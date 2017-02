Renta bsica

Una propuesta para el siglo XXI

En los ltimos aos se ha venido discutiendo la renta bsica, una radical propuesta de reforma econmica y social que merece un anlisis cuidadoso. Se trata de un esquema que corta transversalmente varios temas cruciales: distribucin del ingreso, empleo, poltica fiscal, seguridad social, pobreza y salarios. Es quizs la propuesta de reforma ms importante desde que apareci en la escena el estado de bienestar social.

La renta bsica es definida por la Red Renta Bsica como un ingreso pagado por el Estado, como derecho de ciudadana, a cada miembro de pleno derecho o residente de la sociedad, incluso si no quiere trabajar de forma remunerada, independientemente de si es rico o pobre y sin importar con quien conviva. Es decir, la renta bsica (RB) se paga sin tomar en consideracin las otras posibles fuentes de renta que pueda tener un miembro de la sociedad.

Se trata de un derecho social, asimilado al estatus de ciudadano de cualquier persona e independiente del nivel de ingreso que se tiene en la sociedad. La RB es algo esencialmente diferente a los pagos para compensar una situacin de desempleo. Y no tiene nada que ver con los programas de combate a la pobreza extrema que el Banco Mundial ha promocionado en el mundo. Estos ltimos se disearon para poder instrumentar recortes al gasto social al hacer ms eficiente la asignacin de recursos a los ms necesitados. En el fondo sirvieron para que la generacin del supervit primario no generara tanta protesta social.

Es una idea que lleva a nuevas alturas el derecho ciudadano a la vida, en el contexto de una economa capitalista que est mutando sus formas de reproduccin a gran velocidad. Esta transformacin exige explorar opciones que dan paso a formas sociales que hoy slo aparecen en embrin y que habitan los intersticios de las relaciones capitalistas.

En particular, la renta bsica permite hacer frente a los problemas que vienen aparejados al estancamiento secular y a la creciente robotizacin de los procesos de la industria manufacturera y del sector servicios. Los problemas que se acumulan en esta encrucijada se pueden sintetizar fcilmente: desempleo tenaz y salarios estancados o a la baja.

Por supuesto, la propuesta de la RB tiene sus detractores en todo el espectro poltico. Por el lado de la izquierda encontramos al conocido economista marxista, Michael Roberts. El ttulo de su ltima entrada en su blog critica la propuesta de la RB por ser, eso, bsica, pero no lo suficientemente radical. Y en un pasaje clave de su texto, Roberts seala que varios polticos y economistas de derecha estn a favor de la RB porque al pagarle a los trabajadores ese ingreso en lugar de salarios y beneficios sociales es visto como una manera de ahorrar dinero y reducir el tamao del Estado y de los servicios pblicos . Lo que reduce el valor de la fuerza de trabajo y aumenta la tasa de plusvala. Roberts concluye que la RB se convierte en un subsidio salarial para aqullos patrones que emplean trabajadores que no gozan de beneficios sociales y que estaran bajo presin para aceptar salarios no mayores que la renta bsica que sera inferior al salario promedio .

Roberts comete varios errores. Su descuido hace que al final del texto el lector no sepa si esa crtica de los polticos y economistas de derecha es tambin compartida por Roberts. La renta bsica no se paga en lugar de salarios o beneficios sociales. La RB es un ingreso independiente de otras fuentes de renta o beneficios sociales. Por tanto, la renta bsica no es algo que podra sustituir los servicios proporcionados por el Estado en materia de salud, educacin o proteccin al medio ambiente. Ciertamente no es un medio para ahorrar dinero y reducir el tamao del Estado. Y tampoco es un subsidio para el salario que pagan los patrones a menos que se admita el supuesto errneo de que la renta bsica se paga en lugar de salarios .

Constituye la renta bsica un factor de presin a la baja de los salarios? De entrada un rgimen de RB incrementara el poder de negociacin de los asalariados. La experiencia durante los aos en que el desempleo disminuy notablemente confirma que los salarios aumentaron porque el poder de negociacin de los trabajadores se increment. La renta bsica no sera una presin para deprimir los salarios.

En el contexto de una economa capitalista afectada por una crisis deflacionaria que se asocia a un estancamiento de larga duracin, la renta bsica constituye un poderoso instrumento para estimular la demanda agregada. Y ciertamente es ms efectiva que la postura de poltica monetaria que hoy entrega al sistema bancario billones de dlares para que los recicle en su interior y para que las grandes corporaciones mantengan el casino llamado bolsa de valores.

Tienen las economas capitalistas los recursos para aplicar una RB? La respuesta es afirmativa. El estudio de Arcarons, Domnech, Ravents y Torrens sobre un modelo de financiacin de la renta bsica para el Reino de Espaa (publicado en Sin Permiso) no deja lugar a dudas.

Autor: Alejandro Nadal. Twitter: @anadaloficial

Fuente: http://www.jornada.unam.mx/2016/10/26/opinion/023a1eco