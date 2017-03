Entrevista a Juan Carlos Ruiz Franco sobre el libro El bastardo de Marx

El fiel Engels, que fue quien mantuvo a la familia durante largos aos e hizo posible la obra de Marx, siempre estuvo dispuesto a echar una mano a quien consideraba superior a l

El viejo topo

J. C. Ruiz Franco es licenciado en Filosofa y DEA del doctorado de la misma carrera. Tiene posgrados en sociologa, nutricin deportiva e historia y filosofa de las religiones. Es autor de dos libros publicados en papel, Drogas inteligentes (http://www.paidotribo.com/ficha.aspx?cod=00791) y Albert Hofmann (http://www.alberthofmann.es), y coautor de otros dos. Ha dirigido la edicin de PIHKAL y TIHKAL, consideradas en conjunto la Biblia de las drogas de sntesis. Tambin ha elaborado escritos para su difusin libre en internet. Su principal labor en el mundo de la edicin es la de traductor, con unos cuarenta ttulos traducidos al castellano y publicados. Me centro en esta conversacin en su ltima publicacin, El bastardo de Marx.

Enhorabuena por su nueva novela. Para ayudar al lector, qu editorial la ha publicado? Cmo puede adquirirse?

Gracias. La ha publicado Ediciones Dyskolo y puede adquirirse a travs de su pgina web, http://www.dyskolo.cc/cat%C3%A1logo/lib024. Tambin puede leerse informacin en el blog de la editorial, http://dyskolo.tumblr.com/post/154067559011/marx-era-un-ser-humano

Gracias. La subtitula: Una novela documental. Por qu?

Porque la base de la trama son los documentos que escribieron y a veces se intercambiaron (el caso de las cartas) los protagonistas, unos documentos que en su mayora estaban en su idioma original y que he traducido al castellano. La narracin se apoya en ellos para que el libro sea lo ms realista posible, sin que el autor se haya inventado ningn acontecimiento, sino que es un simple testigo que ha contado los hechos tal como sucedieron.

Quin fue el hijo bastardo de Marx? Cmo se lleg a saber de su existencia? Ningn estudioso ha discutido su existencia?

Fue el erudito Werner Blumenberg quien, estudiando los documentos del archivo marxista del Instituto Internacional de Historia Social de Amsterdam, en 1962, dio con una carta escrita por Louise Freyberger, asistente de Engels en sus ltimos aos y testigo directo de los hechos. En ella se detalla todo lo que sucedi. Esto, unido a ciertas referencias de la correspondencia entre Marx y Engels en 1851, fecha del nacimiento del hijo ilegtimo, y a que la misma Laura Lafargue-Marx (hija de Karl) se refiriese a veces a Freddy como su hermano, es lo que nos permite atar todos los cabos sueltos y llegar a la conclusin de la paternidad de Karl Marx. Por otra parte, el hecho de que Engels, que accedi a pasar por su padre, pero sin darle su apellido, no quisiera ver nunca a su supuesto hijo nos ofrece otra pista.

Hay estudiosos, evidentemente simpatizantes marxistas, que niegan la paternidad de Karl. De hecho, hace unos aos tuvo lugar un exhaustivo debate sobre el tema. De todas formas, tal como hemos expuesto en el libro, la cuestin parece estar clara, al menos desde nuestro punto de vista, y adems no parece haber duda sobre la autenticidad de los documentos que establecen la paternidad.

Permtame dos preguntas sobre lo que acaba de sealar. Por qu cree que Engels se neg a ver a Freddy, ms all de que fuera o no su hijo? Esa actitud no cuadra bien del todo con lo que sabemos del talante del autor de La situacin de la clase obrera en Inglaterra.

Es cierto, tanto el libro de Tristan Hunt, El gentleman comunista, como los testimonios que se conservan presentan a un Engels muy humano y afable, todo un caballero, y creo que no hay dudas al respecto. La misma Eleanor se preguntaba cmo era posible que no quisiera ver a Freddy, y era consciente de la tristeza que eso conllevaba para ste. La nica respuesta que podemos conjeturar es que un gran sentimiento de culpa por haber sido cmplice del engao, junto al desagrado que le producira recordar el pasado, es lo que le induca a no querer verle.

Qu argumentos daban en el debate que ha sealado los estudiosos marxistas que negaban esta paternidad de Marx?

Principalmente niegan la autenticidad de la carta de Louise Freyberger. En lugar de atribursela a ella y a la poca correspondiente, dicen que se trata de un documento muy posterior que se fabric para inculpar a Marx. Sin embargo, tenemos la suerte de contar con los otros testimonios que citamos, que encajan con la autenticidad de la carta y de su contenido, en concreto todas las alusiones veladas de la correspondencia de la poca inmediatamente anterior al nacimiento de Freddy. Y adems sabemos que Laura Marx se refiri a l en varias ocasiones como su hermano, aunque sin contrselo nunca. Por otra parte, despus de que Engels desvelara el secreto a Eleanor, a pesar de que sta decidiera no decrselo a Freddy, su relacin con l se hizo mucho ms estrecha, le trataba de verdad como a un hermano, se lamentaba de lo mucho que debi sufrir y lleg a decir que era la nica persona de la que se poda fiar por completo.

Le pregunto por el ttulo No es bastardo una expresin demasiado fuerte?

Ciertamente, bastardo tiene un matiz peyorativo, pero si acudimos al Diccionario de la Real Academia Espaola tenemos que:

hijo, ja bastardo, da

1. m. y f. hijo nacido de una unin no matrimonial.

3. m. y f. hijo ilegtimo de padre conocido.

En cualquier caso, al leer el libro el lector adivina enseguida cul es el verdadero tema, y con ello se deshace la ambigedad del ttulo y se hace evidente que no es mi intencin lanzar ningn insulto contra Karl Marx. Ahora bien, s reconozco que en parte lo eleg para llamar ms la atencin, algo que espero que me perdonen todos los marxistas.

No creo que haya nada que perdonar. No lanza usted, desde luego, ningn insulto sobre Marx. De dnde su inters por el tema que, en general, salvo error por mi parte, no ha sido tratado muy frecuentemente en la propia tradicin marxista?

No, la tradicin marxista no ha tratado el asunto, a no ser para negarlo, bien por desconocimiento, por desinters; o tal vez precisamente por inters. Despus del descubrimiento de Blumenberg ha sido objeto de eruditos, en exclusiva.

Mi deseo de escribir sobre l surgi por la poca en que decid leer varias biografas de Marx para descubrir el lado ms humano de un personaje histrico tan importante, y en algunas de ellas se mencionaba de pasada al hijo ilegtimo de Helene Demuth, la criada. Acud a la obra de Blumenberg, despus encontr la carta original escrita por Louise Freyberger y consult la correspondencia Marx-Engels de los aos 1850 y 1851, acumul informacin y testimonios, y me di cuenta de que de ah poda surgir un libro, que poco despus me dispuse a escribir. Y para que el tema no se atribuyera a mi fantasa decid montar lo que he llamado novela documental, con narracin, pero con un continuo apoyo a base de cartas y otros escritos histricos reales.

Abre usted su novela dando la voz a Tussy Marx. Quin fue Tussy? Se llegaron a conocer Tussy y el hijo de Marx, Freddy (Marx) Demuth?

Tussy era el sobrenombre carioso de Eleanor Marx, la hija menor de Karl. S, Eleanor y Freddy se conocieron y se trataron afectuosamente durante muchos aos, hasta la muerte por suicidio de la primera. Eleanor supo, por el testimonio de Engels en su lecho de muerte, que Freddy era hijo de Karl. Eso fue en 1895, ao de la muerte de aqul, as que Eleanor tuvo relacin con Freddy durante tres aos sabiendo la verdad, pero en ningn momento se lo confes. Pens que vivira ms feliz sin la carga de conocer que era el hijo de alguien tan importante histricamente como Karl Marx, adems de la decepcin de saber que le haba repudiado. Ninguna de las otras pocas personas que saban la verdad dijo nada a Freddy, ni siquiera Laura Lafargue-Marx. Freddy, despus de mucho esfuerzo y algo de estudios tcnicos, logr convertirse en lo que actualmente consideraramos un trabajador especializado, se involucr en cierta medida en acciones sindicales, pero no fue socialista ni comunista.

Por lo que explica en su novela, Edward Aveling no es un tipo con el que se tomara un caf, aunque fuera descafeinado. No se exageran las aristas grises del que fuera compaero de Tussy?

Es seguro que Edward Aveling aport escritos interesantes sobre diversos temas, pero todos los que le conocan ntimamente saban sobre su carcter y le evitaban. Slo se le acercaban aquellos que no le conocan bien y la pobre de Eleanor Marx, que tuvo la desgracia de enamorarse de l, seguramente (como ella misma saba y reconoca) porque, una vez muerto su padre, necesitaba alguna figura paterna. Un psiclogo dira que era una persona con necesidad de dependencia, que no poda vivir sin alguien a su lado, protegindola. Busc esa figura en Aveling, lo cual fue su perdicin. Por otra parte, en sus primeros aos de relacin, Aveling se portaba correctamente con ella. Pero con los aos fue maltratndola psicolgicamente cada vez ms, sobre todo despus de morir Engels.

Remarca usted en la narracin, lo acaba de comentar, que Freddy Marx no lleg a saber con seguridad quin fue realmente su padre. Debi ser muy duro para l ignorar una cosa as? Lo supieron sus descendientes?

En las cartas que se conservan no se dice nada sobre los sentimientos de Freddy al respecto. Tan slo que, para ir a visitar a su madre, Helene, en los aos en que sta vivi con Engels, una vez muertos Karl y Jenny Marx, slo entraba en la casa cuando Engels no estaba, por la puerta de atrs y nunca acceda a la parte principal, sino que se quedaba con su madre en la cocina o en el stano. Freddy, como la mayora, crea que Engels era su padre, ya que en el momento de los hechos (1851) ste accedi a echar una mano a su gran amigo y quiso reconocer pblicamente que era hijo suyo. Es de suponer que crea que, dado que pensaba que su madre se haba quedado embarazada sin haberlo deseado nadie, el que tomaba por su padre, que ni siquiera le haba dado su apellido, no quera verle ni saber nada de l. Y as fue durante todos los aos en que estuvieron vivos Engels y Freddy.

No contamos con testimonios que nos digan si los descendientes de Freddy Demuth supieran sobre su paternidad. La figura de Harry Demuth, hijo de Freddy, y la de David, el nieto, estn documentadas en los eplogos de algunas de las biografas consultadas. En lo que respecta a la narracin de David, todo est documentado, excepto que l y su padre (Harry, hijo de Freddy) s supieran que Marx fue su ilustre antepasado: se trata de una licencia ma para completar la narracin.

Claro, claro, estamos hablando de una novela. Por qu cree que Friedrich Engels acept pasar como su padre? Por lealtad exagerada? Para proteger a Marx de cualquier crtica? Para ayudar a subirlo a los altares revolucionarios? Para proteger a Jenny? Para guardar las apariencias?

En las preguntas estn las mismas respuestas: por todos esos motivos, aunque lo de los altares revolucionarios quizs sea un poco exagerado. En la Inglaterra victoriana era muy importante guardar las apariencias, y en cualquier caso no sera nada recomendable para su prestigio, ni para su fama pstuma, tener un hijo ilegtimo. Sus adversarios siempre tendran una razn para atacarle. Y el fiel Engels, que fue quien mantuvo a la familia durante largos aos, y por tanto hizo posible la obra de Marx, siempre estuvo dispuesto a echar una mano a aquel a quien consideraba superior a l, protagonista de la historia. l siempre se conform con ser el segundn y ayud constantemente de buena gana a los Marx, excepto en la ocasin en que cont a Karl la muerte de su amante y ste no le dio ninguna importancia, lo cual molest mucho a Engels. se fue el nico momento en que pudo haberse roto la relacin entre los dos.

Mirado desde ahora, no soport Jenny Marx, la mujer del autor de El Capital, ms de lo prudente? No provoc lo que describe una gran separacin entre ambos?

Es de suponer que, cuando Jenny se enter de la verdad, quisiera guardar las apariencias, como pas con todos los dems. Al principio fue un secreto compartido por slo cuatro personas: Marx, Engels, Jenny Marx y Helene Demuth. Despus se enteraron Louise Freyberger y los que estaban atendiendo a Engels, ya moribundo, cuando le revel la verdad a Eleanor. Y sta se lo contara a su hermana Laura y al marido de sta, Paul Lafargue. Ninguno de ellos hizo correr la noticia ni public nada al respecto. Y as sigui la historia, hasta que el seor Blumenberg encontr la famosa carta en 1962 y se ataron los cabos sueltos de las veladas referencias de la correspondencia Marx-Engels de los aos 1850-1851.

Jenny Marx, ante todo, se consideraba una aristcrata, aunque a los marxistas no les guste esta afirmacin. Marx tambin se senta orgulloso de que su mujer fuera baronesa por herencia. Seguramente por ello prefiri callar, seguir viviendo con su esposo e impedir que nadie ms se enterase de lo sucedido. Sobre si el hecho les separ afectivamente, no hay constancia de ello, y segn sabemos Karl siempre impuso su condicin de macho necesitado de sexo.

Fuente: El Viejo Topo, febrero de 2017.

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.