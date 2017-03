A la contaminacin no le ponen muros

Ecoportal

Un estudio cientfico publicado la semana pasada encontr niveles extraordinarios de contaminacin con qumicos altamente txicos en la fauna de la fosa de las Marianas, el punto ms hondo de los ocenos, con ms 11.000 metros de profundidad en el noroeste del ocano Pacfico.

Encontraron, entre otros, PCBs (bifenilos policlorados), sustancia fabricada por ms de 40 aos por Monsanto, ms conocida en Mxico por su formulacin como askareles.

Para el estudio tomaron muestras de anfpodos, pequeos crustceos que all habitan y encontraron que tenan niveles ms altos de PCB que organismos similares en desages de zonas industriales pesadamente contaminadas en Asia, a ms de 1.000 kilmetros de all.

Tambin tomaron muestras de crustceos en la fosa ocenica Kermadec, en el Pacfico Sur, cerca de Nueva Zelanda y encontraron contaminacin con PCBs y PBDEs (polibromodifenil teres). Esa fosa tiene ms de 10.000 metros de profundidad y est a 7.000 kilmetros de las Marianas.

Ambas sustancias estn catalogadas como cancergenas por la Organizacin Mundial de la Salud, adems de que son neurotxicas, disruptores endcrinos y producen defectos de nacimiento y otras dolencias graves.

Son contaminantes orgnicos persistentes y son bioacumulables. Se denominan as porque no se disuelven en agua ni se degradan fcilmente, aunque son solubles en lpidos. Por eso cada ser vivo que est expuesto a ellos, los acumula en sus tejidos grasos y no los elimina, los pasa a sus predadores cundo estos se los comen y stos a su vez a los siguientes, acumulando cada vez cantidades mayores. As estn contaminadas muchas especies de aves y peces de agua dulce o marina, que luego son alimento humano. Se ha encontrado contaminacin con PCB y PBDE en muchos distintos organismos, en fuentes de agua y sedimentos, en huevos de aves, ballenas y hasta en el rtico. Tambin han encontrado residuos de PCB y PBDE en leche materna y en bebs, en varios pases.

Monsanto fue el primer productor mundial de PCB desde 1929 y el nico productor de PCBs de Amrica del Norte, hasta que ces su produccin en 1977. Los PCBs se han usado principalmente como aislante de material elctrico y como retardantes de flama. Actualmente est prohibido su uso en la mayora de los pases, pero existen grandes cantidades de residuos en condiciones precarias.

La produccin de PCB de Monsanto se realiz a travs de su subsidiaria Solutia en Anniston, Alabama, de la que ms tarde se deshizo. All, 20,000 pobladores de Anniston emprendieron una accin civil legal contra las dos empresas, por haber contaminado sus aguas, tierras y aires con PCB, provocando un alto porcentaje de casos de cncer y muchas otras enfermedades, abortos y defectos de nacimiento. Luego de un largo proceso judicial, Monsanto acept en 2003 tomar medidas de remediacin ambiental y pagar a los pobladores 700 millones de dlares, una cifra ridcula para el destrozo causado.

Uno de los puntos ms escalofriante del caso, es que durante el juicio sali a la luz que Monsanto recibi casi desde el principio informes de que el PCB era seriamente txico, por casos de trabajadores enfermos y posteriormente por la muerte de peces, as como por pruebas de aguas que le fueron entregadas peridicamente durante varias dcadas. Monsanto engavet los informes y sigui produciendo PCBs que ahora sabemos que adems de envenenar a cientos de miles de personas en distintas partes del mundo, lleg a los confines ms extremos del planeta, donde su accin txica persiste.

En Mxico, los mayores importadores de askareles (PCBs con solventes) fueron la Comisin Federal de Electricidad y Pemex. Tanto la manipulacin, uso para fabricacin como disposicin final de PCB (en productos desechados, etc.) es altamente peligrosa y han habido casos gravsimos de contaminacin por derrames en varias partes del mundo. Los casos ms conocidos en Mxico sucedieron en Zacatecas (por la minera Rosicler que como negocio importaba residuos de askareles) y en Perote, Veracruz, donde en 1990 la CFE coloc en 240,000 litros de residuos con askareles. En 1996, fuerte lluvias lo derramaron y la poblacin comenz a investigar, entre otras cosas por que comenzaron a haber fetos con anancefalia y muchos casos de cncer. Finalmente forzaron a la CFE a retirarlos, pero los efectos y contaminacin con PCB siguen all.

Monsanto es tambin, el inventor y por dcadas nico productor del glifosato, el agrotxico omnipresente en los transgnicos y que en 2015 la OMS tambin declar cancergeno. La empresa ha tratado por muchos medios de revertir o anular este informe con otros de cientficos vinculados a sta.

Bayer, Basf, Dow, DuPont, Syngenta y unas cuantas ms, todas tienen historias similares a las de Monsanto. Hace ms de cien aos que estn produciendo qumicos txicos como negocio, y han invadido campos, ciudades, semillas, comida, nuestros cuerpos, el de nuestras hijas e hijos y miles de especies en el medioambiente y hasta los confines ms alejados de la tierra.

Quiz por ello no debera sorprendernos que hayan llegado hasta los puntos ms profundos del ocano, pero es sobrecogedor, porque muestra tan claramente cun extendida y omnipresente est la garra de la contaminacin qumica, inherente al capitalismo industrial.

Contaminacin que nos enferma y debilita tambin para combatirlos. Por eso trabajar por formas de producir, consumir y relacionarnos solidariamente que enfrenten esa contaminacin, formas de evitar la vorgine qumico-industrial, desde nuestros alimentos a medicinas y formas de organizacin, son tambin formas de resistir al capitalismo.

Silvia Ribeiro es investigadora del Grupo ETC

Fuente: http://www.ecoportal.net/Eco-Noticias/A-la-contaminacion-no-le-ponen-muros