrugarra siempre atento a estas opiniones me escribi: Guamn Poma, hace 400 aos formul la ms completa denuncia de la corrupcin que significo la colonizacin espaola. Y propuso la primera reorganizacin del Estado. Sigue hablndonos para los que quieren escuchar.

Y en efecto, concuerdo absolutamente con la opinin del maestro Murrugarra, la corrupcin con la que convivimos hoy, data desde aquel tiempo en que los espaoles instauraron un Estado fallido, y postergaron a toda una nacin. Luego de un largo proceso y con sus variantes, la situacin es la misma. El tipo de corrupcin que tenemos en el pas data de aquel proceso. Un Estado ajeno a una nacin que pese a todo se forja permanente un destino, una economa, una cultura multicultural, una identidad plural y diversa. Un Estado que le da la espalda a una nacin emergente.

Primero fue el Estado colonial, que privilegiaba los derechos y prerrogativas de una lite social de ultramar, y confinaba a los autctonos a un segundo plano considerndolos de poco o nulo valor; tutel con deferencia incuestionable el enriquecimiento de unos pocos, con el trabajo y esfuerzo de los muchos que formbamos parte de un mandato virreinal. Felipe Guamn Poma de Ayala, grafica este momento procurando denunciar la estructura corrupta y desaprovechada de este perodo, para intentar transformar esta organizacin social y hacer un Buen Gobierno.

Luego lleg la Independencia, que institucionaliz un Estado criollo que empeor las cosas para los indios, los mestizos, los negros, los mulatos, los subalternos de esta tierra; llegando el mejor momento de este modelo, al instituir una Repblica que pas con el tiempo a conocerse con el mote de Repblica Aristocrtica, caracterizada por la acumulacin de unos pocos, la elitizacin del Estado y el desdn absoluto por las clases populares, principalmente por la autoctona; que determin el reconocimiento del Estado como un ente extremadamente racista y discriminador.

No fue hasta la llegada de Velazco Alvarado, que esto cambi profundamente, los giros que decret no solo recaeran en el aparato econmico del pas, sino que a partir de esta transicin, la Reforma Agraria pasara tambin a tener un correlato en la vida prctica del pas, la Repblica Aristocrtica no permita que los sectores populares accedan al voto electoral, solo podan hacerlo los esferas acomodadas.

Luego de la Reforma Agraria, todos tenan derecho a votar, esto posibilit el acceso al poder poltico de los estratos populares, e iniciar un largo proceso de participacin y ciudadana.

Pero tras Velazco, los ricos y poderosos de este pas montaron su contraofensiva, y luego de deshistorizar la imagen de Velazco Alvarado, se dieron maa para imaginar como hacer para volver a tener un pas en Lima, y qu el resto solo signifique acumulacin econmica.

Adems, en este escenario concurri como anillo al dedo de los acaudalados, un movimiento que ensangrent al pas por casi dos dcadas, Sendero Luminoso, que jug un importante papel para las intenciones de los grandes capitales en este pas.

La guerra interna tuvo como teatro de operaciones: el interior del pas; esto sirvi a los poderosos siempre ligados al Estado, para que prestos volvieran a estigmatizar a las provincias, y restituir la siembra del odio racista y discriminador en una Lima que ya no era la que ellos soaban, era ya una Lima diversa, se estaba convirtiendo en una Lima de Limas. La guerra haba acelerado los procesos migratorios y acentu el cambio de rostro de esta capital contempornea.

Ni Belaunde, ni el Aln de su primer desastroso periodo, pudieron con Sendero. Pero ya la polica por su lado, y el movimiento popular por el otro, haban ganado experiencia suficiente para poder enfrentarse a la guerra interna y derrotarla. Fue un grupo especializado de la polica la que permiti la derrota estratgica de Sendero, con la captura de su lder Abimael Guzmn; y fueron las Rondas Campesinas quienes se encargaron de la derrota tctica en el teatro de operaciones.

Pero estas circunstancias coincidieron con la llegada al poder de un advenedizo, de un poltico improvisado y por ello capaz de realizar las ms srdidas acciones para mostrarse como el adalid de la lucha contra la barbarie. El Estado peruano estaba en su peor momento, y las clases poderosas que lo patrocinaban y usufructuaban, no tenan muchos horizontes, cuando vieron en el avieso Fujimori, un hombre sin escrpulos y con la inmoderacin necesaria para realizar el sueo de aquellos potentados.

Fue Alberto Fujimori el encargado de edificar un Estado ad hoc a los intereses de stos. De volver a poner al Estado de espaldas a la nacin, acorde a la moda neoliberal, y de convertir a las clases populares en contrahechos alimentados por polticas asistencialistas indignantes y enajenantes; muchos de los migrantes autctonos fueron convertidos irremediablemente en yanaconas coetneos, sin criterio y sin discernimiento mayor, adictos al clientelaje y al pordioseo.

Fue este personaje de poco fuste, que logr la primera magistratura del pas, quien hizo posible convertir al Estado peruano, luego de subastarlo, en un Estado de vocacin corrupta, con una arquitectura funcional a mercado global, de una marcada orientacin a servir a unos pocos, a enriquecer a los poderosos, y de estar siempre contra los sectores menos favorecidos.

El Estado corrupto de hoy en da tiene un autor: el siniestro Fujimori, y sus huestes.

Por eso, para quienes conocemos las cosas como son, y las llamamos por su nombre, nos causa una enorme estupefaccin escuchar a la heredera del criminal de lesa humanidad hablar de luchar contra la corrupcin.

Pero me deja privado de aire y de circunspeccin encontrar entre amigos y conocidos, a personas que son capaces de pensar que la seora que fuera Primera Dama de la dictadura fujimorista, tenga oportunidad para decir su verdad.

La nica verdad es la de los hechos, y en esta oportunidad como en muchas otras los hechos no admiten duda: Este Estado corrupto de hoy en da tiene un apellido, y es Fujimori. Ms claro no podemos decirlo, y la historia seores, no tiene tiempo para cortinas de humo, ni para sesgos mediticos.

Pero no todo son malas noticias, creo que en este perodo, corren tiempos excepcionales, de cambio, de transformacin, y tal vez podamos lograr que se condenen a los inimputables, y se sojuzguen a los verdaderos culpables. Todo depende de nuestra organizacin poltica, econmica, y sobre todo cultural.



Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.