Parar y desmantelar el tratado con Canad (CETA)

El salmn contracorriente

El CETA, como el TTIP, el TISA y otros acuerdos comerciales de nueva generacin no son solo comerciales. El tratado tiene que ser ratificado uno a uno por todos los pases que forman la UE y si un pas dice que no lo ratifica, con solo un estado miembro en contra, el tratado quedar automticamente rechazado por toda la Unin Europea.

El pasado 15 de febrero fue un da triste para la democracia en Europa. Numerosos eurodiputados socialistas, entre ellos todos los del PSOE que votaron s en bloque, aprobaron en el Parlamento Europeo el acuerdo comercial entre Europa y Canad, el CETA. Representantes polticos de partidos que se dicen de izquierdas, elegidos en las urnas y que dicen gobernar para el pueblo, votaron contra los intereses reales de quienes los han elegido y a favor de los de las multinacionales. El da de la votacin, a la entrada del Parlamento Europeo se tumbaron en el suelo muchos activistas para que, cuando los euro-parlamentarios accedieran al edificio, tuvieran que pasar por encima de ellos. As es como se ve la democracia coreaban. Muy representativo, los polticos pasaron por encima de las personas, de quienes dicen representar. Al conocer el resultado de la votacin, todos coreamos shame on you, nos avergonzamos de vosotros, pues eso lo que transmitieron: vergenza.

El CETA, como el TTIP, el TISA y otros acuerdos comerciales de nueva generacin no son solo comerciales. Son un paso ms en el nuevo orden mundial que el gran capital impone. Un paso ms en la supremaca de las grandes corporaciones contra las personas, frente a los estados y contra la democracia. Estos nuevos tratados son un entramado regulatorio que resta poder a los gobiernos, comunidades autnomas y ayuntamientos cuando quieran legislar a favor de las personas y del medio ambiente. Porque deja de ser prioritario el bienestar social de las personas y lo es el beneficio econmico de las grandes multinacionales. Incluso han previsto constituir una comisin mixta que vele para que las legislaciones de los pases miembros respeten las nuevas normas regulatorias de los tratados y se adapten a ellas.

Cmo puede imponer la Unin Europea a los pases que la forman un tratado que afectar directa y profundamente a sus leyes nacionales, regionales y locales? No puede. Por tanto el tratado tiene que ser ratificado uno a uno por todos los pases que forman la UE y si un pas dice que no lo ratifica, con solo un estado miembro en contra, el tratado quedar automticamente rechazado por toda la Unin Europea. Pero entre tanto la mayor parte del CETA entrar en vigor de forma provisional. Cmo puede ser legal que sea vigente sin estar realmente aprobado?

Las personas debemos seguir oponindonos hasta que el CETA sea rechazado del todo. Hay que lograr que uno o ms estados lo rechacen. Hay que conseguir que por lo menos un estado diga no. En pases como Austria u Holanda se plantean la posibilidad de hacer un referndum.

En Espaa, como en otros pases europeos, las organizaciones y movimientos sociales que nos oponemos a los tratados de nueva generacin no hemos logrado darlo a conocer a toda la poblacin como se hizo con el TTIP. Cuando el TTIP fue conocido por la ciudadana, cuando se supo su alcance y consecuencias, los polticos se desmarcaron del mismo, pues al fin y al cabo necesitan que sus votantes les sigan votando para mantenerse en el puesto. Pero muy poca gente haba odo hablar del CETA y de sus negativas consecuencias. Por eso aceleraron el proceso de aprobacin en Europa, para que an no se hubiese formado mucha oposicin de la poblacin.

Hay que contar qu es el CETA, hay que darlo a conocer, hay que explicar el dao que supondr para la gente. Hay que conseguir que el PSOE se avergence, cambie su voto y lo rechace.

Pero no solo hay que parar el CETA, tambin hay que parar el TISA (tratado comercial de servicios entre 23 estados) y, muy importante, hay que acabar con los tribunales internacionales de arbitraje y regulacin. incluidos en los tratados comerciales bilaterales y multipas. Lo que se cre con el pretexto de proteger la inversin de las corporaciones por alguna decisin de los estados caprichosa o irresponsable se ha convertido en un mecanismo de perversin para las multinacionales y un gran negocio para stas y unos cuantos abogados y rbitros privados, negocio que necesita ser alimentado continuamente para generar beneficios a quienes estn involucrados en tal mecanismo.

Ese sistema profundamente injusto de los tribunales de arbitraje acaba con el sistema de justicia internacional. Las empresas, sabedoras de que ganan casi todos los casos, presentan demandas exageradas, por posibles beneficios que hubiesen tenido, ya ni siquiera para recuperar prdidas, contra las normas que protegen la salud de la poblacin o los derechos humanos ms bsicos. El arbitraje se ha convertido en un sistema perverso que traspasa fondos pblicos a las grandes corporaciones sin necesidad siquiera de hacer inversin alguna.

Necesitamos crear una Europa justa, con un sistema comercial justo, una Europa que piense en las personas y proteja los ecosistemas. No podemos permitir que sigan destruyendo nuestra sociedad y nuestro estado de bienestar y perder todos los derechos adquiridos en muchos aos y luchas, para satisfacer el deseo insaciable de beneficios de unos pocos. Adems, esos acuerdos comerciales contravienen todos los acuerdos de cumbres climticas y crean un sistema insostenible. Los estados no pueden firmar cuerdos y compromisos en una cumbre por el clima y por otro lado firmar acuerdos comerciales que van contra todos esos compromisos con los que se comprometieron. No podemos seguir destruyendo el medio ambiente, pues la cuenta atrs del reloj climtico est en marcha, y no se va a parar.

Por eso hay que dar a conocer las negativas consecuencias del CETA, detenerlo y desmantelarlo. Si logramos que un solo pas lo rechace, lo habremos conseguido. Vamos a seguir luchando parar cambiar este mundo, para conseguir una sociedad ms justa. La lucha contina.

Mara Eugenia Hernndez, ATTAC.

Fuente: http://www.elsalmoncontracorriente.es/?Parar-y-desmantelar-el-tratado-con