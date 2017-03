Puede Grecia recuperar su independencia de la zona euro y de Europa?

Los rumores sobre la transicin hacia una moneda nacional en Grecia estn en mximos. Hablamos de rumores porque de ninguna manera se trata de un dilogo poltico serio. Ninguno de los actuales partidos parlamentarios desea tal dilogo. Algunos hablan del dracma pero entienden moneda doble, que es en realidad una propuesta del alemn Schble. Dicha propuesta, es decir la introduccin de una moneda doble, implica que Grecia seguir bajo ocupacin y bajo un rgimen de excepcin dentro de la UE. Todo mientras se condona una parte de la deuda, es la posicin del partido del Amanecer Dorado (extrema derecha) que tiene la esperanza de que los alemanes permitan la sustitucin del gobierno de Syryza por un nuevo gobierno de Amanecer Dorado.

Otros hablan de vuelta al viejo dracma bajo un rgimen de constantes devaluaciones para que el precio de la mano de obra en Grecia caiga cerca del cero en nombre de la competitividad y del desarrollo (propuesta de Lapavitsas). El seor Lapavitsas se imagina un rgimen de excepcin dentro de la UE ms o menos como lo ha definido la propuesta Schble. De este modo, se legtima de facto el rgimen de ocupacin y los acreedores estarn libres para chantajear sin limites y sin que Grecia pueda recurrir al derecho nacional, al derecho internacional o al derecho europeo.

Otros proponen la adopcin de un nuevo dracma con el objetivo de devolver una parte de la deuda pblica y nacionalizar las enormes prdidas de los bancos sistmicos (propuesta de Lafazanis). Por supuesto ninguno de los autores de esta ltima propuesta nos ilumina sobre cunta ms austeridad y cuntos ms impuestos soportar el hogar griego, aunque se trate de devolver solo un 10 % de la deuda. Nadie nos explica por qu razon se tienen que nacionalizar (y cargar sobre la espalda del pueblo) las enormes prdidas de bancos usureros y quebrados. Sirven de algo estos bancos a la economa griega y a su pueblo ?

Por estas razones ninguno de todos estos seores quiere abrir el dilogo sobre la cuestin y mucho menos un dilogo pblico. Cada uno prefiere su monlogo y se indignan cundo se les critica. Sin embargo una cosa queda clara: la mayora de los que hablan del dracma en realidad preparan el terreno para la imposicin de la propuesta deSchble.

Algunos de ellos tambin buscan atraer votos en caso de elecciones. Buscan algo que decir para ganarse la simpata de una mayora que rechaza las polticas identificadas con la permanencia en el euro.

Es cierto que la opinin pblica griega est cada vez ms crtica y negativa hacia el euro. Y los medios, corruptos e implicados en los juegos del poder tanto en el interior como en el exterior del pas, tratan de mantener un estado de opacidad. El ciudadano griego comn ha de mantenerse en la absoluta ignorancia y confusin acerca de la cuestin de la moneda nacional. Solo as caer en la trampa que le estn preparando. Cuando la temperatura social haya subido de manera peligrosa y la gran mayora del pueblo haya maldecido haber entrado en el euro, entonces ser el momento para que ataquen la mafias del dracma. Entonces las mismas fuerzas polticas que llevaron al pueblo griego al referndum de julio del 2015 y que traicionaron al pueblo en nombre de una supuesta unidad del partido y del gobierno de izquiedra, esas mismas fuerzas, realizarn un segundo referndum. En ese momento Bruselas y Berlin dirn que no hay otra alternativa.

El segundo referndum estar montado de tal modo para que gane el NO con un alto porcentaje y al da siguiente introducirn un sistema de moneda doble (paralela o alternativa o como sea que la llamen) que nombrarn dracma. De hecho este mismo nombre dracma fue el nombre dado a la moneda por el rgimen de ocupacion nazi, que la imprimi en su momento, junto al marco alemn, la lira italiana y el leva blgaro.

Sea como fuere, lo que importa a la oligarqua dominante es mantener a toda costa la relacin de dependencia y sometimiento de Grecia y el medio es la perpetuacin de una deuda ilegal e impagable. Esta deuda se seguir pagando bajo un rgimen de excepcin siempre dentro de la UE. El nico derecho en vigor ser entonces el que surja de las supuestas negociaciones de un pas en quiebra y los super poderosos acreedores, mientras que al pueblo se le contar el cuento de la busqueda de una solucin de conveniencia mutua.

Εs necesario estar muy atentos para no volver a caer en la trampa. La adopcin de una moneda nacional no es de por s una solucin a nuestros problemas. Es una condicin indispensable, pero no es suficiente, para que el pas pueda salvarse de la catstrofe a la que se est acercando. Sin embargo no se trata de adoptar un dracma cualquiera sino una moneda nueva y nacional, esto quiere decir una moneda exclusivamente emitida por el Estado. Una moneda que no est atada a ninguna deuda, que sea el nico medio de transaccin de la economa interior y que funcione exclusivamente sobre la base de las prioridades y de las necesidades de la economa nacional.

En otras palabras, la introduccin de un dracma que conviva con el euro sera una catstrofe doble. Mientras no se haya denunciado y no se haya suprimido la deuda en su totalidad, mientras no se salga de la zona euro y de la UE, mientras sigan validas las leyes, los tratados y los actos del rgimen de ocupacin, mientras no se haya llevado ante la justicia por abuso de poder y traccin de la patria a todos los que firmaron la condena de este pas y de su pueblo, mientras sus firmas no se declaren invalidas, lo nico que se lograr con la adopcin del dracma ser la continuacin de la misma poltica que hemos visto hasta ahora bajo nuevas modalidades an peores que las actuales.

