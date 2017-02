Mio: El suicidio de un trabajador

Politika

Veo en El Mostrador (24-02-17) el cortometraje Mio, de Rodolfo Abud , que cuenta el suicidio de un trabajador frente a la casa de gobierno, en abril del 2001. Me conmueve profundamente y trae a mi memoria un artculo que escrib, en esa poca, a propsito de ese caso dramtico. Ahora, lo reproduzco, aunque su ttulo era otro: Estamos tocando el fondo.

El acto de inmolacin de Eduardo Mio nos estremeci el corazn. Nada puede ser ms conmovedor que un ser humano, un padre de familia, atente contra su propia vida, acribillado por la miseria y la desesperanza. Pero, lo que ms duele, es que un rebelde como l haya dicho basta porque se cans de esperar y de pelear. Por ello, la decisin de Mio constituye un golpe demoledor no slo para su familia y amigos, sino para toda la sociedad chilena.

Mio fue un luchador contra la dictadura y el sistema que sta engendr. Sin embargo, la democracia que se esmer en construir no fue capaz de darle empleo y tampoco le alivi la asbestosis que la empresa Pizarreo le provoc a l y a su padre. Tambin su rabia contra la globalizacin resulta comprensible, ya que mientras sta es aplaudida por los poderes del pas, se acentan las desigualdades sociales.

Al final, no pudo soportar ms Para qu seguir viviendo? Las certezas se haban acabado hace algn tiempo y las pocas esperanzas que quedaban se esfumaban da a da. El suicidio de Eduardo Mio debiera servir para algo. Su carta-testamento, llena de humanidad, dice que no vale la pena vivir en un sistema econmico en que el ser humano se ha convertido en una cosa. Ni la reduccin de los salarios, mediante la flexibilizacin del empleo, ni el crecimiento, a cualquier costo, son los caminos para construir el Chile que anhelamos.

Los trabajadores de nuestro pas se merecen algo ms. La tesis de que los asalariados debieran aceptar cualquiera condicin impuesta por los empresarios, porque as lo exige el mercado y la globalizacin, conduce inevitablemente a la tragedia. Tampoco, como suele insistir el gobierno, basta con el crecimiento para resolver nuestros problemas, ya que el empleo no se est generando automticamente. Ya basta de historia y de cuentos. Crecimiento sin empleo no es desarrollo. Crecimiento sin proteccin de los trabajadores y del medio ambiente no es desarrollo. Crecimiento con desigualdades no es desarrollo.

Tambin el suicidio de Mio es un testimonio definitivo de que la salud en Chile se ha convertido en un negocio que atenta contra los pobres. El mal trato que recibi Mio tanto por los dueos de Pizarreo como por la propia mutual de seguridad es la expresin manifiesta de que slo la plata le asegura a los enfermos no ser condenados a la tramitacin o al olvido.

La muy reciente legislacin, que impide la utilizacin del asbesto, es un aporte a la salud de los chilenos y un avance en favor de la tica ciudadana, pero no restituye los pulmones de los cientos de trabajadores que, muertos o impedidos, se convirtieron en fuente de ganancias de empresarios inescrupulosos. Una compensacin monetaria y una disculpa pblica resultan indispensables.

El ltimo acto de lucha de Mio, su suicidio, frente a La Moneda, podr convertirse en victoria slo si la estrategia de desarrollo vigente en Chile se reformula. Ello significa que la hora de las desigualdades debiera terminar o, al menos, hay que apuntar a reducirlas, mediante un Estado que supere su parlisis y compense a los perdedores de la globalizacin, con oportunidades reales.

Ello significa tambin enfrentar radicalmente un sistema de salud que hace agua por los cuatro costados, mientras las Isapres llenan con edificios modernos las avenidas del barrio alto. Si no nos replanteamos la estrategia de desarrollo de Chile, colocando al ser humano en su centro, la inmolacin de Mio habr sido en vano y su desesperanza, que lo empuj a la tragedia, se extender hacia todos nosotros.

2017 Politika