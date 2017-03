Bebs en la guerrilla colombiana

Que no se vea

Nos sorprende la falta de inters o curiosidad periodstica para visitar, ahora que se puede y se debe, las zonas donde se han concentrado tropas guerrilleras para cumplir con lo pactado con el gobierno en el trnsito hacia la desmovilizacin.

Un joven estudiante, que se confes perteneciente a las juventudes liberales, rompi a llorar emocionado por el trato recibido entre el barrial del campamento La Fila, zona veredal cercana a Icononzo en el Tolima.

Deca que era mucho el contraste entre las barbaridades que siempre haba escuchado en la propaganda oficial sobre la guerrilla, su estigmatizacin terrible, y lo que estaba viendo y sintiendo y compartiendo ahora en el monte, donde un centenar de estudiantes de un pacto juvenil para la paz haban querido llegar, pese a las trabas impuestas y a que el da anterior la polica les hubiera impedido el paso, violando los Acuerdos.

Pero los periodistas y los medios.. por qu no llegan a estas zonas veredales, por qu no reportan ni siquiera cuando en la dificultosa llegada a la concentracin los autobuses cruzaron varios territorios a la vista de todo el mundo, por qu no sienten la sana curiosidad de indagar, con sus protagonistas, en la noticia de sus vidas insurgentes, por qu son tan inocentes seguidores del diseo gubernamental de ocultar el proceso por su lentitud y torpeza, y contribuyen tan certeramente a invisibilizar los incumplimientos..?

por qu renunciar a tantas historias de vida, claves para entender y transmitir a Colombia y al mundo las esencias de infortunios, de la guerra, de las aspiraciones a la construccin de paz Por qu..?

En La Fila, zona veredal en tierras frtiles de Icononzo, de ms de 300 combatientes, en condiciones nada humanasentre el barro, el frio y la ocultacin que los somete el gobierno (porque.. de por s ya quin los va a visitar en estas lejuras y alturas..?) all mismo el campamento tiene 7 bebs de meses, que guerrilleras y guerrilleros muestran con orgullo.

Conocidas son las historias: durante 53 aos de guerra las combatientes en su mayora sufran la controversia de la incompatibilidad de la maternidad con la vida enmontaada.

Pero tambin son miles los bebs nacidos en el monte que, por lo general, eran criados por abuelas o tas. De ello muchas historias se han contado pero la mayora estn sin registrar. Comandantes y tropas guerrilleras tienen hijas e hijos, que han padecido los rigores de la guerra y han sido criados fuera del monte con familiares cercanos. Interesante sera conocer cuntos de ellas y ellos al cumplir los 15 aos ( edad oficial de admisin en las filas guerrilleras) han querido volver a la otra familia, a la guerrillerada, para compartir expectativas con sus madres y padres, aun incluso cuando esto ya hubieran muerto en combate o en bombardeos asimtricos.

Ahora desde que se alcanz el alto el fuego bilateral, y antes cuando la guerrilla decret cese el fuego unilateral , y en las perspectivas de la paz , las parejas guerrilleras sienten que las restricciones del peligro de la guerra se aminoran, y que el dificultoso trnsito a la vida civil no es impedimento para la creacin de vida nueva.

Por eso nos muestran con orgullo los bebs que no estn durmiendo, al tiempo que lamentan y denuncian que en esas condiciones transitorias pero pactadas en detalle el gobierno no est cumpliendo con medidas sanitarias, con atencin mdica a madres y bebs, con elementales obligaciones sociales que ahora les corresponde facilitar al estado, ya que las guerrilleras y guerrilleros no pueden salir de la zona veredal y tampoco tienen ya la perentoria situacin de entregar sus nias y nios a sus familias civiles, sino que van a formar parte lgicamente de las nuevas vidas y los trminos familiares a que cualquier civil puede aspirar.

Historias de vida que los profesionales de la comunicacin tendrn que reportar, muy por encima de las indignas indicaciones empresariales y de la extrema derecha de manipular y manchar las realidades de otro sector de la guerrillerada, los adolescentes, para los cuales se estableci Acuerdo aparte, que incluye atencin especializada y especfica del estado, que el gobierno hasta el momento tampoco est cumpliendo.

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.