El cambio climtico y la evolucin de las especies de las aves

La temperatura de la Tierra ha aumentado casi un grado desde 1880 y este fenmeno, inevitablemente, tiene efectos en mltiples mbitos. Es el caso de las aves y las migraciones de esos millones de pjaros que pasan el invierno en frica para, cuando se acerca la primavera, regresar a Europa. El fenmeno es de tal envergadura, que podra afectar, incluso, a la evolucin de las especies.

El razonamiento es mucho ms simple de lo que pudiera parecer, pudiendo deducirse ya en nuestro pas, que sirve de parada y posta para buena parte de esas aves en su trnsito hacia tierras europeas. Ya se pueden ver los almendros en flor, por ejemplo, y con esta primavera prematura, los insectos, esos que sirven de alimento a los pjaros, tambin adelantan su aparicin.

Si determinadas especies no fueran capaces de adelantar sus migraciones y, para cuando llegaran a las zonas ms clidas, las especies que s anticiparon su viaje hubieran acabado con la mayor parte de estos insectos, qu comeran las ms lentas y sus polluelos?

Si comenzara a escasear la comida por este motivo, estaramos asistiendo a un fenmeno evolutivo en el que las aves que regresan antes a sus hbitats europeos sern las especies predominantes y las migraciones no dejaran de adelantarse. Los cambios en los comportamientos de las aves se pueden detectar tambin en las ciudades: El experto de SEO/BirdLife, Blas Molina, explica que especies como la paloma brava, la paloma torcaz, el mirlo comn o la urraca ya han comenzado su actividad reproductora, iniciando la construccin de sus nidos. Las golondrinas? Un mes antesLas migraciones primaverales tienen su particular distribucin: en primer lugar, pasan los machos adultos, seguidos de las hembras, los machos jvenes y las hembras jvenes. Tambin hay especies que viajan de noche, mientras que otras lo hacen de da.Este es el caso de las golondrinas que, segn advierte SEO/BirdLife gracias a sus programa Aves y Clima (en colaboracin con la Agencia Estatal de Meteorologa), han adelantado su llegada a la Pensnsula Ibrica en primavera cerca de un mes respecto a mediados del siglo pasado. No es la nica, puesto que Segn SEO/BirdLife, para el avin comn, el cralo europeo o el milano negro ya es primavera en Espaa, con sus almendros en flor.

Enclaves estratgicosEn este trnsito tan importante es el lugar de destino como las zonas de paso. Cuando hablamos de la Pennsula Ibrica, los Pirineos, Estaca de Bares o el estrecho de Gibraltar son algunos de esos puntos estratgicos. El ltimo de estos enclaves es protagonista, precisamente, estos das. Tras el ltimo temporal, los vientos de Levante son muy fuertes all, y las aves han esperado a que las condiciones mejoren. La consecuencia? Un autntico cuello de botella en la costa africana de diversas especies.Otro cuello de botella puede ser Gallocanta (Zaragoza). Y es que algunas aves, en lugar de llegar, se van, como la grulla comn o el nsar comn. En el caso de la primera, el pasado mes de enero ya haba ms de 27.000 ejemplares en Gallocanta -a veces se acumulan ms de 50.000-, a la espera de saltar los Pirineos y continuar su periplo europeo hacia latitudes ms norteas.

Por su parte, el nsar comn o ganso ha ido cambiando el lugar en el que pasa el invierno. As lo pona de manifiesto recientemente un estudio de la Universidad de Extremadura (UEx), en colaboracin con otros centros de investigacin de Espaa, Suecia, Francia y Chile y coordinado desde la Estacin Biolgica de Doana (CSIC).Si hasta la dcada de los aos 80, en Espaa, los gansos invernaban en el Parque Nacional de Doana, ahora tambin lo hacen en Extremadura, Francia, Holanda e incluso en Suecia, aproximndose cada vez ms a las zonas de reproduccin, que normalmente se han situado en Noruega, el sur de Suecia, Dinamarca, y el norte de Alemania, Holanda y Blgica.

