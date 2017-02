Resea del libro de Paco Puche "Lecturas impertinentes III", Mlaga, Ediciones del Genal, 2016, 315 pginas

Con rebelda, excelente informacin y anlisis, y mucha y justificada indignacin

El resumen de esta resea: un libro imprescindible de un autor -cientfico, activista, humanista-hombre del Renacimiento crtico- no menos imprescindible. As, pues, no se lo pierdan. Cuando puedan: lean, mediten, tomen apuntes y saquen conclusiones.

Entre los maestros del autor: Lynn Margulis, en posicin destacada (Margulis en estado puro: alegra de vivir comenta en una ocasin), John Berger, Nicholas Georgescu-Roegen, Jos Manuel Naredo, Jorge Riechmann, Karl Polanyi, Joan Robinson, Manfred Max-Neef, Erwin Schrdinger. Hay ms. Las lecturas son muchas y variadas, siempre pensadas con cabeza propia.

Los antecedentes de este libro con palabras del propio autor: El volumen II de estas Lecturas impertinentes apareci en Ediciones del Genal en la primavera de 2014. El volumen I haba sido publicado en la misma editorial, en colaboracin con Airon Sesenta, la anterior primavera de 2013. De hecho, nos comenta, los volmenes II y III constituyen un solo libro que por razones de materialidad anda editado en dos partes.

La preocupacin central, el motivo esencial de este escribir para la reflexin y, al alimn, la accin y la denuncia, se explicita en la ltima pgina del ensayo: Este libro se acab de imprimir en el otoo de 2016, siglo, ao y temporada que se abren a las exigencias, cada vez ms apremiantes, de cambiar el mundo en favor de la dignidad, la equidad y los ecosistemas, y para as poder alejarlo de los serios peligros de una crisis definitiva de especie. Crisis definitiva, una pesimista conjetura del autor ms que fundamentada. Es una posibilidad, un escenario probable; no es un destino inexorable.

La estructura de estas tercera lecturas es la siguiente: Captulos I y II: Lecturas impertinentes II. Captulo III Economa heterodoxa. Cap. IV. Ecologa. Cap. V. Agroecologa y campesinado. Cap. VI. Agua. Cap. VII. Libros y libreros. Cap. VIII. Crisis, cooperacin y empata. Cap. IX. Mlaga. Cap. X. Entrevistas y presentaciones.

Algunas de las temticas desarrolladas: 1. Las necesidades humanas. 2. La economa feminista. 3. La nocin de vida digna: vivir mejor con menos. 4. El decrecimiento socialmente sostenible. 5. El amianto como canario de la mina del capitalismo (hay pocos autores en Espaa que puedan hablar del tema con mayor conocimiento de causa). 6. Anticapitalismo: el capitalismo, en todas sus versiones, opera contra natura. 7. Las prcticas criminales de las grandes corporaciones. 8. El agua y sus caminos. 9. Los bienes comunes y su privatizacin. 10. Homenajes: a Bernardino Ramazzini por ejemplo. 11. Mlaga, su Mlaga. 12. La destruccin especulativa del territorio. 13. La economa del abrazo. 14. Las crticas fundamentadas a las fundaciones supuestamente altruistas y la financiacin de ONGS afines y serviles. Hay ms.

Entre sus conclusiones y tesis ms centrales (hay otras ms secundarias tambin fructferas): 1. A a luz de los planteamientos margulinianos, el antropocentrismo en todas sus formas queda bastante desacreditado. Hay que aceptar que la Tierra no nos pertenece, que somos nosotros los que pertenecemos a la Tierra, con todo su humus. 2. Todos los canarios, introducidos hasta ahora en las labernticas galeras de la mina capitalista, nos han venido devolviendo la seal de alarma de que el sistema est tan emponzoado que resulta inviable. 3. Hay que cambiar el sistema y no a los polticos ni a los sistemas de administracin de las empresas. Ellos actan inexorablemente. El capitalismo y la humanidad son un oxmoron.

No son, como deca, las nicas tesis-afirmaciones. Que asistimos al fin de una poca es una de las creencias centrales del autor. De nosotros, de nuestras acciones depende el nuevo escenario, no forzosamente mejor que los anteriores. Tampoco lo peor es, hasta el momento, inevitable. No hay progreso ni avance social garantizados. Lo sabemos bien. Nada nos es dado gratuitamente.

Crticas? Una tan solo. Un ndice nominal y otro analtico hubieran facilitado la relectura (o la curiosidad) del lector o lectora. Para las futuras y casi seguras reediciones.

Una sugerencia para el lector/a: estas son, como se ha sealado, las terceras lecturas impertinentes (de hecho, los dos primeros captulos del libro, como hemos apuntado, remiten a las segundas). Se van a perder estas segundas y las primeras? No sera razonable, no lo hagan. Es un consejo de un lector que siente y sabe de lo que habla. Ha aprendido mucho leyendo las lecturas impertinentes de un autor muy pertinente e imprescindible. Un maestro ciudadano, un cientfico concernido y comprometido que nunca se ciega ante una realidad, un mundo grande y terrible, que exige ser transformado con finalidades ecosocialistas, feministas, igualitaristas y humanistas.

