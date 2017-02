Entrevista al ingeniero agrnomo Eduardo Cerd

"Es momento de pensar en otros caminos"

Greenpace

Eduardo Cerd es vicepresidente del Centro de Graduados de la Facultad de Agronoma de la Universidad de La Plata, asesor de campos y un referente en la produccin agroecolgica, con casos emblemticos (finca La Aurora en Benito Jurez, Buenos Aires). Es tambin integrante de la Sociedad Cientfica Latinoamericana de Agroecologa (Socla) y un activista por otro modelo agropecuario. La necesidad de implementar la agroecologa, los ejemplos concretos, las consecuencias del agronegocios, el rol de la universidad y las potencialidades del sector.





- Qu es la agroecologa?



Es compatibilizar conceptos de la ecologa a la produccin agropecuaria.



- En una prctica nueva?



En la agronoma hay muchas ramas, como en la medicina. La agroecologa es una rama, una especializacin, una forma profunda de entender la produccin agropecuaria. Es bastante nuevo para los ingenieros agrnomos que se forman con muy poca base ecolgica. Lamentablemente la agronoma y la veterinaria siempre estuvieron ms volcadas a la produccin, siempre en busca de rendimiento y eso nos hizo tener una mirada muy basada en insumos. El ingeniero agrnomo termina preocupado en tal o cual producto, en las dosis. Se perdi de vista todo lo que tiene que ver con la ecologa, la relacin de vegetales, suelos, animales. Es muy necesaria esa mirada y vemos que faltan profesionales para disear, desarrollar, acompaar al productor en esto de producir tratando de alterar lo menos posibles el ambiente.



- Tiene que ver con el uso de agroqumicos?



Muchas veces la gente dice que no quieren que los fumiguen, son muy notorias las enfermedades en las zonas fumigadas. Y habitualmente las instituciones dicen que sin agroqumicos no se puede producir. Eso es falta de informacin. Quiz no saben producir. Pero hay estrategias para hacerlo.



- Algn ejemplo concreto?



En quince aos en zona sudeste de Buenos Aires obtuvimos un promedio de ms de 3300 kilos de trigo, ms de 5000 kilos ahora (2014-15), y lo cotejamos con los vecinos y estamos muy parecidos. Con la diferencia de que en la medida que favorece los suelos, las plantas, nos usamos fertilizantes qumicos ni herbicidas. Mantenemos un costo de 150 dlares por hectrea y los vecinos fueron subiendo, estn casi en 420-350 (campaa 2014/15 y 2015/16) dlares de costos. Nosotros mantuvimos el nivel de costos y fuimos subiendo los rendimientos.



- Qu le dicen los productores vecinos?



Les interesa, pero no estn muy difundido que hay alternativas. Es un proceso de ir haciendo con los productores. Mostrar que la tecnologa (transgnicos) que se propuso prometa un exceso de optimismo, crean que con un herbicida iban a controlar todo, pero la naturaleza no funciona as. Las plantas se volvieron resistentes, los gastos de herbicidas que antes costaba ocho dlares ahora est 30, antes usaban dos litros por hectrea, ahora deben usar ms de diez litros. Dnde termina esto? El productor est viendo que esas lneas de pensamiento lo est llevando a un uso muy alto de agroqumicos, con alto riesgo, tanto para el bolsillo como para la salud. Es un callejn sin salida.



- La opcin?



Hay otra forma de hacerlo. La agroecologa es una herramienta para pensar y estar a favor de la vida. En vez de controlar con venenos a los insectos y las plantas, hacerlo de otra manera, que funciona bien. Es momento de pensar otros caminos. La agroecologa viene a dar elementos de la ecologa, que son principios universales para manejar establecimientos agropecuarios con una mirada sistmica, para que trabajen en equilibrio y usar muy pocos insumos externos.



- Qu hace falta para fomentar esa modelo?



Se requiere tener una mirada distinta para el campo, protegerlo, y al mismo tiempo eso favorece al productor. Tener claro que no hace falta agrotxicos para producir alimentos. Se trata de pensar en otro tipo de agricultura y eso no implica volver 60 aos para atrs, como suelen decir algunos. Tambin aclarar que no son recetas, no se trata de copiar, cada zona tiene su particularidad y hay que probar e ir adaptando.



- Cul es el rol de la universidad?



Muy importante. No todos los profesionales quieren producir para el modelo actual y hay productores que quieren otro tipo de agricultura. Los ciudadanos no quieren fumigaciones cerca de sus casas, en esas zonas s o s habr que hacer otra agronoma. Y esto es una oportunidad para los profesionales, dejar un modelo de agronoma qumica que perjudica la salud.



- En muchos lugares se solicita regiones libres de qumicos, cinturones agroecolgicos.



Los ciudadanos tienen derecho a no ser fumigados. Agrnomos y veterinarios lo toman como ofensa, creen que no se puede producir. En vez de ofensa para los profesionales tiene que ser una oportunidad. La universidad, el INTA, los colegios de ingenieros agrnomos deben profundizar en la agroecologa. Es imprescindible producir sin deteriorar los recursos.



- Cul es su balance del modelo de agronegocios, con transgnicos y qumicos?



Hay varios aspectos. Uno es la sociedad y la salud, donde se perciben las enfermedades, cncer, malformaciones, desequilibrios fsicos. Es una agricultura con muchos insumos y costos, tiene que ver con la farmacologa, la mayora de la gente usa ms medicamentos y lo mismo pasa en el agro. Es un proceso que cada vez requiere ms insumos.



En los 90 costaba 100 dlares hacer una hectrea de trigo, a los diez aos ya eran 200 dlares y hoy son ms de 300 dlares. Aumentaron los insumos y aumentaron las dosis. Si vas al mdico y te receta un remedio. Y luego volvs y te da el doble: est claro que no est mejorando tu salud. En los campo del agronegocios paso lo mismo. Y otro factor es que este modelo expulsa gente. En definitiva, tiene consecuencias en la salud, en los suelos, en las plantas, animales y sociales. La agroecologa es una alternativa para evitar esas consecuencias.





Daro Aranda es periodista especializado en extractivismo (petrleo, minera, agronegocios y forestales). Trabaja en el diario Pgina/12, la cooperativa de comunicacin La Vaca y las radios FM Kalewche (Esquel), la Cooperativa La Brjula (Rosario) y Los Ludditas (FM La Tribu). Escribe sobre pueblos indgenas, organizaciones campesinas y asambleas socioambientales. Adems es autor de Argentina originaria: genocidios, saqueos y resistencias y Tierra Arrasada. Petrleo, soja, pasteras y megaminera En el marco de la campaa de Agroecologa, escribi una serie de artculos vinculados a la temtica de la agricultura ecolgica. Todos los jueves publicaremos en nuestro blog una nota contando diferentes aspectos y testimonios sobre este tema. No te pierdas este especial sobre el futuro de los alimentos en la Argentina.





Fuente: http://www.greenpeace.org.ar/blog/es-momento-de-pensar-otros-caminos/18078/