Castas, parsitos y depredadores

El Economista

Podemos puso en circulacin el vocablo casta para definir al grupo social e institucional que aparece cada da como protagonista exclusivo de la corrupcin generalizada. Sin embargo, la casta en puridad no es otra cosa que el colectivo social beneficiario de los privilegios otorgados por la Ley y el derecho consuetudinario.

As y hasta la Revolucin Francesa pertenecan a la casta la nobleza y el clero. En culturas antiguas, lo eran la casta sacerdotal, la de los guerreros o la de los brahmanes en la India. Sin olvidar, por su excepcional carencia de derechos, a la casta de los parias. Lo que realmente existe en Espaa es una situacin de privilegio, permisividad y permanente vacatio legis. El primer escaln de los beneficiarios es el innumerable colectivo de parsitos que, a imagen y semejanza de la Espaa de la Restauracin, viven de las ddivas del poder poltico.

Son los asesores, cargos y funcionarios de libre designacin que confunden el funcionamiento en las empresas y organismos pblicos. Son la mayor expresin del clientelismo nepotista y correligionario. Los ltimos escndalos protagonizados por el Banco de Espaa, el ministro de Justicia, el presidente de Murcia y la actuacin de determinados fiscales obligan a una reflexin sobre la entidad y carcter de estos hechos. Nuestro pas es presa de un colectivo de depredadores que ha elevado el latrocinio y la conculcacin de la Ley a la categora de prctica habitual y amparada por integrantes de los tres Poderes del Estado.

Objetivamente no constituyen una casta, ya que sus acciones dolosas no se asientan en una legalidad. Pero s son vividas por los autores y sus crculos polticos, ideolgicos, mediticos y hasta electorales como una irresoluble cuestin de la condicin humana cuando no como una prctica que todo el mundo hara si pudiera porque no tiene nada de excepcional. La sentencia de Nos no da una brillante exhibicin de castas cobijados bajo el paraguas protector del status

Fuente: http://www.elviejotopo.com/topoexpress/castas-parasitos-depredadores/