"No aceptamos una ley inconsulta creada en salones de hoteles a espalda de los pueblos"

Pueblos indgenas por un proyecto originario de Consulta previa, libre e informada

LINyM

Este 28 de febrero, en presencia de cientos de delegados de 6 pueblos indgenas de Honduras [1,] se llev a cabo el Foro-taller sobre el Convenio 169 de la OIT y la Consulta previa, libre e informada."Nos reunimos para analizar y discutir el tema de la Consulta previa, libre e informada en nuestros territorios. Tambin para definir un posicionamiento firme ante la ley inconsulta que el gobierno est tratando de aprobar con el apoyo del PNUD[2]", dijo Miriam Miranda, coordinadora de la Organizacin Fraternal Negra Hondurea (Ofraneh)."No podemos aceptar un proceso que no surge desde los pueblos indgenas, y que no toma en cuenta la propuesta que presentamos hace un ao y que qued engavetada en el Congreso Nacional", agreg la dirigente garfuna.La actividad se enmarca en las jornadas del primer aniversario de la siembra de la dirigente indgena Lenca y coordinadora del Consejo Cvico de Organizaciones Populares e indgenas de Honduras (Copinh), Berta Cceres."Berta fue parte del proceso de costruccin, desde los pueblos, del proyecto de ley sobre la Consulta previa, libre e informada. Es increible ver como, a un ao de su asesinato, an no se han capturado los autores intelectuales del crimen, no se ha cerrado la empresa DESA (Desarrollos Energticos SA) y su proyecto de muerte "Agua Zarca" y no se est respondiendo a las demandas del Copinh y de la familia de Berta", manifest Miranda.En repetidas ocasiones, el Copinh y los familiares han denunciado el involucramiento de aparatos del Estado hondureo, principalmente de las Fuerzas Armadas, en el asesinato de Cceres.Durante varios das, los movimientos populares y sociales de Honduras se movilizarn junto al Copinh en el marco de las jornadas "Berta Vive, Copinh Sigue"."Berta nos ense a luchar, a tener sentido comn. Berta nunca se dobleg, ni se dej vencer. Nosotros tampoco nos vamos a doblegar. Vamos a analizar a fondo el tema de la Consulta previa, libre e informada y vamos a posicionarnos como pueblos indgenas. El Estado no puede aprobar leyes a espalda de los pueblo", sentenci Toms Gmez, coordinador del Copinh.Fuente original: http://nicaraguaymasespanol.bl ogspot.com/2017/02/fotos-hondu ras-pueblos-por-una.html