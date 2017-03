El imputado Piera, el cndido fiscal, el periodista manipulador y los oportunistas

El objetivo de la entrevista del grupo Copesa-Saieh enfue influir para exonerar, confundir a la opinin pblica y lavar la imagen del ex presidente-empresario y candidato de la extrema derecha neoliberal, S. Piera. Este ha sido imputado, pero no slo debera serlo por uso de informacin privilegiada sino que adems por abuso de poder y faltas a la probidad pblica. Reticente a abordar la lgica del problema, al fiscal Guerra no se le ocurri hablar de esta arista evidente.

Para algunos especialistas en el tema de la corrupcin, las evaluaciones indulgentes de parte de las autoridades judiciales, de los medios y de los llamados lderes de opinin y editorialistas, en casos de faltas a la probidad pblica (corrupcin poltica), alimentan la pasividad de los ciudadanos y contribuyen a la baja generalizada de confianza en las instituciones de las democracias liberales (*).

As por ejemplo, Carlos Pea, el opinlogo estrella de El Mercurio y rector de la U. privada Diego Portales, acostumbrado a esgrimir las reglas de oro de las democracias liberales, prefiri este domingo 26 de febrero pontificarle a Cuba y ensalzar la figura de la provocadora oficial de la Democracia Cristiana, Mariana Aylwin cuya visita a la isla fue rechazada por las autoridades. No convena acaso aplicar las reglas de la tica republicana a Piera y a la democracia liberal chilena, esta ltima en plena crisis de legitimidad por los niveles de corrupcin recurrentes de su casta poltica?

Porque en el caso Piera-Exalmar (empresa pesquera peruana) la falta de probidad y corrupcin en la democracia liberal chilena operaba en la cima del Estado. Pea, sin embargo, evit pronunciarse sobre la investigacin de la fiscala a Piera para no referirse a la corrupcin criolla. Como buen servidor de los intereses de Agustn Edwards qu mejor que tirarse contra Cuba, agredida y amenazada en tiempos de Trump!

Es evidente que el titular progandstico de La Tercera del domingo 26 de febrero Fiscal regional Manuel Guerra por caso Exalmar: Hoy no tengo antecedentes que den cuenta de la intervencin del ex Presidente Piera busca incidir directamente en el debate pblico para darle una mano a Piera.

Como por pura casualidad, el titular de La Tercera aparece en los instantes en que la UDI cerraba filas y designaba al poltico magnate de Bancorp como su candidato a las primarias de derecha.

Preguntamos entonces: se prest el fiscal Guerra para la maniobra periodstica de desinformacin ciudadana, o es tan cndido que no merece llevar una investigacin cuyo ncleo central es la falta de probidad de quien siendo presidente no dio claras rdenes a su hijo, a cargo de sus empresas y capitales, para que no invierta en un negocio incompatible, adems de confuso y complejo con empresas extranjeras mientras l era presidente de la nacin?

En la entrevista que le hizo el periodista de Copesa el juez dejaba entender que el que Piera sea imputado no significa que podra ser formalizado. Contradicindose en los trminos, Guerra declaraba que las investigaciones actuales (sin embargo truncas) no permitan decir que Piera hubiera utilizado informacin privilegiada para invertir durante su mandato en la empresa pesquera Exalmar a travs de un fondo de su empresa Bancorp dirigida por su hijo. Pero, agregaba Guerra y esto genera dudas razonables acerca de las competencias jurdicas del fiscal que sin embargo la familia Piera y sus empresas no haban entregado los mails ni tampoco se haban allanado las numerosas oficinas del holding manejado por ella, para as poder revisar los computadores, como ocurri, recordemos, con las oficinas del hijo de la Presidenta en La Moneda en el caso Caval-Luksic.

No sabe el fiscal que este tipo de operaciones, siendo Piera Presidente de Chile y Jefe del Estado, con o sin informacin privilegiada, le daba de facto a las empresas Bancard y Bancorp, dirigidas por su vstago, privilegios abusivos en una negociacin con una empresa pesquera de un pas limtrofe, con el que se estaba en litigio en la Haya y mientras se saba que la posicin chilena era causa perdida?

Es evidente que en el marco de este caso, Piera-Bancorp-Exalmar, pudo haber una manipulacin de la entrevista al fiscal Guerra con el nimo de desinformar y, por parte de ste, una falta a la deontologa; de violacin de las reglas propias del oficio: la cautela, la prudencia y la falta de exhaustividad en la investigacin. No, no se trata de post verdad, sino de una maniobra periodstica tpica de los medios dominantes tendientes a desinformar a la ciudadana.

Eso s, habra que saber si fue con la complicidad o con la ingenuidad del fiscal Guerra.

Lo grave es que en la entrevista se ve una falta de visin de conjunto de la corrupcin poltica y de cmo sta afecta la legitimidad del Estado y sus instituciones.

Las declaraciones del fiscal tienden a crear un clima de tolerancia y permisividad institucional ante los delitos del duopolio compuesto por la Nueva Mayora-Chile Vamos. La coalicin gobernante que tiene en sus filas corruptos notorios (sin expulsar) y partidos que, como la DC y el PPD, se han financiado con dineros de Soquimich-Ponce Lerou y de la brasilea OAS, no se ha pronunciado nunca claramente y en bloque contra las prcticas corruptas.

No seamos ingenuos. Los estudios demuestran que las derechas son ms tolerantes con la corrupcin en las llamadas democracias liberales con ciudadanas supuestamente libres, bien informadas y razonables. Y cuando hay evidencias que uno de sus polticos es corrupto, los electores de este sector no lo castigan con el voto. Piera y sus secuaces lo saben.

Las cosas suceden como si la poltica fuera por naturaleza un espacio de compromiso y arreglines ocultos que hace que los abusos de la funcin y la corrupcin de la vida poltica fuera el precio a pagar por vivir en una democracia con delegacin de poderes (liberal) a los llamados representantes de los ciudadanos. Lo han escrito especialistas en el tema como el politlogo norteamericano Robert Putnam (**).

----

(*) Leer y verificar en el artculo de especialistas Percibir y Juzgar la corrupcin poltica, en Revista Francesa de Ciencia poltica: http://www.cairn.info/revue-francaise-de-science-politique-2005-5-page-757.htm - no24

(**) En Susan J. Pharr, Robert D. Putnam (eds), Disaffected democracies, op. cit. ; Pippa Norris, op. cit. ; Joseph S. Nye, Philip D. Zelikow, David C. King, op. cit . ; Hans-Dieter Klingemann, Dieter Fuchs, Citizens and the State , Oxford, Oxford University Press, 1998 (Beliefs in Government).