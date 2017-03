La demonizacin del "otro"

El Telgrafo

La campaa electoral de la derecha nos ha puesto de cara a nuestra memoria como pueblo incesantemente otrificado, inicialmente por los conquistadores, luego por los gamonales, despus por la oligarqua.Hace 500 aos, el otro eran nuestros ancestros de piel oscura: indios, negros, montubios, cholos y todas las mezclas derivadas. Luego se les unieron los/as libertadores y en el siglo XX, los/as alfaristas, socialistas, comunistas y cristianos libertarios. Hoy, para estos descendientes de los colonizadores, el otro lo encarna la Revolucin Ciudadana.En un operativo simblico de corte colonial, ha sido demonizada como la representacin del mal, discriminando sus polticas, negando e invisibilizando sus logros en el objetivo de trastrocar su imagen en la percepcin de nuestro pueblo.Derrochadores, tiranos, fracasados, corruptos, ladrones, fraude, perdedores, son algunos de los estigmas construidos en torno a este mundo diablico del Socialismo del Siglo XXI, del Buen Vivir, de la inversin pblica, de la justicia econmica, de la redistribucin de la riqueza, del que tiene ms paga ms, de la integracin latinoamericana. Ese es el mundo diablico que la derecha pretende extirpar, como sus antepasados buscaron extirpar las inventadas idolatras de los nuestros. Este operativo no es sino una inversin simblica. Es la proyeccin de sus propios demonios en el otro. Porque es ella la que feri los recursos pblicos en deudas inmorales; es ella la corrupta, la del feriado bancario; es ella la fracasada, la que nunca pudo resolver los problemas del pas con su modelo oligrquico-neoliberal; es ella la que ha hecho histricamente fraudes electorales; y es ella la perdedora de esta y de todos los procesos electorales de los ltimos diez aos.Pero esa proyeccin de su propio mal en el otro no sera completa si la derecha no anunciara el castigo a la Revolucin Ciudadana por haber osado librar al pas de su dominio. Y as como los gamonales utilizaron ltigo, cepo, acial y hasta el arrastre para castigar a nuestros mayores, hoy estos torquemaditas y neroncitos criollos utilizan el lenguaje del odio, del racismo, la discriminacin y hasta la violencia fsica para intimidar la innegable adhesin de nuestro pueblo a la revolucin.La respuesta a estos neocolonizadores debe ser la apropiacin de esa otrificacin que pretende demonizarnos. La apropiacin y resignificacin de la Revolucin Ciudadana y de sus logros. Porque hoy ella, liderada por Lenn, simboliza a ese otro victimizado por ms de 500 aos. Somos el otro. Y qu? A mucho orgullo. La diferencia es que hoy no somos ms vctimas. Hemos levantado cabeza y hecho por el pas lo que nunca hizo ni har la oligarqua. Esa es la verdad histrica, ese es el orgullo y el sello de nuestra identidad.Fuente: http://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/columnistas/1/la-demonizacion-del-otro