Erdogan, un discpulo fascista

Ningn gobierno lucha en contra del fascismo para destruirlo. Cuando la burguesa ve que el poder se les escapa de sus manos, alzan el fascismo para mantener sus privilegios. Bonaventura Durruti





Recep Tayyip Erdogan no se define tanto por sus acciones como por el nivel quirrgico de sus polticas. Al estilo rapaz del constructor orwelliano que la Alemania Nazi obtuvo con Hitler, el neo-otomanismo medieval islmico en Turqua ha forjado espritus kafkianos donde reina la indiferencia ante la avanzada autoritaria anti-kurda. Mientras los nazis desplegaban su maquinaria estatal enardeciendo los sentimientos chovinistas enraizados en la casta germana, separaban a los colectivos judos, comunistas, intelectuales, ateos como germen del maz. De la misma manera, el fascismo del gobernante AKP en Turqua pretende imponerse estructurando un Estado moderno centralista, apartando el trigo de la cizaa kurda, griega, alev. Ambos cultivaron el miedo a ser desprovistos de la propia identidad suntuaria que representa el poder megalmano de una etnia sobre otras. Ambos exacerbaron los nimos a fin de disponer de masas homogneas que sirvan de base para perpetrar genocidios. En 1944 se legitim, mundialmente, aquello que George Orwell escenific en sus obras 1984 y Rebelin en la granja, nuevas deidades enmascaradas.

Dudosamente, Leni Riefenstahl hubiera servido como instrumento de propaganda nazi si anticipadamente no se hubiera desplegado la maquinaria estatal enalteciendo deidades humanas. Naturalmente la prensa libre es coartada de pensar autnomamente, comprometindose a ser meros reproductores de la propaganda oficiosa. Gestores de un nico sentido, los medios de comunicacin recrean la historia segn la etnia/religin que disponga de divisa suficiente para comprar conciencias. Erdogan ha echado mano a las enseanzas estatal-patriarcales, comprando los medios de comunicacin liberales o cerrando los radicalmente disidentes. El pensamiento oficial se recrea en las instituciones del pensamiento moderno a imagen y semejanza de los lderes reaccionarios vertidos en agua bendita. No hay lugar para la crtica, los que no depongan las armas de la verdad encontrarn en las ratas del presidio mejores interlocutores. Las poblaciones son modeladas a partir del ejemplo represivo, de la forma del pensamiento represivo y de la idea represiva. Un hecho basta para sugestionar al pueblo y ensalzar con el germen fascista hasta los corazones ms nobles.

El terror posa en las conciencias, poco a poco tenemos miedo a salir de casa encerrados entre cuatro paredes, hasta que ya no nos sentimos seguros tras el televisor y el horror ha traspasado los lmites fsicos impuestos por la materia. Al unsono, las voces oficiosas argumentan el despliegue de cientos de miles de soldados en todo el territorio nacional. Un doble atentado en Ankara ha matado a ms de cien personas. Se recomienda a la poblacin seguir en sus casas hasta que amaine el temporal. Las fuerzas militares mancomunadas con sectores terroristas buscaron deponer al presidente electo legtimamente, se recomienda a la poblacin movilizarse para defender la deidad que los sacar de su miseria. Se impone el estado de excepcin en todo el territorio nacional y se acusa a las minoras tnicas de ocultarse en las sombras para derrocar al rgimen. Como ha de suponerse, la violencia implementada por el Estado es justificada en pos de mantener la calma. Kurdos, armenios, griegos, gitanos, comunistas, demcratas, minoras religiosas, absolutamente todos estn en la mira del poder central sun.

Turqua es una dictadura impuesta democrticamente, el oscurantismo emerge a la luz de da. Se funda Erdoganistn, todo es una farsa teida con la sangre de decenas de miles de kurdos. Y como si la ficcin consumiera la realidad lo kurdo comienza a desaparecer: la ciudad de Nusaybin es slo el preludio. Los medios de comunicacin oficiales no saben qu es Bakur (regin del Kurdistn en Turqua), dnde est la cadena montaosa Taurus, por dnde pasan los ros ufrates y Tigris, o qu es esa cosa llamada kurmanji. Se ilegalizan los partidos y deponen las alcaldas con olor a PKK (Partido de los Trabajadores del Kurdistn), todo queda bajo mando del AKP en el parlamento. De Repblica a Monarqua, de dictadura democrtica a absolutismo dictatorial. Slo queda legalizar la muerte

El nacionalsocialismo germano coloc a Hitler como lder indiscutido del Partido Nazi, el neo-otomanismo turco coloc a Erdogan como lder indiscutido del AKP. El nazismo llev a Hitler a la cspide del Estado alemn, el islamismo sun trata de colocar a Erdogan en la cima del Estado turco. Los nazis, en un decenio, reordenaron la geopoltica mundial instaurando el terror en toda la Europa Occidental; los akapistas, en apenas un quinquenio, imprimieron nuevas coordenadas para delimitar Oriente Medio.

Pero an hay esperanzas. La carnicera se puede frenar. Los internacionalistas han desmoronado la creencia fascista de no encontrar resistencia. Revolucionarios y revolucionarias del mundo entero lucharon contra el fascismo durante la Guerra Civil Espaola. Quin os dijo que vosotros no podis luchar contra el fascismo en esta guerra?



