50 aos despus del asesinato de Lumumba, los congoleos siguen sin esperanza

Pambazuka News

Joseph Kabila, el dirigente de la Repblica Democrtica del Congo, tena que abandonar su cargo el 19 de diciembre de 2016 segn la constitucin. No lo hizo. No hubo elecciones. Por el contrario, un acuerdo negociado con la ayuda de la Iglesia Catlica ha ampliado el gobierno de Kabila hasta diciembre de este ao, cuando se celebrarn las elecciones que designen a su sucesor. En la siguiente entrevista, Maurice Carney, director ejecutivo de Friends of the Congo (Amigos del Congo), explica la situacin poltica en la RDC y la continua intromisin de Estados Unidos.

Ann Garrison: Maurice Carney, podra resumir lo que ha sucedido en la Repblica Democrtica del Congo durante estos dos ltimos meses, en los que la mayor parte de nuestra atencin se centraba en Trump, Rusia y Siria?

Maurice Carney: Por supuesto. El 19 de diciembre, el presidente Joseph Kabila deba cesar en el cargo, de acuerdo con la constitucin de la Repblica Democrtica del Congo. Durante los ltimos aos, ha demostrado que iba a permanecer en el poder a cualquier precio, incluso matando a los congoleos. En enero de 2015, cerca de cuatro docenas de congoleos fueron asesinados por las fuerzas de seguridad de Kabila mientras protestaban contra las medidas que ste intentaba poner en marcha para mantenerse en el poder ms all del 19 de diciembre de 2016.

El 19 de septiembre de 2016, mientras los congoleos protestaban en las calles, las fuerzas de seguridad asesinaron a ms de 50 personas.

De esta forma, lleg el 19 de diciembre, un gran da en el que los congoleos se esperaba que fueran a estar manifestndose en la calle, Joseph Kabila despleg sus fuerzas de seguridad por todo el pas. Tanques, polica y militares se distribuyeron por toda la capital, Kinshasa, y por otras ciudades importantes del pas. Tena el Congo bsicamente bajo ocupacin y l permaneci en el poder ms all del 19 de diciembre. La gente volvi a salir a las calles el 20 de diciembre y sus fuerzas de seguridad mataron a unas tres docenas de personas.

Mientras, la Iglesia Catlica intervino para intentar negociar un acuerdo entre Kabila y su coalicin y las fuerzas de la oposicin; lo que consiguieron el 31 de diciembre. La principal clave del acuerdo fue que Kabila permanecera en el poder un ao ms hasta diciembre de 2017, cuando supuestamente se organizarn unas elecciones.

AG: Tiene algo de fe en este acuerdo?

MC: Muy poca. En primer lugar, el acuerdo en realidad no cumple con las aspiraciones del pueblo congoleo. El pueblo congoleo quera que Kabila acatara la constitucin y cesara en el cargo. En segundo lugar, el acuerdo dice que Kabila puede permanecer en el poder hasta que se organicen las elecciones. Sin embargo, si las elecciones no estn organizadas para diciembre de 2017, Kabila permanecer en el poder. Por lo que no existe un gran incentivo para que ponga en marcha las elecciones, ni para que permita su organizacin.

AG: Qu le gustara que los lectores tuvieran en cuenta para entender el papel que desempea EE.UU. en todo esto?

MC: Bueno, actualmente hay mucho debate en torno a la intervencin de Rusia en las elecciones de EE.UU. Me gustara que la gente se diera cuenta del historial de intervenciones de EE.UU. en elecciones extranjeras. El diario Los Angeles Times inform de que, desde la dcada de 1940, EE.UU. ha intervenido en 81 elecciones extranjeras.

Una de las intervenciones ms devastadoras de EE.UU. fue el derrocamiento del primer ministro Patrice Emery Lumumba, lder elegido democrticamente en el Congo, en 1960. Este derrocamiento fue devastador para el pueblo congoleo no solo porque EE.UU. derrocara y asesinara al lder democrticamente electo, sino porque tambin impuso una dictadura sobre el pueblo congoleo que dur ms de tres dcadas y que destroz y destruy el pas y a su gente.

AG: Ese dictador era Mobutu Sese Seko, pero se deshicieron de l cuando dej de ser til, y luego se deshicieron de su sucesor, no? Puede explicar esa serie de acontecimientos?

MC: Cuando Mobutu empez a suponer una carga en vez de una ventaja, EE.UU. trat de sustituirlo, no a travs de un proceso democrtico mediante el apoyo al movimiento enrgico, pacfico y pro-democracia, sino que lo hicieron mediante el apoyo a una invasin de lo que entonces era Zaire, dirigida por sus vecinos, Ruanda y Uganda. Los dos aliados de EE.UU. instalaron a Laurent-Dsir Kabila, que posteriormente fue asesinado. Lo sustituy Jospeh Kabila, de 29 aos, quien se asegur rpidamente el apoyo de EE.UU. y sostuvo dicho apoyo desde 2001 hasta el presente. En ltima instancia, el apoyo de los Estados Unidos ha sido decisivo en el Congo. Desde el violento derrocamiento de Patrice Lumumba por los Estados Unidos en 1960, ningn lder ha ascendido a jefe de estado sin el respaldo de los Estados Unidos y no ha habido ningn traspaso pacfico del poder.

AG: Mucha gente de su zona o sus vecinos, Uganda, Ruanda y Burundi -y no me refiero a los presidentes, sino a la gente de a pie- muchos de ellos expresaron su alivio al no ser elegida Hillary Clinton, a pesar del hecho de que lo fuera Donald Trump. Podra explicarlo?

MC: S, lo entiendo, ya que perciben que los Clinton, no slo Hillary, sino tambin su marido Bill, confabulan con los criminales de guerra ms socipatas de la regin durante los ltimos 20 aos. Piensan que si Hillary Clinton hubiera sido elegida como presidenta de los Estados Unidos, ellos habran continuado simplemente apoyando al presidente Paul Kagame de Ruanda y el presidente Yoweri Museveni de Uganda. As que sienten un poco de alivio al ver que Clinton no fue elegida. No es que apoyaran a Trump, pero han vivido la era de los Clinton y han visto lo devastador que fue su apoyo a los hombres poderosos en la regin de los Grandes Lagos de frica para la gente de all, especialmente para los congoleos.

AG: Friends of the Congo (Amigos del Congo) tiene su base en Washington DC. Qu planearon para el da de la inauguracin?

MC: Pues bien, esa semana, el 17 de enero, conmemoraremos el asesinato de Lumumba. El 19 de enero es otro da conmemorativo para nosotros, cuando jvenes de Telema fueron asesinados a tiros en la calle por las fuerzas de seguridad del Presidente Kabila en enero de 2015. As que organizamos actos conmemorativos y, al mismo tiempo, tambin asistimos a otros eventos aqu en la ciudad como a la Marcha de las Mujeres, a la Marcha por los Derechos Civiles y a foros, intentamos reunir lo local y lo mundial. Al mismo tiempo que nos solidarizamos con la gente de aqu que se enfrenta a la entrante administracin Trump, tambin estamos pidindoles que se unan a nosotros en nuestra lucha contra el imperialismo, especialmente en el continente africano.

AG: Maurice, gracias por su tiempo.

MC: Un placer.

Ann Garrison es un periodista independiente que tambin colabora con el peridico San Francisco Bay View, Global Research, Black Agenda Report y la web Black Star News. Tambin trabaja en radio para KPFA en Berkeley y para la WBAI en Nueva York. En 2014, se le concedi el premio Democracia y Paz Victoire Ingabire otorgado por la Red Internacional de Mujeres por la Democracia y la Paz. Se puede contactar con ella a travs del correo: [email protected] Esta entrevista apareci anteriormente en Counterpunch.

Fuente: Pambazuka News, Fifty-five years after Lumumbas assassination, Congolese see no relief, publicado el 2 de febrero de 2017.

Traducido para Umoya por Diego Gonzlez Gonzlez y Pedro Lama Guerrero. Universidad de Salamanca.