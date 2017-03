Entrevista a Fernando Buen Abad, filsofo mexicano, especialista en medios de comunicacin

El poder meditico se ha vuelto cada vez ms cnico

El filsofo mexicano, especialista en medios de comunicacin, analiz la situacin de Amrica Latina y la falta de respuesta de los sectores populares frente a las constantes campaas sucias de la derecha.Recientemente, el pueblo boliviano conmemor el da de la mentira, en referencia al referndum celebrado el 21 de febrero de 2016 en el que, debido a las calumnias e infamias organizadas por sectores de la derecha y difundidas por los medios hegemnicos de comunicacin, la propuesta del presidente Evo Morales de reformar la Constitucin para permitir un nuevo mandato fue rechazada.En aquella ocasin, los medios hegemnicos difundieron la falsa noticia de que Morales tena una hija no reconocida con una ex pareja. La informacin pudo ser desmentida luego del referendo, pero ya era demasiado tarde, muchos bolivianos la haba credo y la imagen del presidente se haba visto perjudicada.En octubre de ese mismo ao, frente al referendo llevado adelante en Colombia para consultar si la sociedad aprobaba el Acuerdo de Paz entre las FARC-EP y el Gobierno colombiano, el ex presidente lvaro Uribe llev adelante otra campaa sucia cargada de mentiras y, con apoyo de un sector de los medios hegemnicos, lograron engaar a muchos votantes. Tras el triunfo del NO, uno de los asesores de Uribe admiti descaradamente que haba ganado gracias a la campaa de mentiras.En Argentina, con apoyo del hegemnico Grupo Clarn, Mauricio Macri gan las elecciones presidenciales de 2015 con una campaa en la que se difundieron una gran cantidad de mentiras sobre el candidato del oficialismo, Daniel Scioli, y sobre la entonces presidenta, Cristina Fernndez de Kirchner. Muchas de las promesas de campaa de Macri fueron descartadas rpidamente ni bien asumi el Gobierno.En ese marco, y con muchos otros ejemplos que muestran a medios, periodistas y candidatos de derecha que utilizan mentiras descaradas para perjudicar a los procesos populares de la regin, Contexto dialog con el experto en medios de comunicacin y doctor en filosofa, Fernando Buen Abad.Ante la consulta sobre cmo los medios hegemnicos y los candidatos de derecha se atreven a mentir tan descaradamente e incluso a admitirlo luego sin ningn pudor, Buen Abad asegur que al no tener frente a s una fuerza de disputa con suficiente caudal de opinin y de movilizacin social, el poder meditico se ha vuelto cada vez ms cnico. Eso es porque no sufren ninguna consecuencia directa de todas sus operaciones y mentiras. En la media que no hay una respuesta inmediata, capaz de ser contundente, capaz de hacer temblar a la estructura misma del poder oligarca, los medios hegemnicos se hacen ms cnicos.En algunos casos se engolosinan, se enamoran de s mismos y se autoexhiben, muestran su impunidad y su impudicia, afirm.El filsofo remarc que sobre ello hay muchos ejemplos en Amrica Latina. El caso de Brasil, donde fueron capaces de derrocar mediante una falacia judicial a la presidenta Dilma Rousseff, y no tuvimos a un continente pleno levantado con un clamor poderoso que recorriera el mundo con esta denuncia.Lo mismo pasa en Argentina, donde el presidente Mauricio Macri es capaz de decidir que el Estado le perdone deudas multimillonarias a su pap y luego diga no pas nada, lo volvemos a cero, y no tengamos un clamor mundial denunciado el calibre de la corrupcin.En Mxico, el presidente Enrique Pea Nieto dijo que no habra aumento de las gasolinas, y acto seguido firma un aumento descomunal contradiciendo lo que haba dicho. Todo ello muestra un enorme nivel del cinismo y, a la vez, expone que no hemos tendido una fortaleza continental capaz de darle contundencia a las denuncias para poder modificar el escenario.Por ltimo, Buen Abad asegur: debemos entender que estamos ante una guerra meditica internacional y, si no ponemos atencin muy particular en ese tema, corremos el riesgo de repetir experiencias como la de La Gran mentira que conmemor recientemente el pueblo boliviano.

