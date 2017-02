La paz se tambalea

El discurso de Trump ofreca concentrar a Estados Unidos en sus problemas nacionales, dejar que cada pas se organizara sin presiones externas segn su propia voluntad y condiciones, y lo ms importante, hacer un arreglo con Rusia para impedir el peor de los holocaustos.

l puede o no haber sido sincero, pero lo demostrable es que se le hace una oposicin guerrerista imperialista que puede eliminarlo o ms probablemente asimilarlo.

Hay voces aisladas que ven la necesidad urgente de acordar una distensin militar.

Las autoridades estadounidenses deberan encontrar puntos de encuentro con Mosc y Pekn a fin de fortalecer la paz y la seguridad internacionales, escribe el columnista Jacob Stokes para la revista Foreign Affairs. RT

Timofi Bordachiov, analista geopoltico de la Escuela Superior de Economa de Rusia, considera que las esperanzas de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, normalizara relaciones con Rusia eran injustificadas porque los norteamericanos se enfrentan a "una especie de guerra civil hbrida". Este especialista estima que "hay que tener en cuenta esta circunstancia" a la hora de evaluar las acciones de Washington porque el inquilino de la Casa Blanca tendr que resolver multitud de problemas para consolidar su poder, un proceso que ocupar todo su primer mandato presidencial. Bordachiov destaca que algunos servicios de Inteligencia de EE.UU. y la mayor parte de la lite y los medios de comunicacin estadounidenses luchan contra su jefe de Estado sin importarles la imagen que ofrecen al resto del mundo, con lo cual en estos momentos resulta "inconcebible" dialogar con ese pas. Timofi Bordachiov concluye que "los radicales que hacen frente a Trump son capaces de desatar una nueva guerra en Ucrania o provocar una crisis en el mar de China Meridional", en cuyo caso tanto los rusos como los chinos tendrn que tomar decisiones muy serias. RT

El asedio meditico al que est sometido Donald Trump, tiene muchos puntos en comn con los mtodos que se utilizaron en la "guerra contra el terror" de Bush Junior. El uso sistemtico de la mentira por parte de la CIA, la NSA y el FBI, transform a estas agencias en una verdadera polica secreta. La presidencia de Trump se ve ahora amenazada por oponerse al programa que aliment por dcadas (con un gigantesco presupuesto) a estas agencias de inteligencia y a las polticas neo-con de hegemona mundial en materia militar y de seguridad nacional. Paul Craigh Roberts

Los Estados Unidos se encuentran en una extraa situacin; los llamados liberales progresistas estn asociados con el Deep State. Los liberales progresistas presionan para destituir a un presidente que no ha cometido ningn delito censurable. Por su parte los neoconservadores se han manifestado claramente por un golpe de estado contra la democracia. Por eso los grandes medios de comunicacin mantienen un bombardeo diario de mentiras, insinuaciones y desinformacin. Mientras tanto la opinin pblica despreocupada se chupa el dedo. Qu puede hacer Trump? Debe limpiar las agencias de inteligencia y terminar las licencias concedidas a la CIA. Ningn presidente puede sobrevivir a organismos de inteligencia que ejercen de polica secreta y que estn decididos a destruir su gobierno. Si los asesores de Trump no saben esto, Trump necesita desesperadamente nuevos asesores. Glenn Greenwald, entrevista de Amy Goodman

Est en marcha una operacin de golpe de Estado contra Trump? Estados Unidos tiene "un aparato de Inteligencia que ha aumentado su poder autnomo", opina un columnista de la revista 'The Nation'. El aparato de la Inteligencia de Estados Unidos hace "mucho ms que alimentar la paranoia sobre el coco ruso" y representa "una amenaza para la democracia", escribe el columnista Patrick Lawrence para la revista norteamericana 'The Nation'. Segn el autor del artculo, los descendientes del exdirector de la CIA, Allen Dulles considerado por algunos historiadores como posible autor intelectual del asesinato en 1963 de John F.Kennedy (que lo haba cesado dos aos antes como director de la CIA por el fracaso de Baha de Cochinos), "montan lo que se parece terriblemente a una operacin de golpe de Estado contra" el actual presidente. RT

"El prejuicio contra el presidente Trump se ha vuelto frentico", afirma un columnista del peridico estadounidense 'The Washington Post'. Es real y est aqu": As es el 'gobierno en la sombra' de EE.UU. que 'torpedea' a Donald Trump. El as llamado 'Deep State' o 'gobierno en la sombra' en Estados Unidos es "real" y est "aqu", escribe el columnista Ed Rogers para el peridico norteamericano 'The Washington Post'. RT

Podr resistir Trump si quiere terminar la poltica de guerra a Rusia? Sobre su cabeza pende la acusacin capital de ser agente de Putin.

De estar bien informado nadie debera minimizar el peligro en que vive la humanidad. Como prueba los rusos dicen explcitamente cmo atacaran Estados Unidos.

Los nuevos misiles balsticos intercontinentales rusos sern capaces de romper cualquier defensa antimisiles de la que pueda dotarse EEUU, segn coment Dmitri Rogozin, vice primer ministro de Rusia, en una entrevista con el canal Rossiya 1. "Son realmente temibles y tambin seguros, y su plazo de explotacin se ha prorrogado hasta la fabricacin de nuevos misiles", manifest. El responsable agreg que el armamento en el que estn trabajando ahora los ingenieros militares rusos "es capaz de superar la defensa antimisiles estadounidense de hoy, de maana y de pasado maana". Sputnik

Hoy en da el 99% de las lanzaderas de misiles de las Fuerzas de Misiles Estratgicos de Rusia est en alerta permanente y listo para el combate, ha declarado el ministro de Defensa ruso, Sergui Shoig, durante un discurso en la Duma estatal este mircoles. RT

El vice primer ministro Dmitri Rogozin felicit a los rusos por el Da del Defensor de la Patria y record cules son los tres aliados de Rusia. "Rusia tiene solo tres aliados: el Ejrcito, la Armada, y el complejo industrial militar. Sputnik

Hay seales graves que indican que segn sus palabras de candidato Trump se dobla ante esas fuerzas.

Pero quedan signos para alguna esperanza de paz, de que el presidente resiste al poder fctico. El ms claro sera ordenar un gran cambio en la poltica estadounidense en Siria.

El nuevo plan del presidente Trump se concentra en derrotar a los terroristas del Estado Islmico sin intervenir en la guerra civil en Siria, lo que significara un giro radical en la estrategia estadounidense en la regin, afirma The Washington Post. A finales de enero, Donald Trump firm un memorando que ordena al Pentgono elaborar un proyecto de nueva estrategia estadounidense en la lucha contra el Estado Islmico. El objtivo radica en concentrar todos los esfuerzos y recursos en combatir al terrorismo sin distraerse en la guerra civil en Siria, las necesidades de "la construccin nacional" o la promocin de la democracia, informa el medio citando a funcionarios de alto nivel relacionados con el asunto. Sputnik El presidente de EE.UU., Donald Trump, volvi a hacer estallar las redes sociales con sus tweets. En esta ocasin su vctima fue el Bur Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en ingls). "El FBI es totalmente incapaz de detener las filtraciones de seguridad nacional", sostuvo el mandatario norteamericano. Al respecto explic que "no pueden ni siquiera encontrar las filtraciones dentro del propio FBI" ya que "la informacin clasificada que se est dando a los medios de comunicacin podra tener un efecto devastador en EE.UU.". RT Las autoridades estadounidenses han prohibido a varios medios cubrir la rueda de prensa del portavoz presidencial, Sean Spicer, planeada para este viernes. Entre los medios vetados por la Casa Blanca figura la CNN, la BBC, el peridico 'The New York Times', 'The Hill', 'The Guardian', Politico, BuzzFeed, 'The Daily Mail', 'Los Angeles Times' y 'The New York Daily News'. RT

Sin embargo el futuro es ms bien predecible. Se trata de que un presidente elegido en Estados Unidos se imponga al 'Deep State' o 'gobierno en la sombra' que es "real" y est "aqu" y sabe como sus magnates globales que los recursos terrestres se agotan cuando un eventual planeta habitable est a 800 mil aos de viaje.



