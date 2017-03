La victoria de Pas y la suspensin de la lucha de clases

ALAI

En un tweet, emitido al calor de la efervescencia electoral ecuatoriana, se evidenci un ultimtum, que instaba a un dirigente del Movimiento Alianza Pas a suspender la lucha de clases, se argumentaba que esta consiste en una malintencionada divisin social, forjada con el fin de obtener votos. La carta formal relacionada[1], proveniente del Comit Empresarial Ecuatoriano, aduce tambin que algn elemento de una pieza comunicacional de Alianza Pas podra incomodar al sector privado.Con similares pretensiones, luego de las elecciones presidenciales, legislativas y la consulta popular sobre parasos fiscales, celebradas en Ecuador el pasado 19 de febrero, la Cmara de Comercio de Guayaquil, sin esperar que la autoridad electoral concluyera el conteo de votos, anunci la fecha para un debate presidencial de segunda vuelta, organizado bajo su tutela[2], a la vez que convoc y moviliz a sus miembros, con sus trabajadores incluidos[3], a los mtines que sitiaron el Consejo Nacional Electoral, para exigir la realizacin de un balotaje de las presidenciales.El beneficiario de tales iniciativas es el banquero Guillermo Lasso, CREO, que para el regocijo de los antes mencionados gremios empresariales, obtuvo el segundo lugar con un 28.1% de votos, pero que, intentando disimular la carencia de votos, aleg fraude y lleg incluso a sustentar que si el 60% de electores no vot por Lenin Moreno, Alianza Pas, sino por los otros siete contendientes, el triunfador es l, mientras que su binomio sentenci con aspereza que no aceptar un triunfo oficialista en primera vuelta[4] y llam a una belicosa movilizacin para terminar con la dictadura y defender la democracia.Por su parte, el vencedor de las elecciones, Lenin Moreno, Movimiento Alianza Pas, que gan la primera vuelta con ms de 1060.315 votos[5], expres su acato al resultado que emita la voluntad popular y la autoridad electoral, que incluye el actual escenario del balotaje, a pesar de que las nicas inconsistencias documentadas y reportadas a la autoridad lo perjudican. Moreno obtuvo el 39.35%, apenas un 0.65% menos que el 40% de votos, que estipula la Constitucin ecuatoriana para ganar en primera vuelta.Alianza Pas tambin se alz con la victoria en las elecciones legislativas, donde volver a tener mayora, y venci en la votacin para el Parlamento Andino. Ms an, triunf en la consulta popular sobre parasos fiscales, o pacto tico, que define que para desempear una dignidad de eleccin popular o para ser servidor pblico, se establezca como prohibicin tener bienes o capitales, de cualquier naturaleza, en parasos fiscales. Esto ltimo, a ms de dotar al pas de un instrumento adicional de transparencia en la gestin pblica, permitir valorar la coherencia de los polticos y propiciar el retorno de un 30% del PIB camuflado en esos parasos.Pero, es este tipo de iniciativas que atiza las pasiones del sector financiero y empresarial, que adems de sentirse lesionado por la legislacin sobre control financiero o la fiscalidad progresiva, adoptadas en estos ltimos diez aos, no cree que el pueblo pueda llegar a ser una buena inversin, como lo seala el propio candidato Guillermo Lasso: en el momento en que el gobierno del Socialismo del Siglo XXI, fija la tasa de inters, prohbe el cobro de servicios bancarios y los que permite l los fija: t vas a invertir en un proyecto de bancarizacin que te va a hacer perder dinero trabajando con los pobres?[6]Y, justamente, trabajar con y por los pobres es la lnea de frontera que marca la diferencia de la candidatura de la Revolucin Ciudadana, Alianza Pas que, sin renegar de la banca y la inversin, apuesta por polticas redistributivas y coloca a la inversin pblica al centro de su propuesta. Para los banqueros esto es derroche y gasto pblico generador de holgazanera. El banquero Fidel Egas, ex presidente del Banco Pichincha, uno de los mayores conglomerados ecuatorianos, cree que la victoria de Alianza Pas en las elecciones refleja ...el estado de propaganda de un pas de ignorantes[7].Con esos criterios y con el argumento de que un nuevo triunfo presidencial de la Revolucin Ciudadana no admitira vuelta atrs, la derecha exhibe alianzas de tendencia con la pretensin de demoler a Alianza Pas en la segunda vuelta. Paradjicamente, tambin algunas organizaciones sociales son parte del convoy: ...es preferible un banquero que una dictadura[8], sentenci el presidente de la organizacin indgena Ecuarunari, Carlos Prez, dejando en claro que prefiere la dictadura del capital y su pensamiento nico, antes que cualquier forma de gobierno popular, puesto que una dictadura del proletariado no slo que est muy lejos de producirse en Ecuador, sino que no es parte de los planteamientos que estn sobre la mesa.La influencia de un sector del movimiento indgena, que no slo se aline en candidaturas de la derecha -de centro y extrema-, sino que ahora aparece en primera lnea con el banquero Lasso, puede ser parte de la explicacin del triunfo de CREO en la Amazona y en la Sierra centro.No obstante, an con el esmero de estos dirigentes en ser parte de los exclusivos crculos del banquero, el racismo, el clasismo, el sexismo y otros similares, constituyen elemento central del discurso de las lites, pues estn convencidas de que la Revolucin Ciudadana ha dividido al pas, al colocar en el escenario a grupos sociales (clases) anacrnicos con las figuras de poder tradicional. Al respecto, entre las manifestaciones de animadversin ms emblemticas figura la oposicin a la presencia de afrodescendientes -ex futbolistas- en la Asamblea Nacional, de indgenas en el servicio exterior, o de tres mujeres jvenes en la presidencia y vicepresidencias de la Asamblea Nacional, entre otros.El plan de la derecha es volver al poder e imponer el retorno al neoliberalismo a cualquier precio, as entre las iniciativas del banquero Guillermo Lasso para volver al pasado, figura la de ...bajar los sueldos para generar ms empleos, planteada como complemento a su eslogan estrella: un milln de empleos en 4 aos. Asimismo, a la vez que enfatiza en su prioridad de reducir impuestos, expone su implicacin: Bajar impuestos, aunque tenga que sacrificar la inversin en salud, mientras tambin anuncia la reprivatizacin de esta ltima y de otras esferas socio econmicas, tales como la educacin superior, que pasara de ser un rea de redistribucin y de poltica pblica prioritaria a ser una opcin privada: quien quiera educarse que pague.Para el balotaje, Lasso cuenta con los medios de comunicacin, el dinero y el respaldo de la derecha nacional e internacional. Su taln de Aquiles, a ms de su agenda neoliberal y elitista, es su responsabilidad directa en el feriado bancario de 1999, que sumi al pas en una de las mayores crisis econmicas y humanitarias de la historia.Por su parte, el ganador de la primera vuelta, Lenin Moreno, Movimiento Alianza Pas, con los medios de comunicacin en contra, unas redes sociales belicosas y una endiablada campaa sucia, deber dotarse con urgencia de una campaa comunicacional estratgica. Pero tiene en su ventaja un milln de votos ms que su contrincante, beneficia de la frmula para la victoria que se llama pueblo, tiene a su favor los resultados tangibles de un proceso de cambio que en 10 aos dignific al pas y, sobre todo, cuenta con un horizonte de cambio estructural consignado en la Constitucin y refrendado por el pueblo: el socialismo del Buen Vivir. En otras palabras, tiene todo o casi para obtener una victoria en segunda vuelta.[1] Comit Empresarial Ecuatoriano, oficio CEE-011-PRE-CEE-2017, Quito, 10 de febrero de 2017, citado en http://twitter.com/framirez_g/status/830908705482932224[2] La Cmara de Comercio de Guayaquil organiz un debate de primera vuelta el 25 de enero 2017 en el que no particip el candidato del Movimiento Alianza Pas.[3] El Universo, 21 febrero 2017, http://www.eluniverso.com/noticias/2017/02/21/nota/6058336/camara-comercio-guayaquil-organiza-manifestacion-cne , consultado el 23 febrero 2017, 13h00[4] El Telgrafo, 21 febrero2017, http://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/columnistas/1/el-miedo-de-la-derecha[5] Consejo Nacional Electoral, Repblica del Ecuador, https://resultados2017.cne.gob.ec/frmResultados.aspx escrutado el 99.55% consultado el 23/02/2017 12h18[6] Guillermo Lasso, Manta 2016, consultado 24.2.2017, 6h40 https://cambioecuador.com/2017/02/23/guillermo-lasso-trabajar-con-los-pobres-es-perder-dinero-v/[7] Fidel Egas, febrero 2017, consultado 24.2.2017, 14h20 https://www.facebook.com/forajidosec/photos/a.375102139314085.1073741828.375000889324210/780353995455562/?type=3&theater[8] El Universo, febrero 22 2017, http://www.eluniverso.com/noticias/2017/02/22/nota/6059647/perez-guartambel-es-preferible-banquero-dictaduraFuente: http://www.alainet.org/es/articulo/183786