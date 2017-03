Palestina

EEUU hasta Trump (1)

Los pases que forman lo que hoy llamamos Oriente Medio, en 1889 fueron calificados por el virrey ingls de la India, lord Curzon, como las piezas de un tablero de ajedrez sobre el que se juega el partido cuyo fin es la dominacin mundial. El mismo Curzon, cuando Alemania qued derrotada en la 1 Guerra Mundial declar que los aliados contra los Imperios Centro Europeos haban llegado a ganar la guerra navegando encima de una ola de petrleo, haciendo alusin al cambio industrial producido por el uso del petrleo en sustitucin del carbn y la madera para el funcionamiento de la maquinaria y, en el caso de la guerra en la mar, en los barcos de que disponan las potencias aliadas.Y el gobierno de EEUU qu haba hecho? En numerosas ocasiones la propaganda estadounidense ha dejado dicho que un acto de guerra de Alemania, un acontecimiento trgico, le empuj a la intervencin. Un submarino alemn haba hundido el trasatlntico Lusitania, fue el 7 de Mayo de 1915. Pero esa tragedia en la que murieron ms de 1000 personas entre las que se encuentraban 114 estadounidenses, no es cierto que le llevase a intervenir en la 1 guerra. Han querido explicar su tarda intervencin en base a que haba muchas voces en contra de su entrada, pero ms all de que hubiese opiniones en contra, el retraso se debi a que la guerra estaba siendo para la industria estadounidense un negocio por abastecer y no a una sino a las dos partes enfrentadas. Entonces qu es lo que decide al gran capital estadounidense a desembarcar su ejercito en Europa? Lo que decide el salto a la guerra por parte de EEUU el 2 de Abril de 1917, casi 2 aos despus del hundimiento del Lusitania, es el hecho de que la Revolucin estaba a punto de triunfar en Rusia y, junto con los gobiernos imperiales de Francia e Inglaterra el de EEUU tema que la Revolucin social se extendiese por toda Europa. La mirada de la clase obrera de todo el mundo se haba vuelto llena de esperanza a Rusia, y en algunas zonas del Imperio Alemn se haban producido levantamientos obreros y establecimiento de soviets de gobierno.Es bien conocida la reaccin inglesa ante lo que vea venir: Inglaterra se haba adueado de Irn, entonces la mayor fuente de petrleo, y ante la promesa de los bolcheviques de apoyar a la independencia iran, maniobr para utilizar el territorio iran, sobre todo en el norte, como base desde la que colaborar, tal como hacen hoy, con los ejrcitos contrarrevolucionarios en la recien nacida Unin Sovitica.Por entonces EEUU an no era Imperio en la medida de Inglaterra y Francia, pero se haba formado con los valores de un imperio; la colonizacin en masa de lo que se llamara EEUU haba costado la eliminacin de los pueblos indgenas, el robo a Mxico de ms de la mitad de su territorio, ms de 2 millones de kilmetros cuadrados, entre 1846 y 1853, la invasin de Cuba y Filipinas y la expulsin de los colonos espaoles, la apropiacin de Puerto Rico, bajo la premisa de haber alcanzado la tierra prometida y disponer de una superioridad moral que les daba derecho a la conquista.Pero sus aspiraciones iban ms all de su entorno, para las nuevas conquistas deba competir con los Imperios ingls y francs. De ah que mientras el presidente Woodrow Wilson llamaba la atencin con su programa conocido como los 14 puntos, entre los que deca defender la autodeterninacin de las naciones, adems de no realizarlo en las naciones que ya haba ocupado, con un golpe de Estado tir el gobierno de Venezuela y puso a un tirano a su servicio, con el fn de disponer del petrleo de aquel pas para abastecerse.Pero el presidente Woodrow Wilson, -al que a pesar de lo expuesto, la propaganda del capitalismo estadounidense presenta como un hombre de buenos propsitos, entre otras cosas declar que su gobierno estaba en manos de los bancos a los que calific de ladrones- l mismo fue el que llev adelante la creacin de un aparato estatal dedicado a la propaganda estadounidense, formado por el Comite de Cooperacin de Guerra y la Industria de Cine de Amrica, Holliwood, -an sufrimos ese aparato de propaganda el ms grande del mundo, y el segundo mayor del Imperio despus de su complejo industrial militar-. El modelo empleado, los medios cinematogrficos creadores de la escuela propagandstica, son los que luego copiara la Alemania nazi.Wilson, antes del final de la guerra ofici como promotor de acuerdos de paz entre la Entente y los Imperios Centrales, aunque apoyando a Francia, Inglaterra y Rusia zarista que buscaban, como EEUU, el reparto de Oriente Medio debido a la riqueza petrolera y al lugar de paso para el desarrollo comercial. Como los acuerdos no llegaban, pues deban hacerse en base a la opresin, y la guerra continuaba desgastando a unos y otros, al tener delante la creciente amenaza de la cada del zarismo a manos de los revolucionarios, el gobierno norteamericano, tom la decisin de lanzarse al final de la contienda europea, combatir al proletariado y ayudar a frenar el avance comunista.La Revolucin Sovitica estaba triunfando, lo consigui en el mes de Octubre de 1917. Un ao ms tarde, el 11 de Noviembre de 1918, se firmara la paz. Haban frenado el avance comunista cercando a los soviets en Rusia.El petrleo continuaba siendo el objeto de deseo de los imperios. Los capitalistas que haban ganado la guerra saban la importancia que iba a tener para el futuro en el dominio del mundo. Por eso George Clemencau, el presidente de Francia, en el transcurso de la guerra haba escrito al presidente de EEUU, Wilson, lo siguiente: A partir de hoy cada gota de petrleo vale una gota de sangre. Y as ha sido, los imperios de entonces y el imperio resultante que hoy nos aplasta ejercen tanto poder como les parece necesario con la finalidad de sobrevivir, como si fuese su sangre.Al finalizar la guerra, con el fin de reforzar el orden, Wilson hace la propuesta que se conocer como Los 14 puntos de Wilson, entre los que destacan la renuncia a Acuerdos secretos, de los que participaban aquellos Imperios junto a los que haba intervenido; la retirada de tropas, aunque el ocupante estadounidense no se retiraba de ninguna de sus colonias; la recuperacin de fronteras; gobiernos elegidos que diesen estabilidad poltica, es fcil imaginar la clase de gobierno que a los Imperios da estabilidad; y la apertura comercial en cualquier parte del mundo, con lo que se deban eliminar las barreras comerciales, los lmites proteccionistas, las posesiones exclusivas de los Imperios. El objetivo era que diesen paso a las petroleras de EEUU en el reparto mundial, que no slo no se haba desgastado sino que sala reforzado de la guerra, para que jugasen su papel preponderante.En lo que afectaba a lo que conocemos hoy como Oriente Medio, en el punto nmero 12, Wilson deca: Las fronteras turcas del Imperio otomano debern afirmarse por medio de una segura soberana, con autonoma para las otras nacionalidades que deben recibir garantas; los Dardanelos permanecern siempre abiertos como va martima libre para el comercio y los barcos de todas las naciones, bajo las correspondientes garantas internacionales. As apuntaba al debilitamiento de los poseedores de la zona a la que aspiraba y a la divisin.La propuesta de Wilson entonces no fue considerada. Sin aceptar la propuesta de los 14 puntos Inglaterra y Francia impusieron a los perdedores el Tratado de Versalles, firmado el 28 de Junio de 1919 en la Conferencia de Paz de Pars, a los 6 meses de haber terminado la guerra. Con ello aprobaban a plena luz del da lo acordado secretamente en 1916.EEUU qued como espectador. Con el Tratado de Versalles deshacan el Imperio Alemn-Austro Hngaro e imponan obligaciones de desarme, entrega de parte de su territorio y pago de indemnizaciones imposibles, condiciones que 20 aos ms tarde, Septiembre de 1939, conduciran a la 2 Gran Guerra.Pero antes de llegar a ella hay que ver para que sirvieron los 14 puntos. Los 14 puntos fueron la base terica de la que conocemos como Sociedad de Naciones, creada el 15 de Noviembre de 1920, en la que la voz cantante la llevaban Inglaterra y Francia, y los Estados restantes que entraron eran simples compaeros, que adems en su mayora eran colonias de uno y otro imperio. EEUU al no darle el papel preponderante que prentenda no quiso entrar. A los derrotados Alemania, Austria y Turqua los dejaron fuera, y a la recin creada Unin Sovitica la mantuvieron alejada por su carcter revolucionario.Una vez que Inglaterra y Francia tuvieron la Sociedad de Naciones, plasmaron el Acuerdo Sykes-Picot (Los Acuerdos de Sykes Picot del 16 de Mayo de 1916 entre Gran Bretaa y Francia, con la aprobacin del Zar ruso y el Rey italiano, por los que se repartan Oriente Medio, (acuerdos que mantuvieron en secreto y que denunciaron los revolucionarios bolcheviques durante la revolucin) fueron un engao completo a los pueblos rabes de la zona al usurpar sus derechos y aspiraciones, un crimen que declararon legal en el Congreso de San Remo del 19 de Abril de 1920. Concretaron el siguiente reparto: El Estado colonialista francs se quedaba con Libia y Siria, a la que separaron de Palestina, (lo que haban firmado en 1919 en el Tratado de Versalles); El Estado colonialista ingls robaba Iraq, parte de Irn y Palestina. Y es que en 1917, el 2 de Noviembre, el Estado colonialista ingls haba dado una carta, firmada por el Ministro de Exteriores A. J. Balfour, al sionista baron Rothschild con el compromiso de entregar Palestina a las organizaciones sionistas. Las intenciones de crear bases fijas se haban plasmado en ese documento que se conoce como Declaracin Balfour. Con semejante acuerdo queran garantizar la emigracin juda, el aplastamiento de la resistencia palestina, y reemplazar a la poblacin autctona.E Inglaterra, inventora de la frmula del Mandato, qued encargada del Mandato sobre Palestina desde el mes de Junio de 1922 hasta Mayo de 1948, al trmino del cual deba dar la independencia al pueblo palestino.A las puertas de la crisis capitalista de 1929, en 1928, Inglaterra entreg a la petrolera competidora estadounidense Standar Oil parte del negocio petrolero que tena en Irn, con lo que EEUU entr claramente en la zona.Aunque a partir de 1921 entraran los derrotados y excluidos en la Sociedad de Naciones (en 1921 Austria; en 1926 Alemania; en 1934 la Unin Sovitica y Turqua). Al estallar la 2 Guerra en 1939 el fracaso de la Sociedad de Naciones se hizo evidente. Y de nuevo apareci EEUU, pero ahora como protagonista: En 1942 se alian 26 pases en torno a la organizacin que sustituira a la Sociedad de Naciones, fueron los firmantes de la Declaracin de las Naciones Unidas, trmino que acu el gobierno de EEUU por medio de Roosevelt, alianza para combatir contra las potencias del Eje, Alemania, Italia y Japn. En Mayo de 1945 termina la Segunda Guerra con la derrota de Alemania y sus aliados. Y el 24 de Octubre de 1945 la ONU sustituye a la Sociedad de Naciones en San Francisco. EEUU, que haba ido adquiriendo un papel cada vez ms importante, al terminar el enfrentamiento ms destructivo que se haba conocido conseguira ser la potencia imperial militar y econmica a la que haba aspirado. Se haba enriquecido, una vez ms, vendiendo armamento tanto a los aliados como a los alemanes, y, ante la derrota alemana, la destruccin general europea y el nuevo avance comunista, intervino, otra vez ms, como freno a la revolucin en Europa. Sus tropas, por fin, se establecieron en Alemania. La ONU empez a vivir anuncindose como nuevo organismo para la paz, pero el 29 de Noviembre de 1947 en la ONU se aprueba la Resolucin 181 sobre la particin de Palestina. Los sionistas, con Rothschild como promotor, consiguieron que les diesen ms de la mitad de Palestina.EEUU financia la reconstruccin europea, se apropia de todos los conocimientos industriales y cientficos de los nazis alemanes y comienza su relacin con el sionismo como nueva potencia imperial. Para entonces est por encima de sus aliados.La revolucin industrial haba dado a los imperios el regalo del petrleo.EEUU haba ido creciendo con el petrleo hasta llegar a la 1 Guerra Mundial, y se haba reforzado como potencia hasta superar a Inglaterra y Francia al final de la 2. Llegaba el tiempo de la construccin de su alianza con el sionismo como pual clavado en el corazn del mundo rabe, Palestina.rebelion.orghttps://endefensadepalestinalibre.wordpress.com/2017/02/24/libro-palestina-cronicas-de-vida-y-resistencia-pdf-por-ramon-pedregal-casanova/Presidente de la Asociacin Europea de Cooperacin Internacional y Estudios Sociales, AMANE.

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.