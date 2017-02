Uruguay

El ocaso fabril

Brecha

El maln de obreros ya no atraviesa las calles de Juan Lacaze (ciudad en el departamento de Colonia) porque ya no hay pitidos, ni cambios de turno, ni produccin. Las mquinas ya no aturden con su sonido ensordecedor ni la celulosa despide su nauseabundo olor. Al lado del puerto, erguida, est la inmensa fbrica desierta, y la calma slo la interrumpe un trabajador de uniforme que, antes de montarse en su moto y abandonar la planta, cierra con candado el portn. Es uno de los cuatro o cinco obreros que de momento an trabajan en la Fbrica Nacional de Papel (Fanapel) para cumplir con un encargo de Granja Pocha, empresa de productos lcteos ubicada en la misma ciudad. A finales de 2016, antes de enviar a sus trabajadores al seguro de paro, Fanapel daba empleo a 300 obreros. Cuatro aos antes ocupaba a 1.080.

Si se mira en retrospectiva, la planta aplic a rajatabla el manual de cmo cerrar una empresa, comenta Francisco Abella, locatario, antroplogo, periodista. Sus dueos de origen nacional, los Calcagno, Raffo, Zerbino y Sanguinetti, la vendieron en 2007 a Tapebicu, una firma de capitales argentinos y estadounidenses. Los nuevos propietarios desembarcaron con discursos cargados de buenas intenciones, pero al tiempo dejaron de pisar el suelo lacazino. Haban comprado un paquete productivo ms grande, Celulosa Argentina, que tena a Juan Lacaze como una sucursal ms, y la empresa prioriz sus otras plantas, con mayor potencial. (Vase Brecha, 20-I-17.) As, Tapebicu comenz a despedir personal y a promover la creacin de empresas tercerizadas en manos de sus ex empleados. En 2013, cuando Fanapel dej de producir celulosa, se parti al medio ese proceso que arrancaba en los montes y terminaba en las resmas de papel. Hace menos de un ao la empresa vendi a Upm su principal activo en el pas, 7.500 hectreas forestadas. Era previsible lo que poda ocurrir, y fue lo que finalmente ocurri.

No es el fin del mundo, pero es el fin de un mundo, explica Abella, y por si no quedara claro agrega: Es el final del modelo industrial. Para Juan Lacaze es un golpe econmico, pero tambin es un cimbronazo simblico, cultural. Si el Juan Lacaze forjado en la actividad industrial qued rengo cuando cerr la textil Campomar, su otra histrica fbrica, la ciudad perdi ahora su ltimo punto de referencia. Fanapel haba sido fundada en 1898. De una u otra forma, durante ms de cien aos fue uno de los principales sustentos econmicos del pueblo.

La herencia social

Cada vez que surge el tema las conversaciones ms distendidas se vuelven serias, y aparecen las caras largas de duelo, respetuosas del dolor propio o ajeno. Por la calle principal, Jos Salvo, viene un carrito que carga arena y del que se asoma un hombre que adivina: No me digan que siguen hablando de Fanapel!. En uno de los complejos de viviendas habitados por papeleros, sentado en una silla playera, espera con paciencia un hombre que no milita en el sindicato pero mantiene viva la esperanza de que la planta resurja.

Contbamos los aos para atrs, yo entr en 1995 y me faltaban 17 aos para jubilarme, cuenta Marcelo Olaverry, presidente del Centro Unin de Obreros Papeleros y Celulosa (Cuopyc). Odiaba el encierro y pensaba que la fbrica no era para m. Entr a los 22 con el plan de trabajar slo por cinco aos; ahora tengo 44. De noche apoyo la cabeza en la almohada y pienso: Estoy sin laburo, maana me tendra que levantar a las 6 de la maana pero estoy sin laburo, no tengo que poner el despertador a las 6?.

Desde siempre a los jvenes que no queran estudiar se los mandaba a pedir empleo a la fbrica, y despus de ingresar la proyeccin iba hasta la jubilacin. Abella cuenta que, mientras trabajaba para el sindicato, una vuelta vino a afiliarse un muchacho que haca pocos das haba entrado a la fbrica. Yo le di el formulario de afiliacin y me dijo: Dentro de 40 aos me jubilo. Era imposible que alguien te fuera a quitar tu destino ah dentro, explica. Eso es a lo que Walter Silva, ex presidente del Cuopyc, hoy con una prejubilacin, le llama el empleado pblico de la actividad privada. O lo que el alcalde, Daro Brugman, describe como la dependencia de la fbrica, de las ocho horas, del patrn. El salario de la fbrica era bueno, seguro, pero la realidad cambi.

Es como el cuento del pastorcito mentiroso, dice Mariana Castro, hoy miembro de la comisin directiva de la cooperativa textil Puerto Sauce, antes trabajadora de Campomar y su sucesora, Agoln:(1) En todas las empresas grandes pasa siempre lo mismo, te dicen: Estamos mal, no tenemos el dinero, el Banco Repblica no nos da ms prstamos, y uno da la pelea, pero llega un momento en que te estn diciendo la verdad. Al principio penss que no puede ser, que la fbrica va a volver a abrir, pero pasan los meses y no abre. Yo hablaba con compaeros de Fanapel y me decan que todo esto se trataba de un tema poltico, y yo no quera ser pjaro de mal agero, pero ya lo viv, y la fbrica no abre ms.

Ahora son los obreros de Fanapel los que pasan de la negacin a la aceptacin. En estos das el sindicato realiza las ltimas gestiones, para no quedarnos con la duda, pero su presidente asume que la cosa est muy complicada. Primero tuve que convencerme a m mismo de que la fbrica cerraba, y despus trasladarlo a 220 compaeros. Es muy duro, y muchos siguen pensando que se va a arreglar. Nos encontramos sin trabajo y sin ningn tipo de mercado laboral acorde a lo que somos y lo que hicimos, explica Olaverry, y describe la mquina con la que trabaj los ltimos siete aos: La Will es la ms linda, cmoda, limpia. Si pudiera rescatar una mquina, rescatara la Will y me pondra a hacer A4 de nuevo, que es lo que me sale bien.

Mientras tanto desde Montevideo viaja el discurso de la reconversin laboral, esa que se podra haber desarrollado con tiempo, antes del cierre de Fanapel, incluso antes de que cerraran Campomar y Agoln. Castro recuerda el mandato que le impusieron a los textiles en su momento, y se pregunta: En qu te reconverts? Yo tengo 50 aos y tengo que trabajar diez o quince aos ms. En qu me reconvierto despus de 33 aos de fbrica textil? Pienso que puedo tener la capacidad de aprender otro oficio, pero cmo hago para que me d para vivir a esta altura de mi vida? No tengo tiempo de empezar de nuevo. Quisiera que me lo expliquen, en qu me reconvierto?.

Para Walter Silva todo se resume en la lentitud con que nos movimos. La idea que se tena era que la fbrica iba a seguir echando humo cien aos ms y que no haca falta recapacitar a los trabajadores. Haba tufillo a desempleo, pero seguimos esperando. Silva apunta directamente al gobierno, porque cuando era dirigente sindical viaj a otros pases y trajo proyectos a los que aadi el toque gaucho. Al menos desde 2005 recorri el Parlamento y los ministerios planteando que haba que tomar recaudos para que esto no fuera un sacudn tan grande, pero lamentablemente se perdi un tiempo valiossimo. Pasaron muchas personas por los diferentes ministerios del Frente Amplio y nadie vio realmente lo que implicaba el proceso de desintegracin laboral de Juan Lacaze. Se llenaron la boca diciendo que esto era un bastin de izquierda y hablando de su historia obrera, pero lo cierto es que falt meterle cabeza, y no fue por falta de propuestas de nuestra parte. Ahora, cul es la salida? Tenernos en seguro de paro in ternum? Hoy estamos donde estamos: los indicadores de Juan Lacaze son un desastre.

Nos alegra que Tabar Vzquez plantee que se deben buscar alternativas dice Olaverry, respecto de las declaraciones que el presidente emiti desde Rusia, pero se tiene que comprometer, porque durante su campaa electoral se qued en las promesas. Todo el mundo se preocupa, pero ahora hay que empezar a ocuparse.

Un porvenir incierto

Ya hay algunos almacenes cerrados y otros comercios han reducido su horario o la cantidad de personal. Mito o realidad, el rumor es que el supermercado Ta-Ta abandonara la ciudad. Algunos papeleros han rescindido sus contratos de alquiler para regresar a la casa de sus padres, y el principal sustento econmico que en otro tiempo lo dio la industria ahora lo aportan los jubilados, generaciones que s pudieron alcanzar sus 35 o 40 aos de trabajo fabril, y que ya estn apretando sus ingresos para respaldar a sus familiares. Hay miedo porque no se avizoran oportunidades, y eso anuncia una recesin econmica en la ciudad, analiza el alcalde, que hace tres meses le envi una carta al presidente Tabar Vzquez enumerando la seguidilla de empresas cerradas y la situacin que afronta el pueblo: primero Campomar, luego la fbrica de juguetes para mascotas Dagelir, ms tarde Agoln. La cooperativa textil Puerto Sauce subsiste peleando, el Parque Industrial que no crece (), el puerto de cargas que no funciona, el agro que no tiene incidencia, el turismo tampoco y ahora esto de Fanapel, concluye.

Para atraer la mirada del resto del pas sobre la falta de empleo en Juan Lacaze, el Cuopyc, junto a otros sindicatos y actores sociales convocaron a una asamblea para el 27 de enero por trabajo, educacin y desarrollo, de la que participaron entre 2.500 y 3 mil personas y por la que cerraron, en seal de apoyo, 120 comercios. Cada tanto irrumpen esas cosas, como cuando el cierre de Campomar, que la gente se tom de la mano y rode el predio de la textil, recuerda Abella. Pero Mercedes Santalla, diputada del Frente Amplio y vecina de Juan Lacaze, se pregunta por el da despus: Tendra que gestarse algo ms, hay que juntarse y elaborar un proyecto conjunto. Ac no se trata de salvar a Fanapel, ac se trata de generar trabajo.

Juan Lacaze tena en 2011, segn los datos del censo nacional, una poblacin en descenso de 12.816 habitantes, con 22 por ciento de personas mayores de 60 aos. La tasa de desempleo era de 6,26 por ciento (mientras que en el resto de Colonia era de 4,19 por ciento), segn un informe elaborado por el Observatorio de Mercado de Trabajo, (2) y la mayor cantidad de puestos de trabajo se concentraba en Fanapel, los comercios, el Parque Industrial, la cadena lctea, la salud y los servicios industriales (90 por ciento cautivos de Fanapel), segn un relevamiento realizado por la licenciada Esther Secco en 2012. (3) Adems se calcula que entre 700 y mil personas viajan todos los das a trabajar a otras ciudades o departamentos, y el concepto de ciudad dormitorio parece haberse instalado en la rutina de Juan Lacaze.

Se gener una dependencia tal hacia las fbricas que, a la hora del cierre, no existe autonoma para desarrollar otro tipo de actividad, plantea Abella, en la misma lnea que Martn de Freitas, gerente de la Agencia de Desarrollo Econmico (Ade), y Hugo Maln, presidente de la Red de Agencias de Desarrollo Econmico Local. No tendramos que promover otra vez el modelo de produccin a gran escala, porque esas empresas grandes en las ciudades chicas implican riesgos muy altos, dice De Freitas, y Maln complementa: Uno vea venir esto, en una ciudad en la que dos grandes empresas monopolizaron todo y generaron una cultura de trabajo que haba atado a la poblacin.

La Ade administra el Parque Industrial de Juan Lacaze, donde hoy se encuentran ubicados 14 emprendimientos (entre ellos la cooperativa Puerto Sauce), siguiendo la idea de que es mejor contar con diez empresas de diez empleados que con una de 100. Las instalaciones son las de la ex Campomar, propiedad hoy de la Intendencia de Colonia y la Corporacin Nacional para el Desarrollo (Cnd), una institucin que, segn el alcalde, ha estado bastante ausente. En el caso del Parque Industrial falt visin y previsin, no hubo inversin ni de la Intendencia ni de la Cnd. Hay dos ministerios que tendran que tener un rol clave, el de Industria y el de Economa, porque hay que armar un ambiente adecuado para atraer inversiones, hay que reducir los costos energticos y dar beneficios fiscales. Adems, la Ade busca generar una incubadora de empresas, para transformar ideas en proyectos y brindar asesoramiento tcnico. Tenemos que tener 40 empresas dentro del Parque Industrial. Queremos diversidad y que se ayuden para solventar algunos de sus costos, plantea De Freitas.

Otro asunto en la mira es el desarrollo de la actividad portuaria, algo difcil de implementar mientras funcionaba su vecina Fanapel. El alcalde adelanta que existe un proyecto comandado por Orlando Dovat, presidente de Zonamrica, Ricardo Zerbino, ex ministro de Economa y ex presidente de Fanapel, y dos operadores logsticos del puerto de Montevideo, para la construccin de un barco especial de cargas, que espera por la aprobacin de un financiamiento del Banco Repblica.

Pero la apelacin al puerto genera ruido en algunos, que piensan que no garantizara la cantidad de puestos de trabajo que se necesitan. Cada vez que cierra una fbrica, qu es lo que resurge? El puerto. Cuando cerr Campomar el puerto funcion con tres empleados que no eran textiles, y no absorbi mucha mano de obra. Cada vez que hay un cierre, enseguida aparece el impulso del puerto, pero no pasa del impulso, opina Castro. Trayendo una lnea de barco que contrate a tres personas no creemos que se reactive el puerto. Se tiene que pensar a Juan Lacaze de aqu a 15 o 20 aos. Y lo que se va a encontrar es a una poblacin envejecida, a 300 ex empleados de Fanapel, la mitad con ms de 35 aos y ms de 15 aos de trabajo en la fbrica, sostiene Olaverry.

Casi 25 aos despus de su cierre, la herencia de Campomar sigue marcando la fisonoma de Juan Lacaze: el estadio, el club Cyssa, la escuela, la Casa del Nio, la chimenea, los nombres de las calles. Hoy, con el cierre de Fanapel, la inmensa fbrica desierta interpela sobre lo que Juan Lacaze fue y lo que puede ser.

Notas

1) Agoln fue la empresa que retom la operativa de Campomar (aunque con 250 empleados de los 800 que tena su antecesora) y que, gestionada por la estatal Corporacin Nacional para el Desarrollo, funcion hasta 2014. Luego la sucedi la cooperativa Puerto Sauce.

2) Del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, elaborado por Alejandro Castiglia en 2013 con base en los datos del censo nacional de 2011.

3) Diagnstico territorial, elaborado en el marco del proyecto Impulso de la innovacin social como estrategia de desarrollo de los territorios y las personas de Juan Lacaze.