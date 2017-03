Sin migrantes?

Trump la tiene difcil

Donald Trump lleva poco ms de un mes de presidente de Estados Unidos, y lo que plante en campaa en relacin con Mxico lo ha seguido machacando todo el tiempo; no hay sorpresas, es decir, Mxico es el chivo expiatorio. Afirma que la renegociacin del TLCAN (NAFTA, por sus siglas en ingls) se har a toda velocidad y ser un acuerdo justo () para los trabajadores estadunidenses o lo cancela. Es decir, una negociacin suma cero que explicara el cambio de acrnimo por el de NAFTA, y como puede esperarse, Mxico tendr enormes dificultades para negociar buenas condiciones para los trabajadores mexicanos, pues el vecino del norte siente que tiene toda la fuerza y los instrumentos para imponer sus trminos. Por eso presiona a las empresas que se encuentran en Mxico para que regresen a Estados Unidos, con la amenaza que, de no hacerlo, aplicar un impuesto de 35 por ciento a la importacin de sus productos. Y empieza a darle resultado, pues, por lo pronto, General Motors, Carrier y Chrysler aceptaron el chantaje y decidieron cancelar las inversiones que haban propuesto para Mxico y regresar a Estados Unidos. Al mismo tiempo, est cumpliendo con deportar, segn l, a los que considera bad hombres, es decir, criminales, pandilleros, etctera, y ha puesto en marcha, ms bien ha continuado, la estrategia de deportaciones. Por supuesto, la gran mayora no cae en esa denominacin, son trabajadores que han entregado muchos aos a labores duras y honestas, y ahora se les est destrozando la vida, violando los ms elementales derechos humanos y laborales.La realidad es que el TLCAN ha sido altamente benfico para Estados Unidos, sobre todo en relacin con el captulo agrcola, que le ha permitido incrementar su importancia agroexportadora alimentaria. Para Mxico supuso, por un lado, perder autosuficiencia alimentaria, pues ahora importa una parte sustancial de los productos de la dieta bsica del mexicano. Pero, por otro lado, se produjo una creciente migracin de campesinos en forma de trabajador indocumentado; 70 por ciento de los trabajadores del campo son migrantes indocumentados, personas que, adems de cultivar las granjas estadunidenses, los viveros, laboran en industrias de alto riesgo, como las de pollo, cerdo, pavo, en las despulpadoras de cangrejo y, por supuesto, son tambin numerosos en el sector servicios, restaurantes, trabajo domstico, etctera. Negocio redondo porque Walmart es el introductor en Mxico de todos esos productos, eliminando prcticamente a los supermercados mexicanos, a las pequeas miscelneas, tiendas de abarrotes y, lo peor, a los productos y productores mexicanos. Importante es sealar que se trata de sectores que no pueden ser ms tecnificados, de lo contrario pierden competitividad. En Alemania se intent tecnificar esos sectores y tuvieron que abandonar esa posibilidad porque no era costeable. Son industrias claramente intensivas en trabajo.La gran tragedia del campo mexicano es que los gobiernos no lo han considerado prioritario para el desarrollo del pas, poltica nefasta que explica su devastacin con la firma del TLCAN. Campesinos enfrentados a la falta de crditos, de seguros de futuros, sin apoyo para la comercializacin de sus productos y, para colmo, prcticamente sin subsidios, cuando Estados Unidos los elev. Por eso los campesinos se vieron forzados a emigrar sin documentos, porque las visas no se incrementaron en funcin de las necesidades de la economa, que estaba en una fase expansiva. Enorme renuencia para legalizarlos como una estrategia para evitar que estos trabajadores pudieran reclamar derechos y exigir pago justo por sus servicios, estrategia que favoreca la ganancia empresarial.Pero la economa de Estados Unidos, de concretarse la estrategia de Trump, tampoco la tendr fcil, pues cmo cubrir las vacantes tanto de los migrantes deportados como de los empleos que las empresas generarn, tomando en cuenta que la tasa de desempleo es de 4.6 por ciento, es decir, pleno empleo? A esta situacin hay que aadir que la tasa de fecundidad est por debajo del nivel de remplazo, lo que est generando escasez de poblacin econmicamente activa. Problemas que no se resuelven ni con elevar la productividad, ni con retrasar la edad de la jubilacin. La alternativa, guste o no, son los trabajadores migrantes.Mxico tiene que aprovechar este nuevo escenario para revertir las condiciones que lo han mantenido alejado del desarrollo, y el TLCAN ha sido uno de sus obstculos, proyecto neoliberal depredador, que dispar la migracin forzada desde 1994. Por eso es fundamental que las posibles negociaciones se hagan en un marco de transparencia, para evitar que los funcionarios pblicos caigan en la tentacin de volver a subordinar el pas a los designios del vecino del norte.Pero lo que resulta absolutamente imperativo, no importando lo que pueda suceder con el TLCAN, es plantear una poltica agraria que permita recuperar la autosuficiencia y seguridad alimentaria, un campo productivo que absorba a su poblacin en condiciones dignas, generar una planta industrial independiente, innovadora, con apoyos fiscales, pactando con los trabajadores las condiciones de trabajo decente y con ocupaciones bien remuneradas, ampliar la cobertura educativa y de las universidades, apoyando desarrollos cientficos y tecnolgicos. Toma tiempo, pero es ahora o nunca. De lo contrario, la desigualdad y las asimetras econmicas se mantendrn y la migracin seguir, no slo porque es un derecho, sino porque el pas expulsa a sus trabajadores.Hoy ms que nunca, es inaplazable hacer realidad "el derecho a no emigrar".Fuente: http://www.jornada.unam.mx/2017/02/28/opinion/017a2pol