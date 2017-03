Crditos rpidos, la usura del siglo XXI

La desesperacin de aquellas personas que siguen sin encontrar salida a su deplorable situacin econmica despus de aos de crisis y que se ven asfixiadas por las deudas, sumada a la pequea subida del consumo y el barato precio del dinero, han trado consigo un repunte de las empresas que ofrecen dinero rpido y fcil. Son los conocidos como crditos rpidos o minicrditos, que inundan los cortes publicitarios de la televisin y las marquesinas de las calles con agresivas campaas de captacin de clientes.

Aunque el crdito resuelto de una manera rpida, con altos intereses y sin apenas avales, ha sido la prctica habitual de los usureros y prestamistas durante toda la historia, el boom de este tipo de prstamos y la aparicin de decenas de empresas ocurri en los aos previos al estallido de la burbuja inmobiliaria y la crisis mundial de 2008.

En pleno apogeo del crdito descontrolado, las empresas que ofrecan crditos que se concedan de manera rpida, de cuantas pequeas y con plazos de devolucin cortos, aparecieron y se expandieron, abrindose paso entre las empresas financieras a golpe de crear nuevos portales web, agresivas campaas publicitarias y empujadas por la euforia inversora y de gasto de la burbuja financiera.

Los crditos rpidos, llamados as por la velocidad con la que se conceden, son prstamos de menor importe, inferiores a 200 euros llamados minicrditos y que escapan a cualquier legislacin y hasta los 6.000 euros. El plazo de devolucin es otra caracterstica singular de estos prstamos. Algunas empresas ofrecen la posibilidad de devolver los crditos en plazos de entre 12 y 36 meses, pero muchas de ellas, como 1credito.es o twinero.es, ofrecen prstamos a devolver en un mximo de 30 das.

La inmediatez en la disposicin del dinero, los sistemas de contratacin a distancia (telfono e internet) y la poca o nula exigencia de garanta de pago son otras de las caractersticas de estos prstamos que facilitan el acceso a personas empujadas por la urgencia o la desesperacin, que responden a impulsos consumistas, con una mayor predisposicin a no poder devolver el dinero, o a colectivos ms desprotegidos, excluidos por el sistema bancario tradicional y sin capacidad de defenderse ante los abusos cometidos por estas empresas por un posible impago o demora.

Pero, sin duda, lo ms llamativo, a la vez que peligroso, son los tipos de inters que ofertan estas empresas. Los intereses, comisiones y penalizaciones de muchas de estas compaas multiplican en cientos de veces los tipos de inters de los prstamos al consumo que comercializan en la banca tradicional o del precio actual del dinero.

La Tasa Anual Equivalente (TAE) es el indicador ms fiable para calcular y comparar el coste real de un prstamo de manera objetiva. Este porcentaje muestra cul sera el tipo de inters al que estamos pagando el prstamo si el plazo de devolucin fuera de un ao. Las empresas especializadas en los prstamos rpidos han sido obligadas a mostrar la TAE de los crditos en su web, algo que muchas siguen sin cumplir, o ponen la informacin en una zona de la web difcil de encontrar.

Estas empresas han mostrado su disconformidad con esta obligacin argumentando que la TAE no sera el medidor idneo para un prstamo de un mes al considerar que sus productos son distintos a los crditos al consumo o hipotecas. Te imaginas la confusin que generara que al llamar a un taxi, para una pequea carrera de 20 minutos, la ley obligara al taxista a expresar el coste del alquiler del taxi durante todo el ao? O que un hotel cotizara sus habitaciones por el coste anual?, cuestiona la web de la empresa Contante.es.

Si los tipos de inters que ofertan estas compaas no fueran lo suficientemente altos de por s, las penalizaciones y recargos aplicadas a los retrasos en los pagos terminan de encarecerlos de manera exorbitada. Algunas empresas, como Cashper, cargan con 20 euros de comisin el retraso en un pago, aunque ste sea de un solo da.

A esto se le suman las comisiones por informar del retraso que cobran muchas de estas empresas. Cobros de 20 euros por el simple hecho de enviar al cliente un SMS avisando del impago o 35 euros por el envo de un SMS, una carta y un email.

Segn un estudio realizado por la asociacin de clientes de la banca Adicae sobre el crdito no hipotecario en Espaa, las penalizaciones por impago pueden multiplicar los costes del prstamo, como ocurre con la empresa Vivus.es, que obliga al cliente, en caso de impago al vencimiento de una cuota, a pagar una penalizacin por mora de un 1% diario de la cantidad pedida.

En Kredito24, si el retraso en la devolucin es de un da, los intereses y gastos supondrn un 20% ms, y de esta forma correlativamente hasta alcanzar el 45% si el plazo transcurrido es de 20 das.

En el caso de Creditomovil, pasados tres das desde la fecha de vencimiento, tendr un coste adicional de 10 euros. Transcurridos 10 das, ese coste adicional ser de 15 euros a sumar a los 10 del paso anterior, y as sucesivamente; cantidades exorbitadas comparadas con los importes de los prstamos.

Las penalizaciones econmicas no son los nicos abusos que pueden sufrir los clientes en caso de demora o impago. En un estudio realizado por la Cooperativa de Investigacin Social y de Mercado Indaga Research para la Asociacin General de Consumidores, los clientes de crditos rpidos entrevistados narran las agresivas tcnicas de recobro que usan estas empresas.

Cuando tienes un retraso son capaces de llamarte cada hora mediante un sistema de marcado automtico, dice uno de ellos. Otro cliente explica que hubo un momento de cartas con amenazas. Llegaban a llamar a mi familia, la localizaban, llamaban a mis padres y llegaron a llamar a mi hermano, que vive al lado de mis padres, slo por tener el mismo apellido que yo, lo que supone una posible infraccin de la Ley Orgnica de Proteccin de Datos.

Adems, aprovechando la urgencia y desesperacin de muchos de los clientes que acuden a este tipo de servicios, las empresas que comercializan estos prstamos eluden la obligacin de informacin y transparencia.

Segn un sondeo realizado por Adicae entre sus socios en 2015, el 68% de los encuestados que accedieron al crdito rpido afirmaban que no fueron informados con claridad y sencillez de las condiciones. El 56,3% afirm que no conoce las consecuencias de no pagar el crdito y el 64% tuvo problemas con la contratacin del mismo, porque la explicacin fue difusa y porque haba clusulas que les parecieron abusivas.

Los crditos rpidos no cuentan con una definicin legal, ni regulacin o tratamiento especfico. Muchas de las compaas que los comercializan son entidades no financieras, por lo que escapan a la regulacin del Banco de Espaa. Tambin a la de la Comisin Nacional del Mercado de Valores, ya que no son sociedades cotizadas.

Estas empresas estn supervisadas por el Ministerio de Sanidad y Consumo a travs de la Ley 22/2007 sobre comercializacin a distancia de servicios financieros destinados a los consumidores, y cuyos requerimientos varan en funcin de la comunidad autnoma en la que se aplique. Tambin, al tratarse de productos de crdito, estarn legislados en base a la Ley 16/2011 de contratos de crdito al consumo.

Esta ltima ley ha sido criticada por asociaciones de consumidores como Facua o Adicae, ya que no regula los crditos cuyo importe total no alcanza los 200 euros, dejando en una situacin de mayor vulnerabilidad a los consumidores.

"En estos casos se aplicar el Cdigo Mercantil y la normativa general de consumo. Qu significa esto en la prctica? Pues que una actividad financiera y tan sensible como la concesin de crdito no est controlada por ningn supervisor como el Banco de Espaa", explican desde Adicae a este medio. "As que el control de estos 'chiringuitos' de microcrditos depende de las administraciones autonmicas, carentes de la capacidad para supervisar a un nmero indeterminado de empresas fuera de control, que podra llegar a unas mil empresas", lamentan.

La Ley Azcrate de 1908, todava vigente, sobre la usura indica que ser cancelado todo contrato con un inters notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso o en condiciones tales que el crdito resulte leonino por las circunstancias de angustia o similar en la que se concedi, pero no establece un tipo de inters concreto.

Esta ley, declaran desde Adicae, es muy ambigua y la realidad nos muestra que en caso de conflicto hay que acudir a la jurisprudencia y al anlisis del caso por caso, con el perjuicio que este enfoque individualista conlleva para la defensa de los consumidores, en lugar de regularla de forma clara y con una solucin general y colectiva.

Fuente: https://www.diagonalperiodico.net/global/31500-creditos-rapidos-la-usura-del-siglo-xxi.html