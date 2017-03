Entrevista a Javier Prez Royo, catedrtico de Derecho Constitucional en la Universidad de Sevilla

El referndum en Catalunya es, ya, inevitable

elnacional.cat

Javier Prez Royo es catedrtico de Derecho Constitucional en la Universidad de Sevilla, ciudad en la que naci en 1944, y comentarista poltico. En 2007 fue galardonado con el premio Blanquerna, que concede la Generalitat de Catalunya y ya advirti entonces sobre los riesgos de desafeccin. El 2010 fue uno de los pocos juristas que alert de las consecuencias que tendra para el sistema poltico espaol la sentencia del Tribunal Constitucional que recort el Estatuto, hecho que califica de golpe de Estado. Desde su independencia de criterio, Prez Royo cree que, a raz de aquella decisin, ahora es inevitable un referndum para que los catalanes decidan si quieren continuar en Espaa.

El fiscal superior de Catalunya ha presentado una querella, la segunda, contra la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y tres miembros de la Mesa, por haber permitido votaciones sobre el referndum. En cambio, ha excluido a un cuarto miembro, el diputado Joan Josep Nuet, por su trayectoria poltica, favorable al derecho a decidir, pero contrario a la independencia. Como jurista, cmo lo interpreta?

Polticamente se entiende perfectamente. Ellos lo que quieren es dividir: quin est a favor de la independencia y quin est en contra. A unos y a otros no los mete en el mismo saco, pues se trata de proceder por la va penal. Si amplan el mbito de la persecucin penal, la cosa se les complica muchsimo. Lo han limitado a quienes defienden la independencia, pero si entran ya en el espacio de Podemos, el riesgo de que la operacin se les escape de las manos es mucho mayor. Han realizado un doble juicio de intenciones: a unos les dicen sois lo que sois y voy contra vosotros [independentistas], y al otro le exoneran de responsabilidades: usted ha hecho eso, pero no saba que estaba hacindolo

Y as, dnde queda el Derecho?

El gobierno [de Rajoy] se ha obstinado en que esto es un problema jurdico, pero no, esto es un problema poltico y aqu se est haciendo poltica. Ellos hacen poltica a travs del Tribunal Constitucional y de la fiscala. Han decidido que esto es un asunto cerrado: la Constitucin es la que es, y a quien d un paso ms all le envan el Tribunal Constitucional o la fiscala, y se acab lo que se daba. Punto. Esta es su estrategia y llevamos as desde la sentencia del 2010 [contra el Estatuto].

El gobierno hace poltica a travs del Tribunal Constitucional y de la fiscala. Se est persiguiendo a los independentistas como si, por el hecho de serlo, cometiesen un delito de opinin?

A ver. Delito de opinin no es. En la interpretacin que hace el Tribunal Constitucional, lo que se persigue es la desobediencia. Hay una orden, que adems se hizo expresa, porque el Tribunal Constitucional ahora ya enva las rdenes de manera que no se pueda decir que no las ha dado [como alegaron las defensas en el primer juicio por la consulta del 9-N]. Hay un apercibimiento de que no se siguiera adelante. Esto es lo que estn haciendo. Es una lgica infernal. Por ambas partes. Una es: yo sigo adelante como si no hubiera Tribunal Constitucional; y la otra dice: yo sigo adelante porque esto la Constitucin no lo permite.

El choque est producindose en los tribunales. Ya se ha celebrado el primer juicio del 9-N, en el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, contra el ex presidente Artur Mas y sus ex consejeras, Joana Ortega e Irene Rigau. Este lunes se celebrar el segundo, contra Francesc Homs, en el Tribunal Supremo, en Madrid. Hacia dnde vamos?

Publiqu un artculo en El Pas, cuando todava publicaba en El Pas (re), en el que deca que en la consulta del 9-N no haba habido desobediencia, al contrario, que Artur Mas haba obedecido. Primero quera convocar un referndum, despus hizo una ley de consultas, la declararon inconstitucional porque entendieron que era un referndum encubierto que invada las competencias del Estado; hizo la convocatoria de la consulta y le lleg la advertencia del Tribunal Constitucional, con lo que renunci a la consulta. Y por eso no hubo convocatoria, ni mesa electoral, etc., sino que aquello se transform en un proceso participativo.

Por tanto, lo que hicieron el presidente Mas y la Generalitat fue obedecer la orden y no convocar la consulta y, a continuacin, realizar un acto de protesta y convocar a los ciudadanos a un acto de protesta. Creo que esto tiene cobertura constitucional. Era como si se hubiera convocado una manifestacin, pero con urnas de cartn. Un acto de protesta: no convoco el referndum, pero debera poder convocarlo y convoco a los ciudadanos para que digan si estn de acuerdo conmigo o no lo estn. Por consiguiente, para m no hubo delito, sino el ejercicio de un derecho fundamental. As, creo que eso (los juicios) es la criminalizacin del ejercicio de un derecho fundamental.

Cul cree que ser la sentencia, en ambos juicios?

Creo que deben de estar dndole muchas vueltas. Y si pueden encontrar alguna cosa para no condenar, mediante alguna martingala jurdica Tal vez redactando unos fundamentos jurdicos muy duros, diciendo que aquello fue una barbaridad, pero en la sentencia Al final, esto ya no es una valoracin jurdica, es poltica: Qu es lo que ms nos interesa en este momento? Lo que pasa es que no la hace el gobierno ni el fiscal, sino quienes emitirn la sentencia [los jueces].

Es decir: juicios polticos, sentencias polticas?

Necesariamente, la sentencia ha de ser poltica. Aqu lo que pasa es que todos se han ido de gresca poltica: el gobierno, la fiscala, los magistrados

La solucin al conflicto Catalunya-Espaa es el referndum que preconiza la mayora del Parlament?

Mi impresin es que el referndum es una mala solucin para este tipo de problemas. Por eso, conviene hacer las cosas de manera que no haga falta ir al referndum. Lo malo es que cuando se llega a una situacin como la que tenemos en Catalunya, el referndum ya es inevitable. La integracin de verdad de Catalunya en Espaa, de una manera democrtica, exige que los ciudadanos de Catalunya digan en referndum si quieren integrarse o no. Esto debera haberse evitado.

Cmo se ha llegado hasta aqu?

Para evitar esto se hizo la Constitucin y todo el mecanismo de integracin mediante el Estatuto de Autonoma, pero la sentencia del Tribunal Constitucional del 2010 lo ech por tierra. Ech por tierra el pacto entre los dos parlamentos, refrendado por los ciudadanos destinatarios del pacto. Esta es la Constitucin territorial, no los artculos: el pacto entre el Parlament de Catalunya y las Cortes Generales, refrendado por los ciudadanos. La sentencia desautoriz el pacto entre los dos parlamentos y quit la ltima palabra a los ciudadanos de Catalunya. Despus, la sentencia se carg la Constitucin, porque la Constitucin territorial ya no existe. Ya no existe un bloque de constitucionalidad. Estamos ante un problema constituyente, con el problema adicional de que la frmula que se utiliz en 1978 ya no vale, porque la sentencia la destroz. Habr que inventar una cosa nueva.

Por dnde cree que habr que comenzar? No parece que el gobierno del Estado est mucho por la labor

El punto de partida ahora, el primer paso, ha de ser el referndum, pero ya no de ratificacin de un pacto [como el del Estatuto], sino de manifestacin de la voluntad de los ciudadanos de Catalunya de, al final, seguir dentro [del Estado] y veremos en qu condiciones. Imagino que ya ser ms bien imposible que no sea as. Y mientras no se reconozca esto, estaremos donde estamos, en una situacin de desorden poltico y jurdico, en Catalunya y en el Estado. Todo este baile electoral que hay en Catalunya desde 2011, y que ya est trasladndose al Estado

En qu sentido?

Espaa no se puede gobernar democrticamente sin Catalunya. Estamos sin Constitucin, digan lo que digan el gobierno, el Partido Socialista, en buena medida, y Ciudadanos. Pero ahora mismo el problema es que la Constitucin ya no resuelve la integracin de Catalunya.

Cree que una reforma de la Constitucin tampoco resolvera el problema?

No. No habr reforma. Con el Partido Popular no hay manera de hacer una reforma, y con el ambiente que hay ahora mismo sera casi imposible consensuarla. Habra que parar esto en algn momento.

Parar el reloj y ponerse a hablar

Claro. La situacin es un poco dramtica. Todo est muy deteriorado. Se trata de compartir la pregunta de si hay algn tipo de solucin para que Catalunya se integre en Espaa. La posicin del gobierno de la nacin, que se aguanten los catalanes con el Estatuto tal como est, y la Constitucin tal como est, y nosotros les daremos unas cuantas obrillas ms Eso ya no funciona.

Ha habido dilogo en la Moncloa recientemente. Puigdemont ha propuesto a Rajoy pactar el referndum, la pregunta, la fecha

Estamos en una situacin de desorden, no s cmo pasaremos a una situacin ordenada. El destrozo ha sido enorme. Cost mucho esfuerzo hacer lo de 1978, se haban conseguido treinta aos y pico de funcionamiento, se llev a cabo una reforma estatutaria que cumpla la Constitucin y el Estatuto escrupulosamente y, de pronto, todo esto se tir por la ventana

Cul cree que era el propsito de la sentencia del Estatuto?

Ahora mismo creo que se arrepienten. No crean que habra la reaccin que hubo en Catalunya. Polticamente, fue un golpe de Estado: liquidaron el Partit Socialista y se han cargado el nacionalismo cataln, que era mayoritario y hegemnico. Los dos partidos que haban hecho la reforma del Estatuto se quedaron desarbolados y esta fue la antesala para que ellos [el PP] consiguiera la mayora absoluta que obtuvieron en 2011, en todas las comunidades autnomas en mayo y, despus, en noviembre, en las elecciones generales. Pensaban que pondran orden, lo que pasa es que en los golpes de Estado se sabe cmo se entra, pero no cmo se sale. Y no saben salirse. No saben cmo gestionar el golpe de Estado que ellos mismos han dado. Formalmente fue una sentencia, pero materialmente fue un golpe de Estado. Utilizaron el Tribunal Constitucional para cargarse la Constitucin. Y ahora no saben cmo gestionar el golpe de Estado.

El gobierno del PP afirma que no habr referndum. Cree posible que finalmente Catalunya se independice de Espaa?

Yo siempre haba pensado que la independencia era una especie de espejismo, pero el clima general en el que nos hallamos ahora mismo es de desintegracin. Cuando se hizo la Constitucin, era el momento de la cumbre de Helsinki, de la integridad de las fronteras territoriales establecidas en Europa despus de la Segunda Guerra Mundial. Entonces no poda moverse ni una hoja en ninguna parte, ni en Catalunya ni en el Pas Vasco. Qu habra pasado si la Constitucin se hubiera hecho despus de la cada del muro de Berln, en plena desintegracin del imperio sovitico, de Yugoslavia?

Ahora tenemos el brexit, y si se produce una desintegracin de las unidades territoriales de la Unin Europea, ya veremos qu pasa. El momento es completamente diferente. Lo que est sucediendo con Catalunya es una cosa que se debera haber previsto, pensando en lo peor, sabiendo que no se poda jugar con eso porque Espaa tiene un riesgo de cohesin territorial tremendo. Pero no, se opt por el yo ganar las elecciones y me cargar a Zapatero y a Convergencia, los pondr a todos a la defensiva y har el aqu mando yo. Y no, eso lo hizo Franco con una guerra civil, pero sin guerra civil usted no puede hacerlo, no tiene fuerza para hacerlo. El sistema poltico espaol no es capaz de imponer esto en Catalunya si no es con una guerra, en democracia no lo puede hacer.

Fuente: http://www.elnacional.cat/ca/politica/javier-perez-royo-el-referendum-a-catalunya-es-inevitable_139839_102.html

Traduccin: VIENTO SUR