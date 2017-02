El problema de la macroeconoma

Desde hace ms de tres dcadas, la macroeconoma est yendo marcha atrs. Su actual tratamiento no es ms creble que el que exista en la dcada de los setenta, aunque nadie lo pone en duda porque es ms opaco. Los tericos de la macroeconoma rechazan hechos probados fingiendo una ignorancia obtusa sobre afirmaciones tan simples como "las polticas monetarias estrictas pueden provocar una recesin". Sus modelos atribuyen las fluctuaciones de los valores a fuerzas causales imaginarias sobre las que no influye la accin de ninguna persona.

Lee Smolin comienza Las dudas de la fsica en el siglo XXI sealando que su carrera abarc el ltimo cuarto de siglo en la historia de la fsica, periodo en el que este campo no realiz ningn progreso en cuanto a la resolucin de sus problemas fundamentales. El problema de la macroeconoma es todava peor, puesto que yo he sido testigo de ms de tres dcadas de regresin intelectual.

Los modelos macroeconmicos actuales emplean hiptesis increbles para llegar a conclusiones desconcertantes.

Los macroeconomistas se acomodaron a la idea de que las fluctuaciones de los agregados econmicos estaban causadas por una conmocin imaginaria, en lugar de por acciones de las personas.

Si alguien se hubiera tomado los fundamentos en serio nos habramos evitado las teorizaciones perezosas. Supongamos que un economista cree que un atasco de trfico es una metfora de las fluctuaciones econmicas o una causa literal de esas fluctuaciones. Evidentemente, lo que habra que hacer despus sera reconocer que los conductores toman decisiones sobre cundo y cmo conducir, y que de la interaccin de estas decisiones emergeran fluctuaciones aparentemente aleatorias en el agregado del trfico. Esta sera una manera razonable de considerar una fluctuacin, pero lo que resulta absolutamente contradictorio es suponer que existen conmociones imaginarias de trfico que no estn provocadas por nadie. Como respuesta a esta reflexin. que afirma que las conmociones son imaginarias, la defensa estndar evoca la afirmacin metodolgica de Milton Friedman (1953) extrada de una fuente annima que dice: "Cuanto ms importante es la teora, ms irreales son sus supuestos". Ms recientemente parece que "todos los modelos son falsos" se ha convertido en la frase universal para desestimar cualquier factor que no se ajuste al modelo favorito del momento.

Existen paralelismos sorprendentes entre las caractersticas de la teora de cuerdas establecida en la fsica de partculas, y la macroeconoma. Reproducir aqu una lista que Smolin presenta con siete caractersticas distintivas de los tericos de las cuerdas:

1) Una enorme confianza en s mismos.

2) Una comunidad extraordinariamente monoltica.

3) Un sentido de identificacin con el grupo similar a la identificacin con una fe religiosa o una plataforma poltica.

4) Un sentido muy marcado de la frontera entre el grupo y otros expertos.

5) Una falta de inters y hacer caso omiso de las ideas, opiniones y trabajo de los expertos que no forman parte del grupo.

6) Una tendencia a interpretar las pruebas de manera optimista, de creer afirmaciones exageradas o incompletas sobre resultados, y desestimar la posibilidad de que la teora sea errnea.

7) Una falta de comprensin sobre el grado en que un programa de investigacin debe incluir el riesgo.

La conjetura que sugiere este paralelismo es que los avances que se producen tanto en la teora de cuerdas como en la macroeconoma ilustran un fallo general de un campo cientfico que depende de la teora matemtica. Las condiciones para el fallo se dan cuando unos pocos investigadores con talento consiguen ser respetados por sus legtimas contribuciones para elaborar modelos matemticos de vanguardia. La admiracin se convierte en deferencia hacia esos lderes y la deferencia causa que otras personas remen en la misma direccin que recomiendan los lderes. La conformidad con los hechos ya no es necesaria como elemento coordinador porque la supervisin de una autoridad puede coordinar los esfuerzos de muchos investigadores. Como resultado, si los hechos se disocian de la visin terica sancionada oficialmente, se subordinan a ella. Y antes o despus las pruebas dejan de ser relevantes. El progreso en este campo se juzga por la pureza de las teoras matemticas que las autoridades aprueban.

En la distribucin de opiniones sobre el estado de la macroeconoma, la evaluacin que hago de su regresin hacia la pseudociencia se sita en el extremo inferior. Una pregunta natural es por qu hay tan pocas voces que afirman lo mismo que yo, y si mi observacin es tan extraa que no merece ser tenida en cuenta.

Parece razonable asumir que todos los economistas tienen las mismas preferencias: a todos nos gusta hacer bien nuestro trabajo. Hacer bien nuestro trabajo significa discrepar abiertamente cuando alguien afirma algo que parece incorrecto. Cuando la persona que afirma algo que parece incorrecto es el lder reverenciado de un grupo con las caractersticas de la lista de Smolin, se paga un precio por discrepar abiertamente. Este precio es menor para m porque ya no soy un acadmico sino un practicante, y con esto quiero decir que pretendo que el conocimiento de utilidad sirva para algo. Me importa muy poco si vuelvo a publicar en las prestigiosas revistas econmicas o si me rinden homenajes profesionales, porque ninguno me ayudar a conseguir mis objetivos profesionales. Por eso, las tpicas amenazas que hacen los miembros de un grupo con las caractersticas de Smolin no son pertinentes en mi caso.

Algunos economistas que estn de acuerdo conmigo con el estado de la macroeconoma, en conversaciones privadas, nunca lo admitirn en pblico. Aun as, algunos de ellos quieren disuadirme de discrepar abiertamente y esto requiere otra explicacin. Puede que piensen que tambin ellos pagarn el precio si tienen que ser testigos de la desagradable reaccin que las crticas a un lder reverenciado pueden provocar. No hay duda de que las emociones estn a flor de piel. Algunos economistas amigos mos parecen haber asimilado una norma propuesta de manera activa por los macroeconomistas posrealistas (que criticar abiertamente a una autoridad reverenciada es una gravsima violacin de un cierto cdigo de honor), y que ni los hechos son falsos, ni las predicciones son incorrectas, ni los modelos que no tienen sentido son lo suficientemente importantes como para preocuparse. Una norma que sita la autoridad por encima de la crtica ayuda a que las personas cooperen como miembros de un campo de fe que persigue objetivos polticos, morales o religiosos.

La ciencia, y todos los dems campos de investigacin surgidos de la Ilustracin, sobreviven gracias a que "ponemos el indicador a cero" cuando se trata de estos sentidos morales innatos. Sus miembros estn convencidos de que nada es sagrado y que siempre se debe cuestionar la autoridad. En este sentido, Voltaire es ms importante para la fundacin intelectual de los campos de investigacin durante la Ilustracin que Descartes o Newton. Al rechazar cualquier dependencia de la autoridad central, los miembros de un campo de investigacin slo pueden coordinar sus esfuerzos independientes si mantienen un compromiso inquebrantable por continuar buscando la verdad, definida de manera imperfecta como el consenso aproximado que surge de la evaluacin independiente de los hechos y la lgica difundidos pblicamente; evaluaciones que realizan personas que honran las discrepancias bien elaboradas, que aceptan su propia falibilidad y que aprovechan cualquier oportunidad de subvertir toda reivindicacin de autoridad, por no decir toda reivindicacin de infalibilidad. Incluso cuando funciona bien, la ciencia no es perfecta. Nada que tenga que ver con las personas puede serlo. Los cientficos se comprometen a buscar la verdad incluso cuando son conscientes de que la verdad absoluta nunca ser revelada. Lo nico a lo que pueden aspirar es a llegar a un consenso que establezca la verdad de una afirmacin de la misma manera aproximada en que el mercado establece el valor de una empresa.

El problema no es tanto que los macroeconomistas digan cosas que son inconsistentes con los hechos. El problema de verdad es que a otros economistas les d igual que a los macroeconomistas los hechos les den igual. Una tolerancia indiferente hacia el error evidente es algo todava ms destructivo para la ciencia que consagrarse a hacer apologa del error. Es triste reconocer que los economistas que hicieron contribuciones tan importantes al inicio de sus carreras siguieron una trayectoria que los alej de la ciencia.

La ciencia y el espritu de ilustracin son los logros humanos ms importantes. Son ms importantes que cualquiera de nuestros sentimientos. Puede que no compartan mi compromiso con la ciencia: les gustara que a su hijo lo tratara un mdico que favoreciera a un amigo partidario de las antivacunas y a su otro amigo homepata, antes que a la ciencia mdica? Si no es as, por qu debera esperar que la gente que busca respuestas siga prestando atencin a los economistas cuando se den cuenta de que estamos ms preocupados por nuestros amigos que por los hechos?

Parece que mucha gente admira lo que dijo M. E. Foster sobre que sus amigos eran ms importantes para l que su pas. En mi opinin, habra sido ms admirable si hubiera dicho: "Si tengo que elegir entre traicionar a la ciencia y traicionar a un amigo, espero tener el valor suficiente de traicionar a mi amigo".

Este artculo en un extracto, editado por Joaqun Estefana, del ensayo The trouble wich macroeconomics, dePaul Romer.

Paul Romer es economista jefe del Banco Mundial desde el pasado mes de octubre.

Traduccin de lvaro San Jos.

