La exposicin laboral al amianto de los bomberos

Otra ocasin, mi tnica de amianto

y en tu luz, Noche Morena,

y en tu fuego arder, loca falena!

(Francisco de Ass Len Bogislao de Greiff Husle (abreviado, Len de Greiff), poeta colombiano -1895-1976-, en Variaciones alrededor de nada. Trova del nocturno sortilegio. Sonatina.)

Fuego mortal

A Eduardo Mio

El medioda y el desgarro mortal,

el fuego y la indiferencia.

Muchas muertes

dentro de una sola muerte.

Ardi como un hombre sin identidad

frente al Palacio de Gobierno,

sin sombra ni pan en los bolsillos.

Su alma inmensa de humanidad,

se fue de viaje hacia

donde otros hombres murieron antes.

Ardi como la erupcin de la tristeza

en los vestigios del que nunca tuvo nada.

Se march solitario de soledad

y con los dientes apretados

de rabia e impotencia,

con la esperanza y la tragedia

entre sus manos.

(Del libro: A buen paso atraviesa la noche, de Alejandro Lavqun, escritor y poeta chileno, asiduo colaborador de Rebelin).

Los caminos del amianto y del fuego, se cruzaron histricamente desde hace ya mucho tiempo, (Maines , 2013).

En 1792, el profesor de Fsica Jean Aldini -del que se afirma que sirvi de inspiracin a Mary Shelley para su Frankenstein, por sus macabros experimentos de electrocucin de cadveres de ajusticiados, a veces introducindoles electrodos por el recto: Alonso Pea (2011)-, inventa el traje de amianto contra el fuego, que sera muy utilizado por los bomberos, por sus propiedades de resistencia al fuego. A partir de entonces, bomberos, vulcanlogos, pilotos de carreras de automviles, dobles de los actores, especializados en el rodaje de arriesgadas escenas de peligro, etc., etc., morirn a causa del mesotelioma, muchas veces sin saber de qu moran, ni por qu lo hacan.

En la maana del 30 de Noviembre del ao 2001, un hombre de 52 aos, frente al presidencial Palacio de la Moneda, de Santiago de Chile, se clav en el abdomen un cuchillo de grandes dimensiones, se roci con un combustible, y se suicid, quemndose a lo bonzo, haciendo entrega de una carta, a los aterrados transentes. Este es el texto de su ltima carta:

"Mi nombre es Eduardo Mio Prez, CI: 6.449.449-K, militante del Partido Comunista. Soy miembro de la Asociacin Chilena de Vctimas del Asbesto. Esta agrupacin rene a ms de 500 personas que estn enfermas y murindose de asbestosis. Participan las viudas de los obreros de la industria Pizarreo, las esposas y los hijos que tambin estn enfermos solamente por vivir en la poblacin aledaa a la industria. Ya han muerto ms de 300 personas de mesotelioma pleural, que es el cncer producido por respirar asbesto. Hago esta suprema protesta denunciando: 1.- A la industria Pizarreo y su holding internacional, por no haber protegido a sus trabajadores y sus familias del veneno del asbesto. 2.- A la Mutual de Seguridad, por maltratar a los trabajadores enfermos y engaarlos en cuanto a su salud. 3.- A los mdicos de la Mutual, por ponerse de parte de la empresa Pizarreo y mentirle a los trabajadores, no declarndoles su enfermedad. 4.- A los organismos de gobierno, por no ejercer su responsabilidad fiscalizadora y ayudar a las vctimas. Esta forma de protesta, ltima y terrible, la hago en plena condicin fsica y mental como una forma de dejar en la conciencia de los culpables el peso de sus culpas criminales. Esta inmolacin digna y consecuente la hago extensiva tambin contra: Los grandes empresarios, que son culpables del drama de la cesanta, que se traduce en impotencia, hambre y desesperacin para miles de chilenos. Contra la guerra imperialista, que masacra a miles de civiles pobres e inocentes para incrementar las ganancias de la industria armamentista y crear la dictadura global. Contra la globalizacin imperialista hegemonizada por Estados Unidos. Contra el ataque prepotente, artero y cobarde contra la sede del Partido Comunista de Chile. Mi alma que desborda humanidad, ya no soporta tanta injusticia. Eduardo Mio Prez".

El padrastro del seor Mio, Manuel Cerda, fue trabajador de la empresa Pizarreo, hasta mediados de los aos setenta, y muri de asbestosis, en 1989.

El viernes 2 de diciembre del ao 2011, en el dcimo aniversario, se celebr un acto conmemorativo, que inclua la pblica quema de un mueco, representativo de la inmolacin.

La muerte de Eduardo, directamente por el fuego, y de forma indirecta por el amianto, marca un indeleble hito en ese cruce de caminos, al que antes aludamos.

Recientemente, el sindicato Comisiones Obreras ha formulado una exigencia respecto de que los bomberos sean incluidos en el censo de trabajadores que han estado expuestos al amianto, en algn momento de su historia laboral. Vase, al respecto: http://www.nuevatribuna.es/articulo/sindical/ccoo-exige-inclusion-bomberos-registro-trabajadores-expuestos-amianto/20170219114638136890.html Y tambin: http://www.europapress.es/asturias/noticia-ccoo-pide-incluya-bomberos-registro-trabajadores-expuestos-amianto-20170217182831.html

Las evidencias disponibles, avalan, en efecto, la pertinencia de ese posicionamiento sindical.

Si atendemos a lo que nos seala la crnica judicial espaola, podremos advertir, en primer lugar, el importante riesgo derivado de la exposicin al asbesto, cuando se ha sido bombero a bordo de un buque, como es el caso de los petroleros. En efecto, el fallecimiento por asbestosis, es un fatal desenlace que presupone unos elevados niveles de exposicin laboral. Es lo que refleja la resolucin judicial STSJ ICAN 3494/2014, en la que podremos leer: D. Ceferino falleci el 4 de diciembre de 2007 por complicaciones derivadas de un cuadro de fibrosis pulmonar, asbestosis y lipomatosis pleuromediastnica severa, dislipemia, hipertensin, insuficiencia renal crnica, cardiopata isqumica crnica. La misma circunstancia (bombero a bordo de un buque, con afectacin, por la presencia de amianto en la nave), la veremos tambin reflejada en la sentencia STSJ GAL 2502/2014.

Exposiciones netamente ms dbiles o espordicas son ya suficientes, por el contrario, cuando se trata de una afectacin por mesotelioma, trgica circunstancia que es reflejada en la sentencia STSJ M 2164/2012, cuando en ella se dice: La Sentencia apelada, recoge la doctrina jurisprudencial en materia de responsabilidad patrimonial de las Administraciones Pblicas, examina la prueba practicada y considera acreditado que D. Luis Carlos, padre y esposo de las recurrentes, falleci el da 15 de junio de 2009 a consecuencia de un mesotelioma y que dicha patologa tuvo su origen en la exposicin al amianto como consecuencia del desempeo de su trabajo en el cuerpo de Bomberos.

La etiologa por amianto resulta clara, pero ya no tanto las circunstancias concretas de la exposicin laboral, cuando se trata de quien ha ejercido de bombero en un sector industrial y en un centro de trabajo, que ya de por s mismos representan claramente ese riesgo, como es el caso del trabajo en astilleros. Es lo que se relata en la sentencia STSJ GAL 3042/2016: El actor ingres en la empresa con la categora profesional de oficial de 3' en el gremio de soldador y posteriormente, en fecha 11 de septiembre de 1.972, cambi a la profesin de bombero, con destino en el centro de contraincendios se declar a don Teodoro en situacin constitutiva de invalidez permanente en grado de total para su profesin habitual de bombero. El hecho probado tercero de la referida resolucin judicial establece que el actor presenta en julio de 1.992 infarto agudo de miocardio anteroseptal, bronquitis crnica, hipercolesterolemia, etilismo crnico, cardiopata isqumica ECO de enero de 1.993: hipoquinesia septal proximal... se declar a don Teodoro en situacin legal constitutiva de invalidez permanente absoluta para toda profesin u oficio, por enfermedad profesional, por padecer el actor las siguiente, patologas: adenocarcinoma de pulmn en lbulo inferior derecho Paciente a exposicin al amianto que en reconocimiento rutinario evidencia ndulo pulmonar Engrosamiento pleural bilateral asociado a placas pleurales en relacin con asbestosis. Engrosamientos pleurales bilaterales, con calcificaciones groseras, en probable relacin con exposicin a asbestos. La misma dualidad de orgenes del riesgo de exposicin al asbesto, la veremos contemplada en las resoluciones judiciales STSJ GAL 2208/2015, ATS 2276/2012, STSJ GAL 5440/2011 y STSJ GAL 6360/2014, todas ellas concordantes tambin en la ndole de las patologas sufridas por el trabajador: asbestosis o adenocarcinoma de pulmn.

En la literatura mdica, hay constancia, por supuesto, de afectaciones por patologas asociadas a la exposicin al amianto por parte de los bomberos ver, por ejemplo: Markowitz et al. (1991)-, algunas tan caractersticas como es el caso del mesotelioma.

El mesotelioma tambin ha afectado al encargado del mantenimiento de un camin de bomberos, a causa del amianto presente en los frenos: Maltoni et al. (1999).

El 3 de julio de 2012, la versin on-line del diario EL PAS publicaba una informacin, segn la cual el Ayuntamiento de Madrid debera pagar 111.400 euros de indemnizacin a la familia de un bombero municipal, fallecido de mesotelioma en el ao 2009, tres aos despus de su jubilacin, y a causa de su exposicin al amianto en el trabajo.

As lo haba resuelto la Seccin Dcima de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (STSJ MAD 2164/2012, ya citada aqu anteriormente). Por nuestra parte se resalta el carcter novedoso de la va judicial por la que se resuelve este litigio, con resultado favorable para la familia demandante; va que vino propiciada por carcter de entidad pblica de la parte demandada. Previamente, el Ayuntamiento haba rechazado acordar la indemnizacin solicitada.

Las vctimas directas del amianto, y sus respectivas familias, se ven siempre abocados a su triste condicin de eternos pleiteantes por el reconocimiento, a regaadientes, y por va judicial, a un reconocimiento tardo, cuando no tambin cicatero, de una indemnizacin econmica, no siempre alcanzada, y que jams podr equilibrar el sufrimiento por el dao padecido, con prdida de la propia vida. Vase, al respecto, nuestro e-book titulado: Desvalidos y desvalijados Las vctimas dobles del amianto (Rebelin, 03/07/2015 / http://www.rebelion.org/docs/200669.pdf ).

En el caso concreto de la exposicin laboral al asbesto, protagonizada por los bomberos, al no tratarse de una situacin estable y continuada, como sera el caso de las tareas desempeadas en las industrias en la que el amianto formaba parte de la composicin del producto final elaborado, esa exposicin, salvo cuando se ha tratado de la habida con ocasin de los peridicos ensayos consistentes en simulacros de incendios, resulta ser mucho ms contingente, aleatoria, diversa, sujeta a cada concreto acontecer realmente habido en la respectiva historia laboral, y, en definitiva, mucho ms difcil de probar, y de que quede admitida como tal. Por consiguiente, los bomberos estn ms abocados al desamparo judicial, sin tutela efectiva de sus derechos, cuando la afectacin por alguna de las enfermedades asbesto-relacionadas les llega a alcanzar.

La sentencia estableca una relacin directa entre el mesotelioma y la exposicin laboral al asbesto, por el contacto con trajes, botas, escafandras, manoplas y mantas que lo contenan; unas mantas, por cierto, con las que, eventualmente, eran cubiertas las personas rescatadas de los incendios. Teniendo presente que para desencadenar un mesotelioma, dcadas despus de acaecida la exposicin, basta con que sta haya podido ser nica, breve y de baja intensidad en la concentracin de fibras en atmsfera, queda dentro de lo imaginable y de lo plausible, la suposicin de que alguno de los as rescatados de un incendio, no hayan tenido que pagar, a la postre, un alto precio en salud y en esperanza de vida, de resultas del susodicho rescate.

Tambin tenan un contacto con el amianto, casi permanentemente, cuando realizaban la revisin rutinaria de sus vehculos de trabajo, y asimismo mantenan ese contacto, cuando realizaban maniobras de ensayo de extincin de incendios, en el parque de bomberos, y obviamente tambin cuando las labores de extincin eran reales.

David Chesser, de Texas, ascendido a jefe del Departamento de Bomberos de Beaumont, el 27 de julio de 2.009. Su esposa, Michelle, recogi su collar de bronce, durante la ceremonia de promocin y nombramiento. l no pudo hacerlo, postrado por un mesotelioma. Haba servido en el Departamento durante 35 aos, siendo ascendido a capitn en 1.992.

Roger Gee, ex bombero de Derbyshire, Inglaterra, haba trabajado durante 26 aos en el South Yorkshire Fire Service. En el desempeo de su profesin, estuvo en contacto con el amianto, en diversas situaciones: durante el uso de mantas de asbesto, para apagar incendios de chimenea; en los ejercicios de entrenamiento, sin equipos de respiracin, en conductos que contenan amianto, en la dcada de 1.970. En Enero de 1.999, le diagnosticaron un mesotelioma, sometindose a quimioterapia, en el St Bartholmews Hospital de Londres. Vase tambin: Pukkala et al. (2014).

En Daniels et al. (2013), los autores reportan un exceso de mesoteliomas (SMR=2.00), en una cohorte formada por bomberos.

No deja de ser una grotesca y dramtica paradoja, el hecho de que, en el momento ms crtico, cuando las propiedades ignfugas del asbesto alcanzan la culminacin, esto es, cuando el incendio llegue a producirse, sea precisamente cuando la dispersin de las fibras de amianto en el seno de la comunidad en la que se asent la proteccin contra el fuego, origine en simultaneidad un riesgo medioambiental muy serio, por la dispersin de fibras del asbesto, originada por el propio incendio: Bridgman (1999), (2000) & (2001), Hoskin & Brown (1994), Smith & Saunders (2007).

En la actualidad, cuando hace ya aos desde que se ces de incorporar amianto en la fabricacin de edificios, la demora en el desamiantado de las edificaciones que datan de antes de dicho cese, est determinando, all donde dicha demora se mantiene, como es el caso de Espaa, un evitable riesgo para los bomberos que han de actuar cuando alguno de esos edificios ms antiguos se incendia, al igual que sucede cuando los operarios del gremio de la construccin, han de proceder al derribo de tales edificios, todava con presencia de asbesto, si no se procede antes a su retirada, por personal idneamente adiestrado, y dotado de las necesarias medidas preventivas, tanto individuales como de proteccin colectiva y para el medio ambiente circundante. Es lo que se denuncia en el artculo de Fritschi & Glass (2014).

En cualquier caso, debe de advertirse que la exposicin al amianto en la actividad profesional de los bomberos, no ha venido vehiculada solamente por la presencia del susodicho mineral en las edificaciones siniestradas, sino que tambin lo ha sido por la constituida por algunos de los medios personales de proteccin contra el fuego (guantes, delantales, mantas, monos, etc., fabricados con textiles de asbesto), utilizados habitualmente por los bomberos, en el desempeo de sus actividades profesionales: Beaumont et al. (1991).

La exposicin de los bomberos al amianto contenido en los edificios siniestrados, qued dramticamente evidenciada, con ocasin del atentado terrorista a las Torres Gemelas del World Trade Center de Nueva York: Prezant et al. (2002).

Es lo mismo que lo sucedido en otros diversos lugares, como, por ejemplo, Lbano, Siria, Kobe, Christchurch, etc., ya se trate de escenarios blicos, o de sitios sacudidos por catstrofes naturales, tales como huracanes, terremotos, etc.

En Samet et al. (2007), los autores, sobre las consecuencias higinicas del incidente terrorista del World Trade Center, manifiestan: Contina la controversia sobre el grado de exposicin del asbesto entre los trabajadores y la poblacin en general. La Agencia de Proteccin Ambiental recolect miles de muestras de polvo transportado por el aire y sedimentado y analiz su contenido de asbesto. La mayora de las muestras tenan un contenido de asbesto por debajo del umbral de liquidacin utilizado para las escuelas. Algunos trabajadores del lugar probablemente inhalaron fibras de amianto, particularmente si no llevaban equipo protector. El nivel de exposicin al amianto entre las personas que viven y trabajan alrededor del sitio fue probablemente menor y es poco probable que haya sido suficiente para causar asbestosis o un aumento mensurable en el riesgo de cncer de pulmn. Aunque tal exposicin podra aumentar ligeramente el riesgo de mesotelioma, cualquier exceso no sera evidente durante dcadas... El seguimiento de los bomberos durante el ao posterior al desastre mostr una reduccin en la funcin pulmonar 10 veces ms severa que la prevista para un solo ao de envejecimiento: una cada de aproximadamente 320 ml en el volumen espiratorio forzado en 1 segundo, en comparacin con la cada normalmente prevista, de 30 ml..

En el contexto de la industria petrolfera, merecen especial consideracin, por su situacin de riesgo frente al fuego, las plataformas petrolferas y las torres de perforacin, por lo que el amianto ha sido profusamente utilizado en ellas, por sus propiedades ignfugas. Se trata de un entorno laboral que ha dado lugar a exposiciones y consiguientes afectaciones, con el correspondiente reflejo en demandas judiciales. En dicho entorno laboral, quienes en l han asumido funciones de bombero, han sido, evidentemente, parte de la plantilla de trabajadores que con ms proximidad e interaccin con el asbesto han tenido un arriesgado protagonismo.

La accin protectora del amianto frente a los estragos del fuego, ha sido un elemento integrante de alguna obra de ficcin.

Un ejemplo del protagonismo del amianto en la trama de un relato cinematogrfico, lo tenemos en la pelcula muda, del ao 1921, EL ROSTRO PLIDO, protagonizada por el actor cmico Buster Keaton. En ella, cuando se dedica a la caza de mariposas, Buster es apresado por una tribu de indios, que le atan al poste de tortura, para quemarle vivo, pero mientras que los pieles rojas buscan la lea necesaria, consigue escapar, si bien es apresado de nuevo, aunque, en previsin, se ha vestido con un traje de amianto. Los indios ven, con asombro, que el fuego nada puede contra l y, tomndole por un ser sobrenatural, le hacen jefe de la tribu.

La exposicin laboral de los bomberos al amianto, no deja de ser, a fin de cuentas, una ms de las diversas exposiciones a diferentes agentes txicos, durante el desempeo de sus tareas de extincin de los incendios (monxido de carbono, benceno, partculas en suspensin en el aire y el humo respirados, hidrocarburos policclicos aromticos, formaldehido, cloruro de hidrgeno, cianuro, humos de escape de la combustin del disel, etc.) Melius (2000), Golden et al. (1995), LeMasters et al. (2006), Bates (2007) . Algunos de los txicos antes mencionados, asumen un rol sinrgico frente a la etiologa por asbesto, del cncer pulmonar.

Por todo lo expuesto, consideramos que est sobradamente justificada la iniciativa formulada por el sindicato Comisiones Obreras.

Bibliografa

