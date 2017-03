Una serie de mails internos de Odebrecht vincula a Iecsa, la firma de Angelo Calcaterra, con el pago de sobornos en Argentina

Todos los caminos conducen al primo presidencial

Pgina 12

El primo del presidente Mauricio Macri, Angelo Calcaterra, qued vinculado con el presunto pago de coimas de la constructora brasilea Odebrecht, a partir de una serie de mails internos de la empresa que fueron difundidos por un diario de Brasil, O Estado do Sao Paulo. La publicacin incluye un extenso documento vinculado a la investigacin de corrupcin conocida como Lava Jato. En el texto, se detallan cinco mails obtenidos por la Polica Federal do Brasil donde se involucra a Iecsa, la empresa de Calcaterra, en el pago de coimas que se habra efectuado a funcionarios del Gobierno anterior. La dirigente Margarita Stolbizer, que ampliar hoy su denuncia judicial para incluir a Calcaterra, cuestion que Macri le haya actualizado el presupuesto de esa licitacin a Odebrecht y a la empresa de su primo. Desde la gestin de Macri resolvieron no responder.El soterramiento del Sarmiento es una obra que comenz a licitarse en el gobierno de Nstor Kirchner, se adjudic en el de Cristina Fernndez de Kirchner. Hubo postergaciones del inicio de la obra, que fueron atribuidas a las demoras en el financiamiento que Odebrecht haba comprometido por parte del Banco de Desarrollo (BNDES) de Brasil. Macri los libr de esa obligacin y su presupuesto pas a ser financiado por el Estado argentino a partir de un DNU que firm el ao pasado.

Cuando estall el escndalo de pago de coimas a nivel continental de la constructora brasilea, una de las investigaciones que se abri fue por esa licitacin, en la que Odebrecht form una unin transitoria de empresas (UTE) con la italiana Ghella, la espaola Comsa y con Iecsa, del primo de Macri. Si bien los macristas siguen insistiendo en que debe investigarse al Gobierno anterior, al que se habran pagado las coimas, las revelaciones no dejan de salpicar a la gestin actual. El primer caso fue el del titular de la AFI, Gustavo Arribas, quien qued involucrado en un pago que ascendera a los 500 mil dlares. El funcionario, que fue ratificado por Macri, intent explicar parte de esos fondos por la venta de un departamento. Luego cambi su versin y habl de la venta de muebles.

La nueva revelacin puso en el centro de la escena a Calcaterra, en quien Macri deriv buena parte de los negocios familiares. Segn los documentos que difundi el diario de Brasil, la empresa del primo del presidente habra estado involucrada en el pago de coimas por la licitacin del Sarmiento. Las pruebas que dio a conocer el diario provienen de correos electrnicos y anotaciones que surgieron de un back up de la computadora de uno de los ejecutivos de Odebrecht en la Argentina, Mauricio Couri Ribeiro.

Entre los datos que figuran all, aparece el nombre de Snchez Caballero, como representante de Iecsa vinculado al pago de las coimas. Javier Snchez Caballero es gerente de esa empresa y virtual mano derecha de Calcaterra.

Hay al menos cinco mensajes que dan cuenta del pago de coimas. En uno de junio de 2010, se menciona una reunin con Snchez Caballero y entre los items aparece: DGIs-Contacto Directo. En la investigacin global del Lava Jato, que incluye pago de sobornos por unos 35 millones de dlares, los ejecutivos arrepentidos que proporcionaron informacin contaron que Odebrecht usaban el cdigo DGI para referirse a pagar sobornos. La misma sigla se repite en otros mails, como el que se titula Reunin Sarmiento e indica tres DGI por distintas etapas de la obra por un total de 20 millones de dlares. En ese correo electrnico tambin se menciona a Loureno Ghella, de la empresa asociada en la obra del Sarmiento, y una reunin en la que se iba a discutir la UTE, el impuesto a los sellos y las DGIs. Los beneficiarios finales de las coimas aparecen con nombres clave, como Totti, Chorao (llorn, en portugus), Moreno y Big Boss.

En los documentos tambin se menciona a Manuel Vzquez, asesor del ex secretario de Transporte Ricardo Jaime, quien se encuentra detenido y siendo juzgado por diversos casos de corrupcin. Una serie de mails dan cuenta del intento de pagar un dinero al asesor de Jaime. Se seala que en febrero de 2010 Vzquez le reclam a Couri Ribero que era el principal gerente de Odebrecht en la Argentina por el pago de 80 mil pesos que, segn se puede ver en los mails, le iban a transferir y nunca haban llegado a su cuenta. Estimado Mauricio, en el extracto de la cuenta no existe ese depsito. Todo este proceso es vergonzoso, le escribi Vzquez a Couri Ribero. El gerente de Odebrecht se comunic entonces con otro ejecutivo de Odebrecht, Fernando Migliaccio, para destrabar el pago. El 23 de marzo de 2010, Migliaccio le contest, reticente a dejar esas cuestiones por escrito: Querido Mauricio. Ya tengo la respuesta de mi banco para su socio. No me gustara mandar este material por este mail. Tens algn otro, por favor. Te busqu varias veces en el da para explicarte la estrategia que pensamos para solucionar este problema. Estoy en el telfono negro con otra persona. Te llamo cuando termino, le respondi Couri Ribero. Migliaccio fue detenido en Suiza y acept colaborar con la Justicia de Brasil.

Ese dinero habra sido transferido a Vzquez desde la empresa offshore Klienfeld a otra offshore, llamada Pribont. En la causa del Lava Jato, el ejecutivo arrepentido Luiz Augusto Franca declar que Klienfeld era la cuenta que usaban para hacer pagos ilegales. En un banco vinculado a esa offshore se lleg a registrar un total de 15 millones de dlares.

No obstante, en octubre de 2010 Odebrecht cambi su estrategia: Migliaccio fue el encargado de comprar acciones del banco austraco Meinl en la guarida fiscal de Antigua y Barbuda para pasar a controlar esa sede del banco. Curiosamente, ese banco compr buena parte de la deuda que tena el Correo Argentino S.A. con otros tres bancos y se present como acreedor por 400 millones de pesos para convalidar la propuesta del Grupo Macri en la audiencia judicial en la que se acord una quita del 98,87 por ciento. Ms curiosamente, el Grupo Macri tiene prendada una suma millonaria de acciones en el Meinl Bank, por lo que la fiscal Gabriela Boquin advirti que se podran haber manipulado las mayoras para beneficiar al Grupo Macri.

Concretamente, consta en el ltimo balance presentado por Sideco ante la Comisin Nacional de Valores, el 31 de diciembre de 2015, que el Banco Meinl tiene prendadas 93.183.300 acciones de Socma Americana S.A. y 16.626.899 acciones de Inversid S.A., de las cuales 16.471.530 son acciones clase A. Se trata de las empresas controlantes de Sideco y, a su vez, de Correo Argentino S.A. Lo que se sospecha es que el Grupo Macri compr su propia deuda y en la operacin aparece, nuevamente, Odebrecht.

El caso Odebrecht en la Argentina est fragmentado en una serie de causas. El fiscal Federico Delgado investiga a Arribas, el fiscal Gerardo Pollicita tiene una parte de la investigacin del soterramiento, Jaime est denunciado junto con Manuel Vzquez por presuntas coimas, en otra causa que recay en el juzgado de Rodolfo Canicoba Corral. Stolbizer, en tanto, present un pedido al fiscal Carlos Stornelli de que haya una investigacin preliminar con la idea de que finalmente todas esas causas se unifiquen.

Hoy Stolbizer y su abogada Silvina Martnez se presentarn ante el fiscal para ampliar el objeto de la investigacin e incluir a Calcaterra y, adems, para que se investigue el DNU 797/16, por el que el presidente Macri actualiz el presupuesto para las constructoras por 45 mil millones de pesos. Le pedirn al fiscal que requiera al Gobierno toda la informacin pertinente y le aportarn los documentos publicados por el medio de Brasil.

La pregunta sera, por qu, a diferencia de lo que se hizo con otras obras, no se decidi hacer una nueva licitacin, advirti Stolbizer, quien tambin har un pedido de informes al Ejecutivo por esta cuestin. La dirigente record que, cuando eran opositores, desde el macrismo denunciaban sobreprecios en esa obra. Haba demasiados antecedentes de sospechosa legalidad, con Kirchner, Jaime, y el primo del presidente como adjudicatario de la obra. Otras obras con licitaciones sospechosas y sobreprecios fueron licitadas nuevamente y se logr mejorar la competencia y bajar costos, record la lder del GEN. Desde el Gobierno optaron por no responder, aunque advirtieron que en su momento no haba ninguna causa judicial, ni imputaciones que permitieran anular la licitacin.





